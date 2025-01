Prostějov ovládl derby. Vydali se cestou „Bojujeme jako tým“, ocenil soupeř

„Hosté to ubojovali, je vidět, že se vydali cestou ‚Bojujeme jako tým‘. Hráli velmi srdnatě, jednoduše, zodpovědně i agresivně. Soupeř si odváží tři body, my musíme respektovat, že si je zasloužil svým velmi odvážným a bojovným výkonem,“ uvedl po utkání trenér Přerova Michal Mikeska, jehož tým naopak podruhé za sebou prohrál a v tabulce Maxa ligy se propadl až na desátou pozici, která jako poslední znamená postup do předkola play off.

Zubři šli sice po proměněném trestném střílení Radka Čípa do vedení, jenže Jestřábi ještě ve druhé třetině góly Pangelov-Yuldasheva a kapitána Doležala vývoj otočili, dvě minuty před koncem zápasu pak přidal pojistku nejlepší střelec Prostějova aktuální sezony Jan Veselý.

„Bylo to velmi těžké utkání, Přerov hraje velmi dobře a organizovaně. My jsme si ten zápas udělali těžší tím, že jsme dostali ten první gól, protože soupeř zde umí hrát vítězně na jeden nebo dva góly, takže naprosto klíčové bylo, že jsme ihned vyrovnali na 1:1 a domácí tím zmrazili,“ vycítil prostějovský asistent Lukáš Majer.

„Následně bych řekl, že jsme tu výhru více chtěli, ale brali bychom odsud každý bod,“ dodal Majer. Jeho družstvo odskočilo poslednímu Kolínu na osm bodů, na desátou pozici ale stále ztrácí bodů osmnáct. Další zápas čeká oba celky ve středu. Prostějované hostí šestou Jihlavu, Přerovští zajíždí na led prvního Zlína.