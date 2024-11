Jestřábi našli formu. Body jim dávat nechceme, zní z Přerova před derby

„Pro nás platí ta formulka, že jsme našli cestu k vítězství. Z naší strany tam bylo spousty věcí, které musíme odbourat. Vybojovali jsme to důrazem a dobrým výkonem, který byl podpořený skvěle chytajícím gólmanem. Chtěli bychom moc poděkovat našim fanouškům, kteří nás přijeli do Prahy podpořit,“ vzkázal Říha po sobotním triumfu 5:2 na ledě Slavie Praha.

Už v pondělí čeká Říhu a jeho svěřence druhé krajské derby aktuálního ročníku Maxa ligy. Od 18.00 hostí Prostějov na svém ledě odvěké rivaly z Přerova, kteří ovládli první vzájemné měření sil v ročníku (2:0).

Tehdy ovšem Prostějované měli v zádech sérii pěti porážek v řadě, teď naopak půjdou do zápasu v lepší náladě než jejich soupeř. Zubři se sice vyhřívají na čtvrtém místě, ale v sobotu se na domácím ledě trápili v koncovce a Litoměřicím nakonec podlehli 0:1.

„Byl to dobrý zápas. Ve třetí třetině dal soupeř šťastný, ale zároveň hezký a dobře trefený gól. Respektive jsme si dali vlastňáka. Rozdíl mezi tím, proč Litoměřice skórovaly a my ne, byl v tom, že soupeř chtěl střílet, zatímco my jsme chtěli hrát bago někde po rozích. Bohužel, jsem zklamaný,“ připustil trenér Zubrů Michal Mikeska.

Prostějov po Říhově příchodu značně posílil

Teď už se však Mikeska se svým týmem soustředí na důležitý zápas. „Průběžně koukáme na více zápasů, takže víme, jakým směrem se teď Prostějov pohnul. Troufnu si tvrdit, že to bude podobný hokej jako v sobotu proti Litoměřicím. Asi víme, co nás čeká. Samozřejmě je fajn vidět, že se Milošovi Říhovi daří, jsem za to rád. Rozhodně mu ale nechceme dávat body,“ řekl trenér Přerova klubovému webu na adresu nového prostějovského kouče, s nímž se před lety potkal v organizaci hokejových Pardubic.

Prostějov od příchodu Říhy také posílil. Kromě extraligových hráčů Chlána a Chalupy přišel k Jestřábům také ukrajinský obránce Pangelov-Juldašev. Nejnovější akvizicí prostějovského celku je 24letý útočník Michal Kvasnica, jenž na Hanou přestoupil z francouzského Nice, kde hrál tamní nejvyšší soutěž.

„Je to hráče střední generace, což do našeho týmu nejvíce sedí. Je výhodou, že jde o univerzálního útočníka. Je to hráč s dobrým pohybem a bruslením, což je velmi, což je pro nás velmi důležité,“ pochvaluje si trenér Říha novou akvizici.

„Michal prošel všemi reprezentačními výběry od šestnácti do dvaceti let a v posledních dvou sezonách byl velice dobrý, a proto jsme si ho vybrali a rozhodli jsme se, že posílíme náš tým i z hlediska konkurence,“ dodal Říha.