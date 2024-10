Restart Prostějovu nevyšel ani v derby. Nový trenér má přijít už po neděli

Až to chvílemi vypadlo, že Prostějov by gól nevstřelil, ani kdyby se hrálo do neděle. „My si šance vytvoříme, ale nechce nám tam padat vůbec nic,“ řekl před derby Ivo Peštuka, sportovní manažer klubu, který dočasně po vyhazovu kouče Janečka převzal tým jako hlavní trenér.

A skutečně. Zejména ve druhé třetině si prostějovští hráči vytvořili několik dobrých pozic, ale ani jedna střela neskončila za zády přerovského gólmana Vojtěcha Mokryho.

„Soupeř má kvalitu, nějaké šance si vypracoval, nějaké jsme mu my nabídli, ale toho bylo minimum. Měli jsme strašně málo hluchých míst, dělali jsme přesně to, co jsme chtěli, zápasem jsme prošli téměř bez chyb, čemuž odpovídá i výsledek,“ pochvaloval si zvládnutý mač kouč Přerova Michal Mikeska.

„Samozřejmě jsme vnímali situaci Prostějova, ale tohle je derby. V těchto zápasech se jde vždycky trochu za hranu. Jsme rádi, že jsme je nenechali nadechnout se a sami jsme nespadli do sérii tří proher v řadě,“ ocenil Mikeska.

Prostějov zůstává předposlední a už teď je jasné, že na minimálně stejném místě zůstane i po příštím kole, kdy doma ve středu hostí Jihlavu, neboť na dvanáctou Třebíč ztrácí pět bodů. To Zubři poskočili na deváté místo, oproti tabulkovým sousedům mají zápas k dobru.

„Chtěli jsme urvat alespoň bodík, rozhodla jedna přesilovka,“ povzdechl si Peštuka. Početní výhodu využil ve druhé třetině Daniel Indrák, jenž se prosadil už ve třetím derby mezi Přerovem a Prostějovem v řadě. Gólem do prázdné brány pečetil triumf David Březina.

„Kluci měli snahu, dřeli. Nemůžu jim po této stránce nic vytknout. Ale gólů jsme dali nejméně z celé soutěže. Dokud nám to nebude padat a nebudeme se víc tlačit do brány, nemůžeme počítat s vítězstvím,“ uvědomuje si Peštuka.

„Kluci jsou psychicky dole. Nevěří si. Bojí se sami zakončovat, ještě někoho hledají. A lídři, kteří by to měli táhnout a kteří každou sezonu dávali dvacet gólů, teď střelecky mlčí. Je to i o hlavě, potřebujeme hráče zvednout, aby šli postupně nahoru. Jsem u toho týden, hráči trénuji fakt parádně, je radost s nimi v tréninku pracovat. Teď to musí zlomit i v zápase,“ poznamenal sportovní manažer Prostějova.

Společně s majitelem Jaroslavem Luňákem hledá nového kouče. „Ve hře je několik jmen, uvidíme, jak to celé dopadne. Věřím, že s novým trenérem přijdou body,“ řekl s tím, že jméno nového trenéra by se fandové měli dozvědět už po neděli.

Prostějov v derby zradila i úspěšnost na buly, s 29 procenty vyhraných vhazování toho příliš vymyslet nelze. Pozitivum pro Jestřáby ale musí být výkony gólmana Jana Kavana, který je na Hané vypůjčen z Komety Brno. Jaroslav Luňák o něm už před sezonou prohlásil, že by mohl být nejlepším brankářem soutěže a Kavan to potvrzuje i v předposledním celku Maxa ligy.

Průměrnou úspěšnost zákroků drží nad 93 procenty, v sobotu se vyšplhal na 96,2 procent. A zejména zákrok proti kličce Březiny v poslední třetině byl velmi pohotový.

Přerov zase kromě výkonu potěšila i návštěvnost. Do Meo Arény zavítaly skoro dva tisíce diváků, což je zhruba dvojnásobek průměrné domácí návštěvnosti z předchozích čtyř zápasů.

„Atmosféra byla skvělá, lidé si navíc vychutnali i vítězství. Já říkám pořád, že ať jste domácí nebo hostující tým, když je na stadionu dobrá atmosféra, pomáhá to úrovni utkání,“ řekl Mikeska. Jeho hochy čeká ve středu další atraktivní zápas, od 17.30 je přivítá Zlín, lídr Maxa ligy.