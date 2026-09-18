Vsetínský brankář Svoboda deptal Berany. Nadával jim i finsky

„Máme natrénováno, makali jsme fakt hodně. Jestli to tak bude vypadat dále, jenom dobře. Ale je to teprve začátek. Na hodnocení je strašně brzo,“ povídal Svoboda po středečním krajském derby, ve kterém Vsetín před svými fanoušky smetl Zlín 7:1.
Výsledek je jednoznačný, ale docela jste si zachytal, že?
Zlín má dobře složený mančaft, zůstal nadstandardní trenér a není to snadný soupeř. Ale hraje se dobře, když dáte první gól. Uklidníte se a my jsme vstřelili v první třetině hned tři. Vyhráli jsme tři utkání, jsme na vlně, to se pak chytá bezvadně.
Zlínské střelce jste deptal, v prostřední třetině zlikvidoval dva jejich nájezdy. Věřil jste si?
Když chytnete v zápase první, pak už to jde. Nejhorší je, když inkasujete hned na začátku z prvního nájezdu. Byl hodně špatný led, velké teplo, mlha, měli to těžší. My jsme na to zvyklí, což pro nás byla velká výhoda. Zápas jsme kontrolovali.
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Takže největším soupeřem byl mlžný opar nad ledem?
Puk je hůře vidět. Máme to tady celý srpen, jsem odchovaný vsetínským zimákem. Nejde s tím nic dělat. Dokud se neudělá vzduchotechnika, mlha tady bude vždycky. Extraligu bychom tady v září hrát nemohli.
Štvalo vás, když jste v 57. minutě přišel o čisté konto?
Mrzelo, nemrzelo. Třetí zápas a dostal jsem tři góly, což beru. Za ty odchytané roky už nemám lepší pocit z nuly.
Do statistik derby jste se zapsal trestem za potyčku s finským útočníkem Jessem Paukkem. Nezdála se vám jeho reakce poté, co jste ho sekl hokejkou?
Měl jsem ji tam, ale ani jsem nepoužil žádnou sílu, tak pět procent, navíc do břicha. Možná chtěl získat nějakou výhodu, ale za stavu 6:0, mně to přišlo zbytečné. V hlavě mi přepnula kontrolka a vysypal jsem na něj pár finských nadávek. To ho asi překvapilo a nastartovalo. Bylo to derby, patří to k němu. Nikdy jsem nebyl mrtvý gólman, ale bylo to zbytečné. Snažím se kontrolovat.
Cítíte, že jste v lepší formě než v minulé sezoně?
Také loni jsem začal ve Finsku dobře. Akorát jsem se zranil, čtyři měsíce stál a byl doma. Tohle bylo těžké na hlavu. Šel jsem do Vsetína, neměli jsme tady nachystané extra podmínky pro bydlení, protože jsme nepočítali, že se budeme tak brzy vracet do Česka. Bylo to strašně rozlítané, letos si to sedlo. Máme za sebou dobrý srpen, jezdím do Vsetína rád. Tohle se odráží na výkonech. Ale nepřeceňuji to. Nevím, jak to cítí mladí kluci, ale ze tří výher nelítám v oblacích. Samozřejmě jsme rádi, že jsme začali dobře.
Jak máte rozdělené úlohy s Adamem Pavlíčkem, který vám kryje záda?
Jak se budeme střídat, není určené. Adam je dobrý gólman a brzo dostane zápasy také. Musím se také ohlížet na zdraví. Jsem rád, že tady zůstal Dan Makóni (trenér brankářů), protože se to docela dlouho řešilo. Má svoji kvalitu, zkušenosti.