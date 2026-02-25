Piráti v ohrožení. Majitel: Kontumaci už neřešíme, viníci se potrestali sami

Petr Bílek
  10:34
Vstali jako fénix z popela, ale teď jim hoří křídla. Hokejoví Piráti z Chomutova mají i kvůli administrativní chybě a kontumaci na kahánku a hrozí jim, že zacouvají zpátky do druhé ligy.
Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games. Zápas první ligy Piráti Chomutov - Stadion Litoměřice. Oslava Pirátů s kotlem. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Chomutov, 19. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Stadion...
Chomutov, 19. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Stadion...
Chomutov, 19. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Stadion...
Chomutov, 19. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Stadion...
20 fotografií

„Je to šestá sezona po krachu, kdy se nám velmi rychle podařilo vrátit do profesionální soutěže. Pokud sestoupíme, bude to těžké,“ připouští majitel klubu Jiří Sochor. „Museli bychom vyhodnotit, zda bude prostor hned zaútočit na návrat jako letos Prostějov, anebo si dát rok odpočinku. Ale hodil jsem se do nastavení, že o tom nechci přemýšlet, stále máme situaci ve svých rukou.“

Situace Pirátů je jasná, zachránit se můžou jen přes Porubu. Mají stejně bodů, ale lepší vzájemnou bilanci. Když získají ve středu na ledě druhé Slavie a v sobotu doma s třetí Jihlavou víc bodů než konkurent v Sokolově a s béčkem Pardubic, slaví.

Chomutov přišel o výhru v Třebíči, neoprávněně nasadil Maštalířského

„Slavii jsme letos už dokázali porazit, Poruba to taky zvládla, tak snad šanci máme. A nejlepší by bylo vyhrát i v sobotu, abychom se nemuseli na nikoho ohlížet,“ maluje Sochor ideální scénář. „Taky trošku sázíme na to, že soupeři Poruby mají stále o co hrát. Že to už nevypustí a budou se prát o vlastní zájmy.“

V Chomutově mohlo být veseleji, kdyby je kontumace neobrala o nedávnou výhru v Třebíči. Piráti pykají za chybné nasazení útočníka Matěje Maštalířského, výpomoc z Litvínova. „Závěr sezony je tím ovlivněný, stát se to může, bohužel se to stalo v nejméně vhodnou chvíli...“

Povrly, Ústecko, 31.1. 2026, Winter Classic, hokejový zápas pod širým nebem v Povrlech, hlavní zápas Chomutov - Litoměřice, 1. hokejová liga. Jiří Sochor šéf Pirátů.

Žádné hromy blesky majitel v kritické chvíli nemetal, aby neovlivnil atmosféru v klubu. „V tuhle chvíli jsem to ani významně neřešil, že bych si někoho pozval na kobereček. Není vhodná doba si dělat další tlak,“ tvrdí Sochor. „Dotčení potrestali sami sebe, protože to jsou chomutovští patrioti. Ani jim není příjemné, že klub kvůli tomu selhání může spadnout. Na druhou stranu nechci házet vinu jen na tento omyl, sezona je nepovedená celá a těch chyb se stalo víc.“

Prostor na analýzu bude později, teď se Piráti koncentrují na fatální finiš. „Ať je situace pro nás jakkoliv náročná, kluci na ledě jednoznačně ukazují, že jim to není jedno. A chtějí udělat všechno, aby sezona dopadla dobře,“ vnímá chomutovský trenér Jakub Grof. „A my jim skutečně věříme, že to tak bude.“

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Ani Sochor nevidí odevzdané a zdeptané Piráty. „Kluci nejsou zlomení. Naopak jsou nabuzení,“ všímá si v kabině majitel Pirátů.

V zákulisí se šušká o možném rozšíření první ligy, ale na to má Sochor dvojí pohled. „Ctím sportovní cestu. Pokud se o tom neřeklo před sezonou nebo na jejím začátku, nepřijde mi obratné vymýšlet nějaké brikule, když někomu teče do bot,“ nabízí úhel číslo 1.

A ten druhý? „Tu myšlenku bych nezavrhoval, má pevný základ. Ve druhé lize jsou nejvýš dva tři profesionální kluby, které by mohly Maxa ligu hrát. Určitě by se hodilo i vytvoření dvou divizí v rámci úspor, náklady rostou a kluby s tím velmi bojují, například letos Přerov,“ zdůvodňuje Sochor. „Postavit českou a moravskou skupinu, které by se jednokolově prolínaly, by byl možná funkční model.“

Prvotní ovšem pro Piráty je udržet se i v modelu stávajícím.

Kdo se zachrání v Maxa lize?

celkem hlasů: 16
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Č. Budějovice vs. LitvínovHokej - 48. kolo - 25. 2. 2026:Č. Budějovice vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
25. 2. 17:30
  • 1.51
  • 4.79
  • 4.81
Plzeň vs. K. VaryHokej - 48. kolo - 25. 2. 2026:Plzeň vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
25. 2. 17:30
  • 2.00
  • 3.85
  • 3.31
Pardubice vs. KometaHokej - 48. kolo - 25. 2. 2026:Pardubice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
25. 2. 18:00
  • 1.70
  • 4.43
  • 4.04
Liberec vs. SpartaHokej - 48. kolo - 25. 2. 2026:Liberec vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
25. 2. 18:00
  • 2.40
  • 4.10
  • 2.50
Hradec Kr. vs. VítkoviceHokej - 48. kolo - 25. 2. 2026:Hradec Kr. vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
25. 2. 18:00
  • 1.77
  • 4.39
  • 3.73
Kladno vs. TřinecHokej - 48. kolo - 25. 2. 2026:Kladno vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
25. 2. 18:00
  • 2.46
  • 4.07
  • 2.45
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Česko - Dánsko 3:2. Hokejisté se na postup nadřeli, v závěru se strachovali o výsledek

Čeští hokejisté po výhře nad Dánskem na olympijských hrách.

Nešlo o hladké vítězství. Spíš upracované, vedla k němu pořádně krkolomná cesta. Čeští hokejisté ale nakonec osmifinále olympijského turnaje zvládli. Dánsko porazili 3:2, dva body zapsal Martin Nečas...

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

Piráti v ohrožení. Majitel: Kontumaci už neřešíme, viníci se potrestali sami

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

Vstali jako fénix z popela, ale teď jim hoří křídla. Hokejoví Piráti z Chomutova mají i kvůli administrativní chybě a kontumaci na kahánku a hrozí jim, že zacouvají zpátky do druhé ligy.

25. února 2026  10:34

Boleslav po otočce živí naděje na play off. Moře nestačil náskok dvou gólů, bere bod

Jan Buchtel z Mladé Boleslavi slaví gól do sítě Olomouce.

Hokejová extraliga se blíží do závěru základní části, předehrávku 48. kola obstarali hráči Mladé Boleslavi a Olomouce. Ačkoliv Hanáci vedli ve středních Čechách už 2:0, nakonec se musejí spokojit s...

24. února 2026  17:20,  aktualizováno  21:05

Dramatický závěr extraligy. Boj o střelce, čtyřku i předkolo, jak dopadnou kolosy?

Hráči Sparty smutní po porážce s Plzní.

Posledních pět zápasů, tedy 15 bodů ve hře. Vzhledem k vyrovnané tabulce hokejové extraligy obzvláště důležitých. Základní část tuzemské nejvyšší soutěže míří do divokého finiše, který nabízí několik...

24. února 2026  14:57

Úleva, Přerov udrží první hokejovou ligu. Klubu se má podařit odvrátit hrozící zánik

Mladí fanoušci hokejového Přerova fandí svým oblíbencům.

Mise splněna. V sezoně plné nejistot mají hokejisté Přerova první jistotu – výsledkově se zachránili v první lize. Rozhodlo o tom víkendové padesáté kolo Maxa ligy. Přerov sice na domácím ledě...

24. února 2026  9:26,  aktualizováno  10:16

Hokejový svaz vyplatil jednu provizi dvakrát. Jeden a půl milionu dostala Peltova firma

Premium
Miroslav Pelta si u soudu, vyslechne rozsudek v kauze údajně zmanipulovaných...

Sehnat sponzora pro hokejový svaz může být zajímavý byznys. Ten, kdo štědrého dárce přivede, má nárok na odměnu. Redakce iDNES.cz ale odhalila případ, kdy hokejisté takovou provizi za jednoho...

24. února 2026

Morrissey se z olympiády vrátil zraněný. Winnipeg jej bude postrádat delší dobu

Michal Kempný a proti němu stojící Kanaďani Nathan Mackinnon, Nick Suzuki a...

Hokejisté Winnipegu se budou muset v NHL delší dobu obejít bez obránce Joshe Morrisseyho, který se vrátil se zraněním z olympijských her v Miláně.

23. února 2026  21:55

Filippi už Liberci v této sezoně nepomůže. Podstoupil operaci vyhřezlé ploténky

Autor čtyř libereckých gólů Tomáš Filippi během utkání s Kladnem.

Liberecký útočník Tomáš Filippi už se v této sezoně neobjeví na extraligovém ledě. Historicky nejproduktivnější hráč severočeského klubu se podrobil operaci vyhřezlé ploténky. Po zákroku v Krajské...

23. února 2026  15:14

Stříbrné loučení Crosbyho. Ve finále fandil z tribuny. Týmu bych nepomohl, uznal

Sidney Crosby (uprostřed) už se stříbrnou medailí na krku. Vlevo Brad Marchand,...

Strašně si přál být u toho. Prý nechybělo moc a do olympijského finále mohl nastoupit. Jenže nakonec zůstal stranou. Zranění, které si přivodil ve čtvrtfinále s Českem, vyřadilo kanadského kapitána...

23. února 2026  15:05

Kanadští hokejisté si po finále postěžovali: Prodloužení 3 na 3 není hokej, ale zločin

Rozhodující gól v prodloužení dal Jack Hughes, Američani si tak připsali další...

Víte, co mají společného finále mužského a ženského turnaje v Miláně? Ano, svedla dohromady zámořské hokejové velmoci. Ale nejen to, v obou případech rozseklo souboj Kanady se Spojenými státy...

23. února 2026  13:40

Růžička o gestu opory i ústecké naději: Do tří let tu může být Maxa liga

Ústí nad Labem, 21.2. 2026, Slovan Ústí nad Labem - HC Vrchlabí, 2 hokejová...

Pořád se ještě může stát zázrak a hokejové Ústí nad Labem na poslední chvíli zachrání druhou ligu. A když ne, spřádá už plány na restart po vzoru Chomutova. A možná u toho dál bude i legendární...

23. února 2026  12:23

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Dojemné gesto Američanů. Slavili s dresem zesnulého kamaráda, na led vzali jeho děti

Dylan Larkin drží syna Johnnyho Gaudreaua Johnnyho juniora.

Už před olympiádou hlásili: „Budeme bojovat i za Johnnyho!“ Učinili tak už na loňském mistrovství světa a také turnaj v Miláně skončil stejně úspěšně. Američtí hokejisté zvládli těsné finále s...

23. února 2026  11:15

Poprvé od Zázraku, na úchvatném turnaji. Jak Američané vládli v hokejové oáze

Premium
Američané slaví zlatou medaili. (22. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Bitvy o Stanley Cup teprve přijdou, světový šampionát také. Už v druhé polovině února je ale jisté, že hlavní vrchol má tato hokejová sezona za sebou. Do arény Santa Giulia zavítali ti nejlepší z...

23. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.