Situace je kritická. Nedotknutelný není nikdo, varuje šéf zlínských hokejistů

Petr Fojtík
  10:25
Přiznává, že se prvoligoví hokejisté RI OKNA Zlín ocitli v kritické situaci, ze které se generální manažer klubu Jan Pravda snaží hledat cestu trenérskými i hráčskými rošádami. Na jeho místo se navíc hlasitě tlačí jeho předchůdce Robert Hamrla, který před dvěma lety na vrcholnou funkci sám rezignoval kvůli policejnímu obvinění z podvodů s DPH.
Jan Pravda, generální manažer hokejistů Zlína

Jan Pravda, generální manažer hokejistů Zlína | foto: MAFRA

Zlínský klubový jednatel Jan Pravda a sportovní manažer Jan Srdínko.
Momentka ze zápasu Zlín - Přerov
STOP BARÁŽI! Transparent vsetínských fanoušků ve Zlíně.
Tomáš Vracovský ze Zlína a Petr Straka ze Vsetína během derby.
„Trošku mě mrzí, co teď rozjíždí mezi fanoušky,“ říká Pravda o vyjádřeních manažera druholigových hokejistů Uherského Brodu.

Jak čtete Hamrlova slova směrem k zlínskému primátorovi Jiřímu Korcovi, že je ochoten pomoci?
Bavíme se skoro denně, máme spoustu kluků v Uherském Brodu. Kolikrát jsem mu nabízel, že jestli chce klubu pomoct, tak ať nám pomůže z pozice konzultanta. Ale ať je pomoc nezištná. Všichni víme, že má svůj osobní problém s jeho probíhajícím vyšetřováním, které já neovlivním a nemohu za něj, ale bohužel to, co teď dělá, jde proti klubu a já těmto krokům nerozumím.

Jan Pravda, generální manažer hokejistů Zlína
Zlínský klubový jednatel Jan Pravda a sportovní manažer Jan Srdínko.
Momentka ze zápasu Zlín - Přerov
STOP BARÁŽI! Transparent vsetínských fanoušků ve Zlíně.
Zatím se bát nemusíte. Korec jako zástupce největšího vlastníka klubu vám veřejně vyjádřil podporu.
Na jednu stranu vnímám, že mám podporu, ale na druhou vím, jaký je to závazek vůči fanouškům, partnerům a hlavně městu Zlín jako majiteli. V krizi už jsme několikrát byli a musíme z ní klub vyvést ven.

Je to nejsložitější období, které ve vedení klubu zažíváte?
Nejhorší to bylo v první sezoně. Dva roky zpátky jsme řešili stejný problém. Po odvolání trenérů nastoupil Honza Srdínko s Richardem Kapušem a Zdeňkem Sedlákem. Podařilo se nám to zlomit a sezona skončila druhým místem.

Šéfové hokejového Zlína hodnotí sezonu: Zklamání, v baráž jsme věřili

Tehdy jste ale nebyli dva body od posledního místa. Vnímáte, že jste ohrožení sestupem?
Díváme se na tabulku z vrchu i ze spodku. Letos je extrémně vyrovnaná. Je to o jednom zápase, ve kterém se chytneme a posune dál. Samozřejmě víme, že situace je kritická, a proto přistupujeme ke změnám, které se dějí rychle. Nemáme čas na postupné ladění, musíme změny provést rychle, ale rozvážně.

Jak těžce se provádí trejdy? A chtějí vůbec hráči za dané situace do Zlína?
S týmy, které chtějí výměny dělat, jsme se domluvili bez problémů. Hráči jsou u nás rádi, chtějí k nám. Spíše jde o to, že kluby nechtějí do kádrů sahat, že ještě není pro ně ta správná chvíle. Trh je přebraný. Nemůžete vyměnit půlku kádru. Tak to nefunguje. Jdete po jednotlivých hráčích a snažíte se udělat výměny, aby byly co nejvíce výhodné pro vás, ale pořád je potřeba pracovat s stávajícím kádrem.

Rekonstrukce zimního stadionu je opět ve hře, Zlín jedná se dvěma investory

Zatím jste provedli dva trejdy. Co dál?
Ještě přijde Přemek Svoboda z Litoměřic. Byl tady v minulé sezoně. Hned v prvním zápase se zranil, pak to bylo problematické. S Pavlem Kordulou, kterého jsme teď přivedli z Chomutova, tvořili dříve výbornou dvojici. Věříme, že i tato dvojice oživí ofenzívu, ve které se teď trápíme.

Máte v týmu hráče, kteří jsou nevyměnitelní?
Všichni jsou vytrejdovatelní stejně jako my v manažerských pozicích. Když uvidíme, že to hráči u nás nesedí, je potřeba to řešit. Pro nás je důležité udržovat zlínské hráče, to je bez debat. Ale neznamená to, že jsou hájení. Musíme se dívat na celek.

Kdy začala krize? Bylo to po domácí porážce s posledním béčkem Pardubic a debaklu v Kolíně, po němž dostal celý tým ultimátum?
Asi to tak je. Po výhrách v Jihlavě a Sokolově nastalo určité uspokojení a pak se týmu nepodařilo pár zápasů a to byl ten začátek. Nabízíme hráčům jedny z nejlepších podmínek v lize a na oplátku chceme, aby u nás dřeli, makali. Hráči u nás můžou vyrůst, ale musí odvést maximum a někteří ho momentálně neodvádí.

Vyloučí Zlín z ligy, nebo za dluhy dostane jen pokutu? Absurdní, říká primátor

Čím si to vysvětlujete?
Od začátku jsme dělali různé kroky počínaje finančními postihy. Máme smlouvy, které mají jasná pravidla a umožňují to. Ale nemůžeme to dělat do nekonečna. Cílem není zašlapat tým, ale zvednout ho.

Jedním z lídrů má být Petr Holík, který jednou za čas vystřihne výborný výkon, ale pak zase na delší dobu zvadne. Co s tím?
Diskutujeme spolu hodně. Čekáme od něj více, než teď předvádí. Má neskutečný přehled ve hře, přihrávky, ale mnohdy je těžké k němu někoho najít. Díváme se na něj jako na každého hráče a je legitimní otázka, jestli plní tuto roli. Věřím, že se ještě více zvedne.

Po odvolání trenérů Jána Pardavého s Richardem Kapušem jste posunuli na jejich místa Martiny Janečku s Hamrlíkem, kteří byli s juniory v extralize poslední, což působí zvláštně. Jak jste uvažovali?
Na informační schůzce majitelů a významných partnerů s vedením klubu jsme se dohodli, že chceme udělat změnu a to hned. Bylo nám jasné, že přijde tato reakce, ale taktéž jsme věřili trenérům, protože pozici přijali s velkým nadšením a sebevědomím a měli chuť herní projev zlepšit.

Martin Janeček na zlínské střídačce

Ján Pardavý vede trénink zlínských hokejistů.

Zatím ale nevyhráli. Počítáte s ním na delší časový horizont, nebo jde o dočasné řešení?
Nechci použít výraz překlenovací trenéři. Prohráli čtyři zápasy, ale s týmem prakticky nestihli potrénovat. Jsou u týmu týden a hrálo se obden. Ale pokud to nepůjde, budeme muset dělat další rozhodnutí.

Během pondělního domácího zápasu proti Táboru se objevily v hledišti první protesty fanoušků. Terčem byl hlavně sportovní manažer Jan Srdínko. Jak pevná je jeho pozice?
Opakuji, že hráči ani management nemají neochvějnou pozici. Pokud budou odvádět stoprocentní práci, důvěru mít budou. Když ale kroky, které děláme, nebudou správné, zasáhneme. Musíme je dobře časovat a nevytvářet paniku. Jsme před půlkou základní části a nejde ze dne na den vyhodit polovinu mužstva a vyměnit celé vedení. Spadli jsme do krize a lidé, kteří tady jsou, z ní musí klub vyvést ven. Zkušenosti máme. Do konce měsíce musí tým včetně nás ukázat, že je v něm síla.

Martinové začali na zlínské střídačce prohrou. Víme, jak z krize, ujišťuje Janeček

V řadě zápasů tým za soupeři herně zaostává. Je typologicky správně poskládaný?
Není to jen o sportovním manažerovi, kdo skládá tým. Na složení kádru pracuje především s trenéry a nejde přivést někoho, s kým trenéři nesouhlasí. Přivedli jsme Roberta Říčku, což bylo bráno pozitivně. Super hráč, mentálně a fyzicky skvěle připravený, ale zatím není v ideální formě. Takto bychom mohli jít jméno po jménu. Třeba Tomáš Vracovský odehrál v Sokolově výbornou sezonu, ale tady mu to zatím nelepí. Ne vždy je to jen o hokejovém umu, musí vám sednout i hokejové prostředí, město.

V pondělí přišlo na Tábor 2 500 fanoušků. Až si říkám, že mají božskou trpělivost.
Je to i o práci s nimi, ve čtvrtek máme s fanoušky další sezení. Snažíme se s nimi bavit, informovat je, jsme k nim otevření. Jsem vděčný, že chodí na zápasy, že vnímají, že je týmu potřeba pomoct.

Průměrná domácí návštěvnost klesá. Je to problém pro rozpočet klubu?
Fanoušci jsou významné číslo, děkujeme jim za jejich návštěvy. Průměr nezvýšíme jinak, než že začneme vyhrávat, a to je teď to nejdůležitější, jinak veškerá odvedená práce přijde vniveč.

Nejčtenější

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Kometa porazila Třinec, sparťané zvládli divokou přestřelku. Dynamo muselo otáčet

Třinecký Daňo si posvítil na Andreje Kollára z Brna..

V hokejové extralize se v neděli odpoledne odehrálo pět zápasů 23. kola. Pardubice až ve třetí třetině otočily utkání s Litvínovem a ze severu Čech vezou výhru 4:1. Kladno triumfovalo v Karlových...

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

Hronka vyřadila ruská zákeřnost. Agent soptil a obul se do NHL: Liga otřesů mozku

Filip Hronek v akci proti Carolině, stíhá ho Jordan Martinook.

Třetí dějství se blížilo ke konci. Zápas za vyrovnaného stavu 3:3 směřoval do prodloužení. A pak to přišlo. Vystrčený loket, úder do hlavy. Filip Hronek se u mantinelu skácel, po střetu s Andrejem...

Šéf Brna ostře reaguje: Nikdo nám nebude mluvit do sestavy! Ligy mistrů by se vzdal

Libor Zábranský, majitel hokejového klubu Kometa Brno.

V minulém týdnu hokejová Kometa za svůj přístup k úvodnímu osmifinále Ligy mistrů sklidila řadu negativních reakcí. Teď se proti kritice rázně ohradil přímo Libor Zábranský. „Předně bych řekl, že...

Situace je kritická. Nedotknutelný není nikdo, varuje šéf zlínských hokejistů

Jan Pravda, generální manažer hokejistů Zlína

Přiznává, že se prvoligoví hokejisté RI OKNA Zlín ocitli v kritické situaci, ze které se generální manažer klubu Jan Pravda snaží hledat cestu trenérskými i hráčskými rošádami. Na jeho místo se navíc...

20. listopadu 2025  10:25

Coskeyho erupce za Piráty. Američan dal pět gólů a zářil: Šílené! Miluje Češku i guláš

Chomutov, 19. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Stadion...

Mňam! Zamiloval si guláš se čtyřmi, ale po středě by si měl dávat knedlíků rovnou pět. Americký hokejista Cole Coskey ve službách prvoligových Pirátů Chomutov totiž prožil mimořádný zápas:...

20. listopadu 2025  8:09

Tomášek s Gudasem se zapsali mezi střelce, Zacha a Pastrňák asistovali

David Tomášek (86) slaví svou trefu se spoluhráči z Edmonton Oilers.

Po sedmi startech bez bodu se v hokejové NHL připomněl útočník David Tomášek. Svým gólem ovšem jen mírnil prohru Edmontonu s Washingtonem. Na straně poražených ve středu stáli i útočníci Bostonu...

20. listopadu 2025  7:10,  aktualizováno  8:08

Hrubec pohár znovu nezvedne. Curych končí v Lize mistrů už v osmifinále

Český gólman Šimon Hrubec z Curychu se po utkání Ligy mistrů zdraví s hokejisty...

Hokejisté Curychu s českým brankářem Šimonem Hrubcem triumf v Lize mistrů neobhájí. Švýcarskému celku vystavil už v úvodu play off stopku finský tým KalPa Kuopio, který po remíze 4:4 zvládl v domácím...

19. listopadu 2025  22:51

Chomutov rozdrtil Litoměřice 7:2, pět gólů dal Coskey. Slavia opět vyhrála

Cole Coskey z Pirátů vyplazuje jazyk poté, co dovršil hattrick.

Americký útočník Cole Coskey zařídil pěti góly vítězství hokejistů Chomutova 7:2 nad druhým týmem prvoligové tabulky Litoměřicemi. Piráti vyhráli doma čtvrtý zápas v řadě a celkově popáté z...

19. listopadu 2025  21:56

Ukázkový vlastňák odčinil akcí sezony. Brankáři jsem se omluvil, ujistil Nylander

Útočník Toronta William Nylander si rovná vlasy pod helmou.

I navzdory vítězství nejprve odpovídal novinářům poněkud pochmurně, jakmile se ho ale zeptali na první gól v zápase, najednou se začal usmívat. „To byl zásah!“ odvětil. William Nylander nekompromisní...

19. listopadu 2025  16:22

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

19. listopadu 2025  14:46

Ošklivý faul v NHL, kouč vyhrožoval hvězdě soupeře: Až se potkáme příště, nedohraješ

Mikko Rantanen naráží zezadu na mantinel Alexandra Romanova.

Cítil, že Dallas tlačí čas. Hnal se za pukem, v evidentním spěchu. Zřejmě i proto si počínal tak nešetrně. Ostrý zákrok Mikka Rantanena, ofenzivní hvězdy NHL, na Alexandra Romanova vyvolal velké...

19. listopadu 2025  14:15

„Zlý muž" Klapka vyvolal bitku, na jeho hit reagoval i Bedard: Tohle vidět nechcete

Wyatt Kaiser (44) z Chicago Blackhawks u puku v zápase s Calgary Flames, dotírá...

Měli výhodu přesilové hry, kterou si mohli pomoct vyrovnat nepříznivý stav. Jenže puk pod kontrolou hokejisté Calgary neměli, soupeře z Chicaga tak museli nahánět. A právě z toho vyplynul ostrý hit u...

19. listopadu 2025  13:10

Nemůžeme létat v oblacích. Hradecký vzlet stále trvá, ale co ukáže Sparta?

Litvínov, 2. 11. 2025. Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, hokejová...

Téměř to vypadá, že v současné formě jsou k nezastaven. Hokejisty hradeckého Mountfieldu v jejich rozletu nezabrzdila ani první reprezentační pauza, před kterou se zařadili mezi týmy s nejlepší...

19. listopadu 2025  11:20

Kovář: Nerýpejte do vedení, řešte výkon Sparty na ledě. Pak vtipkoval o bráchovi

Hráči Sparty se radují z gólu na 3:1, který vstřelil Mark Pysyk.

Nebyl v brance a nebyl ani na střídačce, když minulý týden jeho tým schytal ve Švýcarsku debakl 0:6. V odvetě osmifinálového zápasu proti Zugu už však Jakub Kovář přispěl svými zákroky k domácí výhře...

19. listopadu 2025  9:07

Rittich slavil výhru na ledě Dallasu, Hertl s Klapkou v NHL asistovali

David Rittich v bráně New York Islanders oslavuje,

Hokejový brankář David Rittich byl jmenován třetí hvězdou u cenné výhry NY Islanders 3:2 na ledě Dallasu. Do akce se v úterý dostal i Vítek Vaněček, jenž pomohl Utahu k zisku bodu proti San Jose....

19. listopadu 2025  7:11,  aktualizováno  8:19

