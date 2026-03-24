„Po skončení utkání při odchodu hostujícího týmu z ledu do šatny maskot domácího týmu provokoval hostující hráče a došlo k potyčce mezi hráči Kolína a maskotem. Následně i k potyčkám mezi domácími hráči a hostujícími hráči,“ píší rozhodčí Roman Mrkva a Tomáš Micka v oficiálním zápise.
Strkanice byla jen vyústěním nervózního zápasu, který se sudím v závěru normální hrací doby vymkl z kontroly.
Zlín vedl od 15. minuty po dorážce Paukka, Kolín srovnal v čase 58:57 z přesilovky zvýrazněné odvoláním brankáře. Domácí cítili křivdu, Mrkva s Mickou vyloučili Jarůška za podrážení, hostující hráč přitom spadl na led primárně po kontaktu s čárovým rozhodčím.
„Viděl jsem to stejně, lidi také. Celý zápas jsme hráli, co jsme chtěli, měli jsme ho pod kontrolou. Bohužel dvě minuty před koncem se stalo, co se stalo a dostali jsme gól v oslabení. Mělo by se rozhodovat na ledě. Dál se k tomu nebudu vyjadřovat, abych nedostal pokutu,“ prohodil Jarůšek.
Další emoce vzbudil střelec vyrovnávací branky Jan Veselý, který při gólové oslavě posměšně kynul domácím fanouškům. Ti vzápětí zaházeli led a hostující střídačku plastovými lahvemi a rozhodčí utkání poprvé přerušili.
|
Vášně se přelily i do třetího prodloužení v sérii. „Před začátkem prodloužení maskot domácího týmu vjel do brankoviště hostujícího brankáře s cílem ho vyprovokovat,“ stojí v zápise.
Což se mu povedlo a kolínský gólman Jakub Soukup zlínského maskota za nedovolený kontakt tvrdě ztrestal a poslal nekompromisně na led. To ale rozhodčí přehlédli.
Veselý dráždil fanoušky i teatrálními pády
Rozhodčí střetnutí ještě jednou přerušili v čase 68:29, když na stadionu na pár chvil zhasla světla. Na ledě i na tribunách to ale jiskřilo dál. Fanoušci měli spadeno hlavně na urostlého kolínského forvarda Veselého.
Štval je provokacemi i teatrálními pády. Při kvapném odchodu do šatny se vrátil mezi střídačky a v oboustranné vřavě se snažil bodnout čepelí hole zlínského útočníka Lukáše Heše.
„Hraje se do těla, šarvátky, potyčky k play off patří. Ale někdy je toho až moc. Říkám, že karma každého doběhne,“ vzkázal Jarůšek bývalému spoluhráči z extraligového Hradce Králové, se kterým byl v kamarádském kontaktu. „Teď se vybarvil. Není na místě, aby dělal gesta na diváky. Člověk by se měl nějak chovat, mít respekt k fanouškům.“
|
„Hráčem nenabádám, aby provokovali. Tohle neschvaluji, nejsem toho zastáncem. Bylo to oboustranné, když se přidají diváci, vznikají emoce,“ pověděl kolínský kouč Petr Martínek.
Veselý v tom z Kolínských nebyl sám. Domácí příznivce po vítězných nájezdech dráždili i gólman Soukup a autor vítězného gólu z deváté série Matěj Gardoň, jehož nájezd na podnět videorozhodčího zkoumali sudí dlouhé minuty, než ho definitivně uznali.
„Postupovali správně,“ vyjádřil se svazový předseda komise rozhodčích Vladimír Šindler. Gardoň si puk při exekuci lehce posunul dozadu, ale v mezích pravidel daných mezinárodní federací IIHF.
Trenéři krotili vášně
„Rozhodčí branku uznal, což respektuji,“ snažil se zůstat nad věcí zlínský trenér Peter Oremus.
Zda bude klub dvojici Mrkva–Micka vetovat, nechtěl bezprostředně po zápase komentovat. „V první řadě jsem se zajímal o naši hru. Musím to v klidu promyslet a podívat se,“ řekl slovenský kouč.
|
Jisté je, že série Zlína s Kolínem slibuje minimálně další dva vyhrocené duely a ten sobotní na Moravě bude pod drobnohledem.
„Doufám, že všichni zklidníme hlavy a ukážeme lidem krásný hokej ve skvělé atmosféře bez excesů, jako jsou láhve na ledě,“ přeje si kolínský kouč Martínek.
Vyjádření Zlína k závěru utkání s Kolínem
„Utkání čtvrtého semifinále mezi Zlínem a Kolínem provázely v samotném závěru silné emoce. Zvýšené napětí bylo podle našeho názoru ovlivněno nevhodným chováním hráčů hostujícího týmu, kteří v průběhu utkání opakovaně gestikulovali směrem k domácím fanouškům, a tím přispívali k vyhrocení atmosféry.
Na vzniklou situaci reagoval také klubový maskot. Velmi si vážíme jeho nasazení, energie i snahy podporovat tým a fanoušky. Jeho chování v průběhu včerejšího (pondělního) utkání však neodpovídalo standardům našeho klubu. Celá situace je nyní interně řešena a zaměříme se na to, aby vystupování všech členů týmu odpovídalo hodnotám klubu.
Důrazně se rovněž vymezujeme proti vhazování jakýchkoliv předmětů na ledovou plochu. Takové chování je nepřijatelné, ohrožuje hráče i průběh utkání a může vést k disciplinárním postihům klubu. Upozorňujeme, že celý stadion je monitorován kamerovým systémem a případné pokuty budou vymáhány po konkrétních vinících.
Zároveň klub aktuálně projednává možnost podání oficiálního podnětu (vetace) vůči dvěma hlavním rozhodčím.
Děkujeme všem fanouškům za podporu a věříme, že další utkání proběhnou v důstojné a sportovní atmosféře.“