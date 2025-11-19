Hledat se bude do února. Pokud Zubři sponzora neseženou, asi skončí. Pomůže i Kundrátek

  8:00
Hledání nového partnera je stále v nedohlednu. Zajištěný rozpočet už má hokejový Přerov přitom jenom do konce aktuální sezony. Od letošní sezony Zubři poprvé po 18 letech nastupují bez generálního partnera, kterým byl pivovar Zubr, jenž se rozhodl spolupráci ukončit. I přes existenční problémy se klub nachází na slušném pátém místě druhé nejvyšší soutěže. „Když hrajeme nahoře, partneři se hledají lépe, ale zatím to k získání hlavního partnera nevedlo,“ posteskl si jednatel klubu Tomáš Pluháček.
Momentka ze zápasu Zlín - Přerov

Momentka ze zápasu Zlín - Přerov | foto: Jan SalačMAFRA

Jednatel hokejového Přerova Tomáš Pluháček.
Momentka ze střetnutí mezi Přerovem a Prostějovem v přerovské MEO Aréně ze...
Momentka ze zápasu Zlín - Přerov
Momentka ze zápasu Zlín - Přerov


„Bez podpory generálního partnera se hokej hrát nedá a žádný momentálně není na obzoru,“ konstatoval Pluháček.

A tak peníze chybí.

Natolik, že by profi hokej v Přerově mohl skončit. „Jsme schopni nabídnout reklamní plochy, Maxa liga získává prostor v médiích. Určitě to nevzdáváme, ale obávám se o budoucnost profesionálního hokeje v Přerově,“ upozornil Pluháček.

V Přerově neví, co bude. Klub by rád semifinále, ale řešit musí i vlastní existenci

Vážnost situace si uvědomuje i vedení města. „Hokej do Přerova patří a propojuje lidi. Máme eminentní zájem, aby profesionální soutěž zůstala ve městě a chceme klubu pomoct sehnat partnery,“ ujistil primátor města Přerov Petr Vrána (ANO).

„Financování ze strany města tvoří dvacet procent našeho rozpočtu, je to slušná podpora, ale město nemá zachraňovat profesionální hokej. Jeho rolí je především podpora mládeže,“ uvědomuje si Pluháček.

Pivovar Zubr zajišťoval zhruba čtvrtinu třicetimilionového rozpočtu. Vedení klubu si teď dává lhůtu do února 2026. Pokud se do té doby silný generální partner nenajde, profesionální hokej v Přerově pravděpodobně zanikne.

Jednatel hokejového Přerova Tomáš Pluháček.

„Hokejisté se v té době už budou ptát, jak to bude dál, a nebudu jim slibovat něco, co není reálné. I tak je to pozdě, ale dáváme si naději… Déle čekat nemůžeme,“ odůvodnil Pluháček.

Přerovští se v rámci záchrany hokeje ve městě rozhodli založit iniciativu „Všeci za MEO“. „Především jde o získání mediální pozornosti, není to o nějaké sbírce, za kterou bychom samozřejmě byli rádi, ale jednorázová sbírka nepomůže,“ vysvětluje Pluháček.

„Primárně bychom chtěli zapojit komerční sektor, ale jsou do toho zapojeni i fanoušci. Budeme rádi, když se přidají i jednotlivci v rámci města,“ dodává marketingový manažer klubu Jiří Burian. Podpoře a zviditelnění iniciativy bude věnován středeční zápas proti Slavii, přerovští fans plánují největší choreo v historii klubu.

Pomoct by měli odchovanci

Přerov do první ligy postoupil před sezonou 2015/2016. Od té doby moravský tým vždy postoupil minimálně do předkola play off. Jména z aktuální soupisky jako Pechanec, Krisl nebo Zdráhal se již dají považovat za osobnosti soutěže. Všechna tato fakta dělají z Přerova stabilní a tradiční tým Maxa ligy.

Momentka ze zápasu Zlín - Přerov

Kdyby se nový partner nenašel, bylo by to určitě ochuzení soutěže. Dalším bodem, který hovoří ve prospěch Přerova, je spolupráce s extraligovými týmy. Zubři, jimž jméno zůstalo i proto, že majestátní zvíře je symbolem města, nejen pivovaru, těží z dobré lokality. V Olomouckém kraji se momentálně nachází pouze dva týmy hrající profesionální hokejovou soutěž.

Město je zároveň relativně blízko Brnu a Olomouci. Jen v aktuálním ročníku nastupují za Přerov z těchto týmů například mladíci Boltvan, Chludil, Cichoň nebo Ministr, ale také například vítkovický medailista z mistrovství světa juniorů Prčík.

Dříve Přerov poslal do velkého hokeje také současnou olomouckou hvězdu Jakuba Navrátila nebo strůjce mistrovského titulu Komety Brno Michala Postavu, který teď bojuje o své místo ve slavné NHL. Právě významní odchovanci by měli být další formou zviditelnění iniciativy Všeci za MEO. „Zapojil se také Tomáš Kundrátek,“ řekl Pluháček.

Top gólman musí pracovat extra. Jak elitní kouč vyrobil talenty Postavu či Dostála

„Vzhledem k programu extraligy nemá čas přijet do Přerova, ale jsme domluveni na spolupráci,“ podotkl za marketing klubu Burian. Kundrátek už dříve říkal: „Překvapuje mě, že některé velké firmy z regionu přerovský hokej, který má velké jméno, zatím moc nepodporují. Bylo by skvělé, kdyby vedle současného majitele vstoupil do hokeje i někdo další. Úspěšný podnikatel či firma z regionu, místní patriot, případně investor zvenčí se vztahem ke sportu.“

Kromě Kundrátka, mistra světa z roku 2024 a také prvního Přerovana, jenž si zahrál v NHL, patří mezi odchovance týmu také Jan Švrček, Martin Zaťovič nebo Stanislav Svozil. „První ligu hrajeme jedenáctou sezonu, naše práce je oceňovaná, vychovali jsme spoustu hokejistů, kteří válí i v extralize,“ zakončuje Pluháček.

