Hokejoví Piráti udrželi Cole-mastera, hvězdný Američan v Česku založil rodinu

„Cole už v průběhu sezony dával jasně najevo, že u nás chce zůstat, ale až po ní jsme všechno dali i na papír,“ uvedl v tiskové zprávě jeden z trenérů a výkonný manažer Viktor Hübl. „Máme velkou výhodu v tom, že se mu v klubu líbí a že v Chomutově založil rodinu. I to je důvod, proč se nechtěl stěhovat jinam.“
Na podzim 2024 dorazil Coskey do Chomutova vlakem z Popradu a od té doby je nezastavitelný. Ve svém prvním ročníku nastupoval po boku legend Hübla a Lukeše, sbíral bod na zápas. A skvostný průměr atakoval i v letošní sezoně už bez hokejových dvojčat. Rodák ze Zionu v základní části Maxa ligy skončil pátý v produktivitě a čtvrtý mezi střelci, ve 49 zápasech si zapsal 24 gólů a 22 asistencí.
|
„Rozhodně jsme nechtěli přijít o hráče takového kalibru,“ přiznal Hübl, že jeho udržení bylo prioritou klubu. Nejproduktivnější Američan v historii druhé nejvyšší soutěže, který má bilanci 40 branek a 44 asistencí v 91 zápasech, během sezony zazářil i pěti trefami v jediném utkání. Díky nim zničil v severočeském derby Litoměřice
Šestadvacetiletý útočník se stal miláčkem chomutovského publika – a nejen jeho. „Díky mé přítelkyni se snažím pochytit základy češtiny, což je užitečné v kabině i v rodině. Miluju to tady. Město je skvělé, fanoušci taky. Čím víc poznávám Chomutov, tím víc si to tu užívám,“ svěřil se na podzim.
Majitel klubu Jiří Sochor po sezoně žertoval, že si Američana českou ženou a dítětem uvázali. „Tajně jsme na tom pracovali,“ smál se.
Změny u Pirátů
Zůstali: trenéři Grof, Lobo, Hübl, brankář Vay, obránce Krutil, útočník Coskey
Odešli: Ouřada, Kratochvíl, Sklenář, Jenáček, Vodička, Hejda, Ulrych, Forsblom
Coskeyho česká láska Tereza se s malou Scarlett objevily ve videu, které se tvářilo i díky nadpisu Připravte si kapesníčky jako rozlučkové, ale po jejich příchodu se změnilo v radostnou zprávu.
„Chomutov je můj domov a moje rodina. Těším se na další dva roky,“ vzkázal. A pak mu gratulovala rodina a příbuzní, rodiče z Ameriky pozdravili českým Ahoj, bratranec Declan řekl Na zdraví a teta Misty ho nazvala Cole-masterem.
Své mistrovství bude ukazovat v Chomutově dál.