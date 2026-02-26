Maxa liga v Přerově pokračuje. Firmy daly dvojnásobek peněz, město plánuje přidat

Lukáš Jakubíček
  20:20
Nejistotu přerovských fanoušků v posledních měsících ukončila čtvrteční tisková konference hokejových Zubrů. Přerov bude pokračovat v Maxa lize minimálně v sezoně 2026/2027. „Máme z toho velkou radost, protože profesionální hokej do Přerova patří. Ještě v listopadu jsme nevěděli, jestli se tady liga bude hrát,“ popsal poslední měsíce jednatel klubu Tomáš Pluháček.
Fanoušci hokejového Přerova.

foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Mladí fanoušci hokejového Přerova fandí svým oblíbencům.
Fanoušci hokejového Přerova během zápasu se Slavií.
Trenér Přerova Petr Dočkal.
Momentka ze zápasu první hokejové ligy mezi Přerovem a Slavií.
14 fotografií

„Nedařilo se zacelit díru po generálním partnerovi pivovaru Zubr a šance byla i v mých očích menší než poloviční. Bojovali jsme o budoucnost přerovského hokeje,“ podotkl Pluháček.

Pivovar Zubr loni s klubem ukončil po 18 letech partnerství. Do té doby byl generálním partnerem klubu a plnil více než čtvrtinu klubového rozpočtu. Pluháček už dříve uvedl, že bez generálního partnera se profesionální hokej hrát nedá. Teď se to, zdá se, přeci jen povede a to díky navýšení podpory od menších nových i stávajících partnerů.

„Nechci zmiňovat jednotlivé partnery, máme jich 50 a každý pomáhá v rámci svých možností. Firmy přidaly dvojnásobek toho, co dávaly předtím. Jednání bylo velice věcné, podnikatelský sektor má zájem o hokej a chce pomoct. Všichni partneři dodrželi to, co nám slíbili,“ ocenil Pluháček.

Jednatel hokejového Přerova Tomáš Pluháček.

Primátor Přerova Petr Vrána.

Samozřejmě se nabízí otázka, na jak dlouho je přerovský hokej zajištěný. „Hokej je dynamické prostředí, prioritně jsme se bavili o podpoře na příští rok, to nás trápilo nejvíc. Podnikatelé vesměs počítají s tím, že v podpoře budou pokračovat i dále. Nesmíme ustrnout v současném stavu. Věřím, že i během tohoto roku se nám podaří získat perspektivně tolik, abychom mohli hrát i další sezony. Jsme rádi, že máme další rok na práci a získávání dalších sponzorů,“ uvedl Pluháček.

Město chce přidat klubu další peníze

„Ve městě si uvědomujeme, že hokej je nejvíce sledovaný týmový sport v republice i v Přerově. Bohužel je to i finančně náročný sport. Naděje byly malé, protože jsme věděli, jaká díra v rozpočtu je. Partneři se k tomu postavili čelem. Když jsme se s nimi potkali, všichni řekli, že hokej v Přerově chtějí a peníze v podstatě zdvojnásobili,“ vyzdvihl sponzory primátor statutárního města Přerova Petr Vrána (ANO).

Úleva, Přerov udrží první hokejovou ligu. Klubu se má podařit odvrátit hrozící zánik

Primátor Vrána také nastínil, jak podpora ze strany města vypadá: „V tuto chvíli město podporuje hokej prostřednictvím marketingové smlouvy. Chceme do partnerství zapojit i městskou společnost, přes kterou bychom mohli dát i další prostředky. V tuto chvíli dojednáváme, jestli to bude formou daru, nebo marketingu. Vůle v rámci vedení města je, takže předpokládám, že bychom pro to vyjednali podporu.“

„Řekli jsme si, že v momentě, kdy podnikatelé a veřejnost táhnou za jeden provaz, musíme hokeji pomoct. Podporu města na následující sezonu navýšíme tak, aby rozpočet byl provozuschopný,“ prohlásil Vrána.

Odvolat trenéra? Nejtěžší rozhodnutí za 12 let

Po tom, co Přerov prohrál devětkrát z deseti zápasů, byl odvolaný trenér a sportovní manažer Michal Mikeska. „Michalovi chci ještě jednou poděkovat, bylo to pro mě jedno z nejtěžších rozhodnutí, které jsem za 12 let musel udělat. Na rovinu říkám, že je mi to líto, ale na druhou stranu je to hokejový život. Nějaký impuls se musel udělat,“ uvědomuje si Pluháček.

Pozice sportovního manažera je dočasně obsazená jednatelem Pluháčkem a trenérem Petrem Dočkalem.

„Je to týden od záchrany hokeje. Sportovními manažery teď jsme já a Petr Dočkal, ale bavíme se o tom, aby do budoucna byla tato pozice obsazená. Budeme hledat, počítáme s tím, že tady sportovní manažer bude,“ ubezpečil Pluháček.

Momentka ze zápasu první hokejové ligy mezi Přerovem a Slavií.

„Nechceme se unáhlit, v tomto ohledu nás netlačí čas. Je potřeba zvolit někoho, kdo zapadne do našeho prostředí, které je v pozitivním smyslu zvláštní. Musí to mít hlavu a patu,“ doplnil jednatele jeden z trenérů A týmu Petr Dočkal

Dvanáctí Zubři můžou těžit z povedeného úvodu sezony. V sobotu nastoupí proti devátému Sokolovu, který také ještě nemá předkolo play off jisté, ale Zubři je už přeskočit nemůžou. Ve hře pro ně zůstává desáté místo.

„Velkou devizou jsou naši fanoušci, za to jim patří obrovský dík. Obrovsky si toho vážíme. Záchranu jsme zvládli, ale v posledním kole se chceme porvat i o předkolo,“ burcuje Dočkal.

V cestě k němu kromě Sokolova stojí Zlín a Tábor. Jihočeši nastoupí proti první Slavii, která stále hraje o první místo, zatímco na Ševce čekají páté Litoměřice, které už mají svůj postup jistý. Naděje Zubrů jsou velmi teoretické, pokud chtějí postoupit, museli by za tři body porazit Sokolov a zároveň doufat v prohry dvou dalších soupeřů. V tu chvíli na řadu přichází minitabulka tří týmů, ve které mají Zubři navrch.

Cílem je stabilizovat a omladit kádr, říká nový kouč

Hokejový Přerov získal dostatečnou finanční podporu, aby mohl v Maxa lize nastupovat i v příští sezoně. Minulý týden navíc tým udělal i důležitý sportovní krok. Získal jeden bod, který mu zajistil, že nesestoupí. Současný trenér Petr Dočkal, který dělal asistenta i odvolanému kouči Mikeskovi hodnotí její průběh a způsob skladby týmu pro aktuální sezonu.

„Po sportovní stránce jsme si byli vědomi, že nás veřejnost a odborníci pasovali na hlavního adepta na sestup. Měli jsme před sebou cíl stabilizovat a omladit kádr, myslím si, že to až překvapivě vyšlo. Většinu sezony jsme atakovali desítku, ne-li první šestku,“ chválí Dočkal, který je momentálně šéfem střídačky spolu s Davidem Kudělkou a Jaroslavem Beckem.

Trenér Přerova Petr Dočkal.

Zubři se rozhodli nejen omladit kádr, ale také jej postavit především na odchovancích. „Bylo super, že se nám před sezonou vrátil odchovanec Mikuláš Zbořil. Posílili jsme o hráče, na kterých chceme tým stavět – Zdráhal, nebo někteří mladší kluci – Tomeček nebo Šišák. Ale i další hráči které před sezonou nikdo neznal, jádro našich přerovských hráčů, kteří si vydobyli místo v kádru,“ oceňuje Dočkal.

Ještě na konci kalendářního roku to vypadalo, že Přerov sezonu dohraje s klidem a bude mít naději i na přímý postup do čtvrtfinále. V novém roce však Zubry potkala krize. Z šestnácti duelů vyhráli jen tři.

„Bohužel se nám ve druhé třetině sezony nevyhnula zranění. Dlouhodobě nám vypadli klíčoví hráči Jirka Fronk a Tomáš Šoustal,“ říká Dočkal a dodává: „V olympijské pauze nám pomohl příchod našich odchovanců Dana Ministra a Martina Ryšavého z extraligy. Jsme rádi, že se odchovanci snaží pomoct přerovskému hokeji, když můžou.“

Jaká bude sportovní budoucnost? Vize není jednoroční

Zubři věří, že se rozpočet podaří stabilizovat i v následujících sezonách. Potvrzují to slova jednatele Tomáše Pluháčka o jednání s hráči: „S hráči, kteří tady chtějí zůstat se bavíme i o dvouletém kontaktu, věříme tomu, že se tady hokej hrát bude. V současné sezoně jsme dostáli veškerým závazkům a hráči měli kompletní servis.“

„Hráči znají vizi, kterou máme a ta není jednoroční, je to dlouhodobější proces. Na to bude navazovat posilování kádru na další sezonu. Někteří klíčoví hráči sami chtěli zvolit delší než jednoletý kontrakt, cítí se tady komfortně,“ potvrzuje Dočkal.

„Jsem rád, že můžeme říct, že hokej v Přerově bude zachován. Chci poděkovat všem, co mají něco společného s hokejem. Udržet se deset let ve druhé nejvyšší soutěži není jednoduché,“ váží si práce klubu primátor statutárního města Přerov Petr Vrána (ANO).

26. února 2026  20:20

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

25. února 2026  21:20

Nešly mu nohy? Slováci rýpou do kouče, po jeho výroku se zastávají velkého talentu

Trenér Vladimír Országh na tréninku slovenských hokejistů v Miláně.

Když slovenští hokejisté v Miláně padli v olympijském zápase o bronz, na kouče Vladimíra Országha si kvůli proslovu v kabině museli novináři nějakou dobu počkat. Posléze s nimi hovořil asi deset...

25. února 2026  15:33

