Piráti v ohrožení. Majitel: Kontumaci už neřešíme, viníci se potrestali sami

„Je to šestá sezona po krachu, kdy se nám velmi rychle podařilo vrátit do profesionální soutěže. Pokud sestoupíme, bude to těžké,“ připouští majitel klubu Jiří Sochor. „Museli bychom vyhodnotit, zda bude prostor hned zaútočit na návrat jako letos Prostějov, anebo si dát rok odpočinku. Ale hodil jsem se do nastavení, že o tom nechci přemýšlet, stále máme situaci ve svých rukou.“
Situace Pirátů je jasná, zachránit se můžou jen přes Porubu. Mají stejně bodů, ale lepší vzájemnou bilanci. Když získají ve středu na ledě druhé Slavie a v sobotu doma s třetí Jihlavou víc bodů než konkurent v Sokolově a s béčkem Pardubic, slaví.
|
Chomutov přišel o výhru v Třebíči, neoprávněně nasadil Maštalířského
„Slavii jsme letos už dokázali porazit, Poruba to taky zvládla, tak snad šanci máme. A nejlepší by bylo vyhrát i v sobotu, abychom se nemuseli na nikoho ohlížet,“ maluje Sochor ideální scénář. „Taky trošku sázíme na to, že soupeři Poruby mají stále o co hrát. Že to už nevypustí a budou se prát o vlastní zájmy.“
V Chomutově mohlo být veseleji, kdyby je kontumace neobrala o nedávnou výhru v Třebíči. Piráti pykají za chybné nasazení útočníka Matěje Maštalířského, výpomoc z Litvínova. „Závěr sezony je tím ovlivněný, stát se to může, bohužel se to stalo v nejméně vhodnou chvíli...“
Žádné hromy blesky majitel v kritické chvíli nemetal, aby neovlivnil atmosféru v klubu. „V tuhle chvíli jsem to ani významně neřešil, že bych si někoho pozval na kobereček. Není vhodná doba si dělat další tlak,“ tvrdí Sochor. „Dotčení potrestali sami sebe, protože to jsou chomutovští patrioti. Ani jim není příjemné, že klub kvůli tomu selhání může spadnout. Na druhou stranu nechci házet vinu jen na tento omyl, sezona je nepovedená celá a těch chyb se stalo víc.“
Prostor na analýzu bude později, teď se Piráti koncentrují na fatální finiš. „Ať je situace pro nás jakkoliv náročná, kluci na ledě jednoznačně ukazují, že jim to není jedno. A chtějí udělat všechno, aby sezona dopadla dobře,“ vnímá chomutovský trenér Jakub Grof. „A my jim skutečně věříme, že to tak bude.“
|
OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend
Ani Sochor nevidí odevzdané a zdeptané Piráty. „Kluci nejsou zlomení. Naopak jsou nabuzení,“ všímá si v kabině majitel Pirátů.
V zákulisí se šušká o možném rozšíření první ligy, ale na to má Sochor dvojí pohled. „Ctím sportovní cestu. Pokud se o tom neřeklo před sezonou nebo na jejím začátku, nepřijde mi obratné vymýšlet nějaké brikule, když někomu teče do bot,“ nabízí úhel číslo 1.
A ten druhý? „Tu myšlenku bych nezavrhoval, má pevný základ. Ve druhé lize jsou nejvýš dva tři profesionální kluby, které by mohly Maxa ligu hrát. Určitě by se hodilo i vytvoření dvou divizí v rámci úspor, náklady rostou a kluby s tím velmi bojují, například letos Přerov,“ zdůvodňuje Sochor. „Postavit českou a moravskou skupinu, které by se jednokolově prolínaly, by byl možná funkční model.“
Prvotní ovšem pro Piráty je udržet se i v modelu stávajícím.