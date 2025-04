Hokejisté Zlína přešlapují na místě, zářil gólman Huf, ofenzivní lídři selhali

„Celou sérii zdobila Jihlavu obětavost, blokování střel. Měli jsme problémy dostávat puky na bránu, možná se od nás trochu odvrátilo sportovní štěstí, odrážely se mimo náš dosah. Finále jsme ovšem neprohráli v šestém zápase, ale už dříve,“ shrnul zlínský trenér Ján Pardavý bezprostředně po vyřazení.

Jeho ráz udala úvodní partie, kterou Berani projeli doma 1:3 a po první třetině se mnozí fanoušci ptali, jestli někdo hráčům sdělil, že se hraje finále.

„S takovým nastavením nemůžeme jít do finále, není to každodenní záležitost,“ povídal Pardavý po utkání, na které nedokázal tým se svým realizačním štábem adekvátně nabudit.

Ve Zlíně se evidentně chystali na opakování loňského valašského finále, ale fakt, že Jihlava v sedmizápasové semifinálové řeži poslala krajského rivala na předčasnou dovolenou, tým zjevně ukolébal.

„Jako bychom si mysleli, že když to není Vsetín, každého jiného porazíme,“ podotkl Pardavý.

Jenže Berani se přepočítali. Nevarovaly je ani čtyři porážky ze vzájemných zápasů základní části. Duklu posadili sami na koně a ze sedla ji už neshodili. V sérii neustále dotahovali, poprvé v ní vedli až v 55. minutě pátého zápasu, ve kterém odvrátili první mečbol, a podruhé v šestém utkání. V závěrečné třetině však inkasovali čtyři góly a finále končili v agónii a křeči.

Finálový nezdar se už ale začal rodit mnohem dříve, někdy v půlce základní části. Do té doby Berani soutěži kralovali. Poučili se z předchozích dvou sezon, kdy bídný start doháněli ve finiši. V první etapě vyhráli 20 z 26 duelů, ve druhé jen polovinu.

„V celé sezoně jsme měli úseky, kdy jsme dokázali podcenit jednu třetinu, nějaký zápas a to se stalo i ve finále,“ věděl Pardavý. Proč, to si musí ve Zlíně důkladně vyhodnotit v příštích dnech.

Že ztratil první místo v dostizích se Vsetínem, je jedna věc, zásadnější pro pozdější vývoj ale bylo, že ztratil herní tvář a pohodu a už ji nenašel.

V play off ještě silou vůle a s fantastickým Hufem v bráně vyřadil ve čtvrtfinále odbojného chomutovského nováčka, ve druhé půlce semifinálové reprízy s Litoměřicemi v sobě zase krátce objevil suveréna z úvodu sezony, ve finále už ale tvrdě naboural do žluto-černé jihlavské zdi.

Houževnatá Dukla Berany vykolejila

Impulz, který Berani získali otočkou v prodloužení druhého domácího zápasu, nevyužili vinou chabé koncovky; za 135 minut dvou utkání v Pelhřimově, kde měla Jihlava domácí azyl, se zmohli na jedinou trefu a prohráli fotbalově 0:1 a 1:2.

„Dřeli jsme, ale bohužel nám to tam nepadá. Nějak nedokážeme štěstí přiklonit na naši stranu. Ale když budeme pořád takhle pracovat, jsem přesvědčený, že to nemůžou vydržet, donekonečna zablokovat všechny střely, že se nám to neodrazí,“ věřil Pardavý, jenže se zase přepočítal.

A o štěstí to nebylo. Je to klišé, ale ve finále přesně platilo, že přeje lépe připraveným a to disciplinovaná a houževnatá Dukla byla. Berani nedokázali reagovat na hru soupeře, který urputně bránil a čekal na zlínské chyby, které nemilosrdně z brejků trestal.

Zlín si nepomohl v přesilovkách, žádnou nevyužil, ofenzivní lídři (až na dva vítězné góly Válka) selhali, centr elitní lajny Holík byl ve finále znovu neviditelný. Tým se mohl spolehnout jen na Hufa a čtvrtou lajnu pracantů se čtyřicetiletým veteránem Köhlerem a to bylo málo.

Pokud to myslí ve Zlíně s návratem mezi elitu vážně, námětů na přemýšlení získali letos hodně.