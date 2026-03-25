Baráž jen v Litvínově? Kvůli mantinelům by Kolín a Litoměřice nehrály doma

„Bohužel nemáme pružné mantinely, které jsou v extralize povinné, takže bychom doma hrát nemohli,“ přiznal Lukáš Krejčík, sportovní manažer kozlů, kteří disponují stadionem pro 4 500 diváků. Šest stovek míst je k sezení.
Kolín, který hraje 2:2 na zápasy se Zlínem, už myšlenku na náhradní stadion má. Jen s ní nejde ven.
„Něco domluveného už je, zatím si to necháme pro sebe,“ pomlčel Krejčík. Nabízí se okolní stadiony v Mladé Boleslavi či Hradci Králové. „My se teď soustředíme na další zápas, zatím neřešíme baráž ani případnou účast v extralize. Chceme být skromní, naší motivací je teď vyřadit velký klub jako Zlín. Kluci by si to za sezonu zasloužili.“
Pro Litoměřice se nabízí se holešovická aréna neboli Sportovní hala Fortuna, stánek partnerské Sparty Praha. „Asi je to jedna z možností. Loni nesplňovala extraligové parametry, neměla pružné mantinely, teď už je mít musí, protože Sparta tam hraje čtvrtfinále,“ připomněl Jan Fišera, předseda kališníků.
V jejich Kalich Areně pro 1 750 diváků, stavbou s jednou strmou tribunou, by se stejně jako v Kolíně právě kvůli starším mantinelům baráž konat nesměla.
„To je několikamilionová investice. Za dva roky bude pružné hrazení povinné všude, ale teď ho nemáme. Všechno ostatní by se vyřešilo, kdybychom dostali výjimku na kapacitu,“ uvažuje Fišera. „Ale já se o tom ani nechci bavit, je to ještě strašně daleko. Vůbec to neřešíme.“
Litoměřice už avizovaly, že by si na extraligu netroufly, skromný klub prospívá hlavně díky spolupráci se Spartou. Ale i tak tým žene touha po vítězství v soutěži. Vyřadil Vsetín, teď hraje 2:2 na zápasy v semifinále s Jihlavou. „Otázky, proč to hrajeme, když nemůžeme postoupit, jsou relativně otravné. Prostě chceme hrát hokej, bavit se tím, dělat radost fanouškům a dobře reprezentovat město,“ shrnul Fišera.
Ambicí Stadionu je i výchova talentů. „A v soutěži jít krůček a po krůčku. Uvidíme, kam dojdeme. Nedovedu si představit, že bychom šli do kabiny a řekli: Kluci, nemůžeme tady hrát baráž, běžte domů, končíme. Nebo si to jen plácněte, hrajte s otočenými hokejkami.“
Už loni Jihlava odehrála celou baráž v Olomouci, neboť kvůli stavbě nové arény působila v Pelhřimově. Ani tamní stadion nesplňoval extraligové normy. V případě historického úspěchu kališníků by přicházela v úvahu celá baráž v Litvínově, který se bude zachraňovat. „Nevím, nebavili jsme se o tom ani u nás, ani s nikým z Litvínova.“
Kolín však ústy svého manažera Krejčíka tvrdí: „Nevylučuji, že kdybychom do baráže postoupili, hráli bychom ji celou v Litvínově. Záleží, jak kde budou po sezoně držet halu k dispozici.“
Zlín a Jihlava, další dva semifinalisté, by v baráži mohly spoléhat na domácí prostředí. Jejich stadiony jsou nachystané.
Nepoložili se, i když se jim rozpadá kádr, nezlomil je ani obrat Jihlavy ve třetím zápase prvoligového semifinále. Hokejisté Litoměřic dál deptají favorita, v pondělí srovnali sérii na 2:2 a stále zůstávají ve hře o finále i extraligovou baráž. „O šancích na postup mluvit nebudu, ale těší mě, že nás nepoložily odchody hráčů do extraligy, zranění ani nedělní porážka. Klobouk dolů před kluky,“ smekl litoměřický trenér Tobiáš Slavíček po výhře 4:0.
Už nedělní partii v Kalich Aréně měl Stadion rozehranou skvěle, po dvou třetinách vedl 2:1, ale Dukla třemi góly otočila na 4:2. Litoměřičtí mladíci se ale ani po takovém obratu nerozklepali, naopak. V pondělní čtvrté bitvě složili Jihlavu třemi zásahy hned v první třetině.
„Byli jsme produktivní, vypracovali jsme si dobré šance, měli jsme pohyb, proměnili jsme přesilovky. Jsme rádi, že nás ten nedělní obrat Jihlavy na konci zápasu nepoložil a vstoupili jsme do toho s čistou hlavou. Parádní výkon od gólmana i všech hráčů,“ chválil trenér.
Centry Kuťáka a Klepiše si už před play off stáhla partnerská Sparta, v sérii se Vsetínem odpadl Costa, teď jsou mimo hru i další útočníci Hujer a Ton. Jenže pohromy, které se na Litoměřice valí, jako by týmu spíš pomáhaly.
„Už se tomu směju,“ kroutí hlavou litoměřický šéf Jan Fišera. „Šanci dostanou jiní, každý start by měl být pro kluky svátkem.“ A to se děje, litoměřická obětavost na Duklu platí. Když Pospíšil schytal pukem ránu do slabin od vlastního spoluhráče a také nedohrál zápas, Slavíček to vtipně glosoval: „To nic nebude. Blokovali jsme všechno, i vlastní střely!“ Na potíže se skládáním sestavy si nestěžuje. „Nikdo z toho neskáče radostí, ale nikdo se ani neskládá a nebrečí.“
Ve čtvrtek v Jihlavě už půjde o mečbol v sérii, což může nahrávat Litoměřicím. Pod tlakem bude Dukla. „Může to tak být, ale vůbec nad tím takhle nepřemýšlíme,“ vrtí hlavou trenér. Ať zápas dopadne jakkoliv, už teď je jasné, že se bude hrát i v sobotu v Kalich Aréně. „Za to jsme strašně rádi. Kluci ukazují charakter a drží při sobě, proto jsme došli tak daleko.“ A konec nemusí být ani v semifinále.