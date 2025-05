Vlastním pivovaru je společnost Pivovary CZ Group (PCZG), kterou v roce 2023 koupila Kofola. „Důvodem konce je dle sdělení vedení PCZG jiná marketingová strategie podpory značek,“ stojí v prohlášení na klubovém webu HC Přerov. Marketingový ředitel PCZG Jiří Vlasák ovšem ve vyjádření pro iDNES.cz tvrdí, že konec spolupráce inicioval klub.

„Přes snahu o nalezení efektivních podmínek spolupráce jsme bohužel s HC Zubr nenašli řešení. Respektujeme rozhodnutí vlastníků hokejového klubu ukončit po osmnácti letech spolupráci s naším pivovarem. Již při převzetí společnosti Pivovary CZ Group jsme jasně deklarovali zájem o partnerství s klubem na oboustranně udržitelné úrovni,“ uvedl Vlásek.

Podle něj se společnost PCZG už od listopadu snažila najít s jednatelem klubu Tomášem Pluháčkem řešení a ve spolupráci pokračovat. „Mrzí mě, že předběžně sjednaný tříletý rámec spolupráce, který zahrnoval naše plnění ve výši 5 milionů Kč, byl ze strany další akcionáře klubu Moravská pivovarská, a.s., v únoru odmítnut,“ dodal Vlásek.

Loni měl přerovský klub rozpočet cca třicet milionů korun, už v minulé sezoně ale podle jednatele Pluháčka pivovar Zubr snížil sponzoring o cca 30 procent.

„Profesionální hokej je finančně nákladný sport, proto byla podpora pivovaru Zubr pro náš klub zcela zásadní. Chci poděkovat pivovaru za 18 let partnerství, které přineslo řadu krásných sportovních zážitků,“ uvedl pro klubový web Pluháček, jenž dříve zastával také funkci výkonného ředitele v pivovaru Zubr. Souběh funkcí ale loni po devíti letech utnul.

Tomáš Pluháček je nejvýše postaveným mužem v hokejovém Přerově

„Odchod pivovaru z pozice generálního partnera také znamená změnu identity klubu, včetně jeho názvu,“ potvrdil Pluháček, že Přerované už nadále neponesou zubra v klubovém názvu.

„Naši další partneři nám zachovávají přízeň, čehož si velmi vážíme. Sezonu 2025/26 bychom měli zvládnout za pomoci majitele klubu, společnosti Moravská pivovarská, města a dalších partnerů. Čeká nás teď složité období, ve kterém musíme intenzivně jednat, abychom našli nového generálního partnera,“ věří Pluháček.

Nalezení nového generálního partnera bude podle něj stěžejní proto, aby v Přerově profesionální hokej zůstal i v dalších letech. „Zaslouží si ho nejen naši fanoušci, ale i celé město,“ doplnil Pluháček.

„Sport vnímáme jako důležitou součást našeho regionu a hokej k němu bezpochyby patří. Pivovar Zubr je i nadále připraven investovat do rozvoje sportovních a kulturních aktivit v regionu, včetně podpory hokejové mládeže,“ vzkázal za PCZG Vlásek.

Pivovar Zubr byl přerovským hokejem spjat od roku 2007. Po podpisu smlouvy se dostal i do názvu klubu a nahradil tehdejší HC Minor 2000 Přerov. Zubří éru lze označit za úspěšnou. Během osmnáct let trvající spolupráce se nejprve Přerované dostali do popředí druhé ligy, z níž v sezoně 2015/16 postoupili do první.

Od té doby se klub devětkrát dostal do prvoligového play off, osmkrát mezi nejlepší osmičku. V sezoně 2019/20 nasbíral Přerov rekordních 109 bodů, v dlouhodobé soutěži obsadil druhé místo. Klub za poslední dekádu taktéž vychoval několik talentovaných hokejistů, kteří hrají v extralize nebo v zámoří.