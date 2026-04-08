Kde bereme síly? Všechno je o hlavě, říká sváteční zlínský střelec Pavel Sedláček

Petr Fojtík
  9:17
1:2 na zápasy, 1:2 po mizerné úvodní třetině. Zlínští hokejisté jako už poněkolikáté v sezoně vstali v úterý večer z hrobu a vyrovnali finále Maxa ligy. Vítězství 5:3 jistil pátým gólem sváteční střelec Beranů Pavel Sedláček. Série se tak ještě jednou vrátí v neděli na Zimní stadion Luďka Čajky. Za jakého stavu, to určí páteční utkání v Jihlavě.
Zlínští útočníci Jakub Šlahař (vpravo) a Pavel Sedláček se radují z gólu ve čtvrtém zápase finále Maxa ligy v síti Jihlavy. (7. duben 2026) | foto: Jan SalačMF DNES

6 fotografií

„První třetina sice nebyla dobrá, ale pak jsme si k tomu v šatně něco řekli. Od druhé jsme do toho nastoupili úplně jinak a přineslo to ovoce, které jsme chtěli,“ oddechl si Sedláček.

Museli jste v první pauze hodně zvýšit hlas? Vypadalo to, že se nemáte čeho chytit.
Řeklo se docela důrazně, co bylo špatně, co musíme zlepšit. Vyhecovali jsme se a díky tomu jsme výsledek otočili.

Zvýšili jste důraz. Do té doby Jihlavu finále moc nebolelo, že?
Play off nejde hrát bez soubojů. Musíme jim hrát do těla, dobře napadat, abychom si vytvářeli šance. Jen tak můžeme být úspěšní.

Paradoxně vám pomohlo vyloučení Roberta Říčky na pět minut plus do konce za stavu 2:2.
Ještě jsem ten zákrok neviděl, ale takových soubojů je ve hře více. Nebyla to žádná hrůza, zákeřný zákrok, bohužel měl (Jan Strejček) krvavé zranění. Naštěstí nám pomohli vyloučením za oplácení, vynutili jsme si přesilovku čtyř proti třem, kterou jsme využili. Tím jsme otěže zápasu převzali my.

Vnímali jste, že tvrdší hra Jihlavu rozhodila?
Jak jsme jim začali hrát do těla, beci neměli klid na hokejkách a rozehrávku jako v první třetině.

Po brankově chudém semifinále s Kolínem se ve finále roztrhl pytel s góly. Čím to je?
Je to divočina. V semifinále to nepadalo ani jednomu týmu. Teď se to obrátilo.

Zlínští útočníci Jakub Šlahař a Pavel Sedláček se radují z gólu ve čtvrtém zápase finále Maxa ligy v síti Jihlavy. (7. duben 2026)

Jihlavský brankář Maxim Žukov inkasoval ve čtvrtém finále Maxa ligy ve Zlíně pět gólů. (7. duben 2026)

Ve finále jste se poprvé trefil i vy.
Talafa mě krásně našel. V první moment jsem chtěl nahrát Béďovi (Köhler), ale obránce zavřel prostor, tak jsem střílel na vzdálenější tyč pod roku. Věřil jsem, že bychom to uhráli i za stavu 4:2, ale byla to pojistka.

Zdálo se, že v pondělí i první úterní třetinu máte těžší nohy. Ale zase jste je rozjezdily. Kde berete síly po náročném play off, ve kterém máte o pět utkání více než Jihlava?
Vůbec netuším. (úsměv) Myslím, že je to všechno o hlavě. Když se dobře nastaví, nohy pak také jedou lépe. Pro další zápasy si musíme vzít příklad z posledních dvou třetin.

Teď míříte do Jihlavy, kde je menší kluziště. Hraje se tam jinak?
Na délku je to asi stejné, ale je o dost užší, takže je to více o soubojích než u nás.

Jihlava musela v průběhu finále změnit brankáře, zraněného Berana nahradil Žukov. Je to velký rozdíl?
Každý gólman je jiný, má svůj styl. Třeba v pondělí zachytal Žukov docela dobře. I když jsme moc střel neměli, byl jistý. V úterý mu to napadalo, snad jsme ho nějak zlomili.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.