Zubři vedou boj o vlastní budoucnost. Na sezonu jsou zajištěni. Pak? Hrozí i konec

Václav Havlíček
  11:46
Přerovští hokejisté vstoupili do nové sezony první ligy skvěle. Na domácím ledě přehráli Pardubice B jasně 6:2. Po dlouhé době je Přerov jediným týmem z Olomouckého kraje, který se druhé nejvyšší soutěže účastní. Šumperští Draci spadli před dvěma lety, stejný osud nečekaně potkal v minulé sezoně i ambiciózní Prostějov. Teď je ale otázka, zda v příštím roce nečeká hořký konec i přerovské Zubry.
ilustrační snímek | foto: Jakub Šustr, LHK Jestřábi Prostějov

Maxa liga tak letos přijde o třaskavé přerovsko-prostějovské derby. „Tyhle zápasy budou určitě chybět. I kvůli fanouškům. Jsou to vyhrocené duely a i po sportovní stránce měly správný náboj. Ale pořád tu jsou týmy v blízkosti – Zlín, Vsetín, takže si to částečně vynahradíme,“ hlásí kapitán Přerova Jiří Krisl.

V uplynulém ročníku Přerov vypadl v předkole play off, vytoužený cíl umístit se v top šestce, jež zajišťuje přímý postup do čtvrtfinále, trvá dál. Velkým snem pak zůstává historická účast v semifinále.

Dělbuchy, náběh těžkooděnců. Prostějov po vyhroceném derby s Přerovem stále žije

Reálná ambice? „Budu spokojený, když se dostaneme do play off,“ říká jednatel přerovského klubu Tomáš Pluháček.

Letošní sezona pro něj bude náročná. A v jednom ohledu zcela nová – po osmnácti letech skončilo partnerství klubu a pivovaru Zubr, jehož jméno hanácký celek nesl.

„Zubra budeme mít ve znaku i jméně i nadále,“ prozrazuje Pluháček. „Do soutěže jsme se přihlásili jako HC Zubr Přerov. Zubr není jen znak pivovaru, ale také symbol města. Zubr je majestátní zvíře, silné, takoví chceme být my. Je možné, že časem zkusíme jménem pohnout, ale od zubrů se nechceme oddalovat,“ vysvětlil Pluháček.

Že pivovar na pozici generálního partnera skončí, oznámilo vedení firmy už v zimě. Od té doby se Pluháček a jeho kolegové snaží zajistit náhradu. „Obešel jsem už asi padesát firem v Přerově a okolí. Jestli se objeví nějaká další, půjdu tam,“ posteskl si jednatel.

Zubři nebudou zubři. Pivovar skončil s přerovským hokejem, strany se přou, čí je to vina

Ačkoliv přerovskému klubu přibyli noví, menší partneři, sehnání nového generálního je pro budoucnost klubu klíčové. Nejčernější scénář? „Konec mužského hokeje v Přerově,“ povídá Pluháček. „Bez peněz se hokej dělat nedá.

Majitel dorovnal ztrátu. Nový partner je klíč

Dalším scénářem by mohlo být přihlášení druhé ligy, odkud Zubři před jedenácti sezonami postoupili. To je ovšem otázka příští sezony. Na tu právě započatou je přerovský klub zajištěn. „Majitel dorovnal ztrátu, jež vznikla ztrátou generálního partnera,“ tvrdí Pluháček.

Pivovar Zubr hokejový celek sponzoroval téměř osmi miliony korun ročně, což je zhruba čtvrtina klubového rozpočtu. „Když vám vypadne taková částka, je to znát,“ podotýká Pluháček.

Nyní se opět pustí do intenzivních jednání ve snaze najít nového partnera a zabezpečit klub i do dalších sezon.

Fanoušci z Přerova si budou muset zvyknout i na další změnu: nově se bude v Meo Aréně čepovat krušovické pivo. „Konec pivovaru Zubr v pozici generálního partnera neznamenal, že bychom museli přerušit veškerou spolupráci. Ale udělali jsme výběrové řízení a Krušovice nabídly našemu klubu nejvýhodnější podmínky. Co bych to byl za jednatele, kdybych nevzal nejlepší nabídku?“ argumentuje Pluháček.

Jednatel hokejového Přerova Tomáš Pluháček.

Pivovar Zubr se tak z podpory dospělého hokeje v Přerově stáhl úplně. „Konec na pozici generálního partnera inicioval pivovar. Následně jsme jednali o dalších možných způsobech spolupráce, ale ani ty nedopadly,“ přiblížil Pluháček, jenž sám téměř deset let pracoval coby ředitel pivovaru Zubr.

„Přes snahu o nalezení efektivních podmínek spolupráce jsme bohužel s HC Zubr nenašli řešení. Respektujeme rozhodnutí vlastníků hokejového klubu ukončit po osmnácti letech spolupráci s naším pivovarem. Již při převzetí společnosti Pivovary CZ Group jsme jasně deklarovali zájem o partnerství s klubem na oboustranně udržitelné úrovni,“ uvedl v květnu pro iDNES.cz Jiří Vlasák, marketingový ředitel Pivovary CZ Group, mateřské firmy pivovaru Zubr.

„Pivovar Zubr je i nadále připraven investovat do rozvoje sportovních a kulturních aktivit v regionu, včetně podpory hokejové mládeže,“ vzkázal Vlasák.

Zubři vedou boj o vlastní budoucnost. Na sezonu jsou zajištěni. Pak? Hrozí i konec

Přerovští hokejisté vstoupili do nové sezony první ligy skvěle. Na domácím ledě přehráli Pardubice B jasně 6:2. Po dlouhé době je Přerov jediným týmem z Olomouckého kraje, který se druhé nejvyšší...

