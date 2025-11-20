„Trošku mě mrzí, co teď rozjíždí mezi fanoušky,“ říká Pravda o vyjádřeních manažera druholigových hokejistů Uherského Brodu.
Jak čtete Hamrlova slova směrem k zlínskému primátorovi Jiřímu Korcovi, že je ochoten pomoci?
Bavíme se skoro denně, máme spoustu kluků v Uherském Brodu. Kolikrát jsem mu nabízel, že jestli chce klubu pomoct, tak ať nám pomůže z pozice konzultanta. Ale ať je pomoc nezištná. Všichni víme, že má svůj osobní problém s jeho probíhajícím vyšetřováním, které já neovlivním a nemohu za něj, ale bohužel to, co teď dělá, jde proti klubu a já těmto krokům nerozumím.
Zatím se bát nemusíte. Korec jako zástupce největšího vlastníka klubu vám veřejně vyjádřil podporu.
Na jednu stranu vnímám, že mám podporu, ale na druhou vím, jaký je to závazek vůči fanouškům, partnerům a hlavně městu Zlín jako majiteli. V krizi už jsme několikrát byli a musíme z ní klub vyvést ven.
Je to nejsložitější období, které ve vedení klubu zažíváte?
Nejhorší to bylo v první sezoně. Dva roky zpátky jsme řešili stejný problém. Po odvolání trenérů nastoupil Honza Srdínko s Richardem Kapušem a Zdeňkem Sedlákem. Podařilo se nám to zlomit a sezona skončila druhým místem.
|
Šéfové hokejového Zlína hodnotí sezonu: Zklamání, v baráž jsme věřili
Tehdy jste ale nebyli dva body od posledního místa. Vnímáte, že jste ohrožení sestupem?
Díváme se na tabulku z vrchu i ze spodku. Letos je extrémně vyrovnaná. Je to o jednom zápase, ve kterém se chytneme a posune dál. Samozřejmě víme, že situace je kritická, a proto přistupujeme ke změnám, které se dějí rychle. Nemáme čas na postupné ladění, musíme změny provést rychle, ale rozvážně.
Jak těžce se provádí trejdy? A chtějí vůbec hráči za dané situace do Zlína?
S týmy, které chtějí výměny dělat, jsme se domluvili bez problémů. Hráči jsou u nás rádi, chtějí k nám. Spíše jde o to, že kluby nechtějí do kádrů sahat, že ještě není pro ně ta správná chvíle. Trh je přebraný. Nemůžete vyměnit půlku kádru. Tak to nefunguje. Jdete po jednotlivých hráčích a snažíte se udělat výměny, aby byly co nejvíce výhodné pro vás, ale pořád je potřeba pracovat s stávajícím kádrem.
|
Rekonstrukce zimního stadionu je opět ve hře, Zlín jedná se dvěma investory
Zatím jste provedli dva trejdy. Co dál?
Ještě přijde Přemek Svoboda z Litoměřic. Byl tady v minulé sezoně. Hned v prvním zápase se zranil, pak to bylo problematické. S Pavlem Kordulou, kterého jsme teď přivedli z Chomutova, tvořili dříve výbornou dvojici. Věříme, že i tato dvojice oživí ofenzívu, ve které se teď trápíme.
Máte v týmu hráče, kteří jsou nevyměnitelní?
Všichni jsou vytrejdovatelní stejně jako my v manažerských pozicích. Když uvidíme, že to hráči u nás nesedí, je potřeba to řešit. Pro nás je důležité udržovat zlínské hráče, to je bez debat. Ale neznamená to, že jsou hájení. Musíme se dívat na celek.
Kdy začala krize? Bylo to po domácí porážce s posledním béčkem Pardubic a debaklu v Kolíně, po němž dostal celý tým ultimátum?
Asi to tak je. Po výhrách v Jihlavě a Sokolově nastalo určité uspokojení a pak se týmu nepodařilo pár zápasů a to byl ten začátek. Nabízíme hráčům jedny z nejlepších podmínek v lize a na oplátku chceme, aby u nás dřeli, makali. Hráči u nás můžou vyrůst, ale musí odvést maximum a někteří ho momentálně neodvádí.
|
Vyloučí Zlín z ligy, nebo za dluhy dostane jen pokutu? Absurdní, říká primátor
Čím si to vysvětlujete?
Od začátku jsme dělali různé kroky počínaje finančními postihy. Máme smlouvy, které mají jasná pravidla a umožňují to. Ale nemůžeme to dělat do nekonečna. Cílem není zašlapat tým, ale zvednout ho.
Jedním z lídrů má být Petr Holík, který jednou za čas vystřihne výborný výkon, ale pak zase na delší dobu zvadne. Co s tím?
Diskutujeme spolu hodně. Čekáme od něj více, než teď předvádí. Má neskutečný přehled ve hře, přihrávky, ale mnohdy je těžké k němu někoho najít. Díváme se na něj jako na každého hráče a je legitimní otázka, jestli plní tuto roli. Věřím, že se ještě více zvedne.
Po odvolání trenérů Jána Pardavého s Richardem Kapušem jste posunuli na jejich místa Martiny Janečku s Hamrlíkem, kteří byli s juniory v extralize poslední, což působí zvláštně. Jak jste uvažovali?
Na informační schůzce majitelů a významných partnerů s vedením klubu jsme se dohodli, že chceme udělat změnu a to hned. Bylo nám jasné, že přijde tato reakce, ale taktéž jsme věřili trenérům, protože pozici přijali s velkým nadšením a sebevědomím a měli chuť herní projev zlepšit.
Zatím ale nevyhráli. Počítáte s ním na delší časový horizont, nebo jde o dočasné řešení?
Nechci použít výraz překlenovací trenéři. Prohráli čtyři zápasy, ale s týmem prakticky nestihli potrénovat. Jsou u týmu týden a hrálo se obden. Ale pokud to nepůjde, budeme muset dělat další rozhodnutí.
Během pondělního domácího zápasu proti Táboru se objevily v hledišti první protesty fanoušků. Terčem byl hlavně sportovní manažer Jan Srdínko. Jak pevná je jeho pozice?
Opakuji, že hráči ani management nemají neochvějnou pozici. Pokud budou odvádět stoprocentní práci, důvěru mít budou. Když ale kroky, které děláme, nebudou správné, zasáhneme. Musíme je dobře časovat a nevytvářet paniku. Jsme před půlkou základní části a nejde ze dne na den vyhodit polovinu mužstva a vyměnit celé vedení. Spadli jsme do krize a lidé, kteří tady jsou, z ní musí klub vyvést ven. Zkušenosti máme. Do konce měsíce musí tým včetně nás ukázat, že je v něm síla.
|
Martinové začali na zlínské střídačce prohrou. Víme, jak z krize, ujišťuje Janeček
V řadě zápasů tým za soupeři herně zaostává. Je typologicky správně poskládaný?
Není to jen o sportovním manažerovi, kdo skládá tým. Na složení kádru pracuje především s trenéry a nejde přivést někoho, s kým trenéři nesouhlasí. Přivedli jsme Roberta Říčku, což bylo bráno pozitivně. Super hráč, mentálně a fyzicky skvěle připravený, ale zatím není v ideální formě. Takto bychom mohli jít jméno po jménu. Třeba Tomáš Vracovský odehrál v Sokolově výbornou sezonu, ale tady mu to zatím nelepí. Ne vždy je to jen o hokejovém umu, musí vám sednout i hokejové prostředí, město.
V pondělí přišlo na Tábor 2 500 fanoušků. Až si říkám, že mají božskou trpělivost.
Je to i o práci s nimi, ve čtvrtek máme s fanoušky další sezení. Snažíme se s nimi bavit, informovat je, jsme k nim otevření. Jsem vděčný, že chodí na zápasy, že vnímají, že je týmu potřeba pomoct.
Průměrná domácí návštěvnost klesá. Je to problém pro rozpočet klubu?
Fanoušci jsou významné číslo, děkujeme jim za jejich návštěvy. Průměr nezvýšíme jinak, než že začneme vyhrávat, a to je teď to nejdůležitější, jinak veškerá odvedená práce přijde vniveč.