„Kdyby mi někdo po postupu z druhé ligy řekl, že vydržím v týmu dalších osm let, nevěřil bych. I Michal Hryciow hrál baráž, ale odskočil si na rok do Poruby. Vážím si toho strašně moc. A jsem rád, že každým rokem jde hokej ve Vsetíně nahoru,“ říká klubový patriot Hořanský.

Co se vám vybaví, když si vzpomenete na dobu, kde jste hráli druhou ligu?

Tým byl naprostý válec. Za celou sezonu jsme prohráli jen pět zápasů. Měli jsme skvělou partu, doplnili ho zkušení kluci Luka a spol. Přišel trenér Dopita, který nastavil podmínky, dril, bez něhož by to ale nešlo. Šli jsme za postupem, všichni ho čekali.

V předposledním utkání baráže doma s Havlíčkovým Brodem byl ale postup na vážkách, že?

Ten moment mám pořád před sebou. Hosté na konci vyrovnali, a navíc jsme šli do prodloužení v oslabení. Měli jsme namále, ale nikdo si nepřipouštěl, že bychom ho nezvládli.

Zmínil jste trenéra Jiřího Dopitu. Jaký byl?

Pamatuji si první den, kdy jsem ho potkal na zimáku. Okamžitý dojem z něj byl velký respekt. Byl to naprosto férový chlap, který věděl, co chce a jak toho dosáhnout. Osobně mně dal hodně. Ale na žádného trenéra, který mě vedl ve Vsetíně, nemůžu říct nic špatného.

Kouč Jiří Dopita uděluje pokyny během vsetínského tréninku.

Jakou pouť ušel klub z druhé ligy?

Podmínky se zlepšují každým rokem. Ale ten základ zůstává stejný. Pořád je to rodinný klub. Když přijdete ráno na stadion, pozdravíte stejné lidi. Pan Ivan Tesařík rozdává výstroj, jsou tu trenéři z mládeže.

Co sportovní šéf Radim Tesařík, se kterým jste hrál v baráži?

Bez něj by to nefungovalo, obchází sponzory, shání peníze. Dělá velký kus práce.

Jakou změnu byste vypíchl?

Posilovnu. Letos ji máme úplně novou, chodíme do ní s daleko větší chutí než předtím.

První ligu hrajete osmou sezonu. Nezevšedněla už trochu?

Chápu, že lidi už tolik netáhne. Každý rok přijíždějí stejné týmy. Ale strašně rád vzpomínám na sezonu po covidu. Mohlo chodit jen tisíc lidí, a když se to najednou uvolnilo, bylo na play off zase plno. Vypadli jsme s Jihlavou ve finále, ale i na čtvrtfinále byl plný barák. Lidé měli hlad po hokeji, moc jsem si to užil. Covid ale hokeji uškodil. Naučili se ho sledovat doma v televizi a někteří se už na stadiony nevrátili. Možná se jim nechce platit. Play off je zajímavější a zase jich přijde dost.

Brankář Zlína Daniel Huf čelí šanci Adam Hořanského ze Vsetína.

Jak se za tu dobu proměnila soutěž?

Jezdilo se do Kadaně a podobně. V soutěži byly tak dva týmy, které neměly odpovídající úroveň, a věděli jste, že budou hrát dole. Letos se to nedalo říct o nikom. Podívejte se na Prostějov, který měl vysoké ambice a sestupuje. Soutěž se celkově vyrovnává a jde nahoru. Pořád platí, že ji hrají většinou mladí kluci, které doplňují zkušení hráči. Pak jsou týmy jako my nebo Zlín, které to mají nastavené jinak, aby uspěly.

Až na pár startů v druholigové farmě ve Valašském Meziříčí hrajete v seniorské kategorii jen za Vsetín. Je to pro vás jako odchovance těžké se v týmu udržet?

Pro mě je to složité hlavně, když se sezona úplně nepovede. Každý mě zná, a když kluci odjedou, pak to ve městě slíznu nejvíce já. (úsměv) Mám v mužstvu svoji roli a tu se snažím plnit. Nejdůležitější je ale týmový úspěch. Věřím, že přijde stejně jako loni.

Byl jste někdy blízko odchodu z klubu?

Nějaké nabídky jsem měl, ale nikdy mi nedávaly smysl. Ve Vsetíně se mi líbí, pořád o něco hrajeme, lidé chodí na hokej a podporují nás. Kdyby přišla dobrá nabídka ze zahraničí nebo z extraligy, asi bych šel.

Co pro vás za těch osm sezon v první lize bylo největším zážitkem?

Zrovna postup do první ligy. Slavili jsme ho tři dny, město bylo plné, na náměstí přišly tři tisíce lidí. Paráda. Také loňské vítězné finále se Zlínem, vyprodaná baráž s Kladnem v Brně. Nemůžu vypíchnout jednu věc. Snad jich bude ještě více.

Zmínil jste vaši úlohu v týmu, která je ve třetí, čtvrté lajně. Jak jste ji přijal?

V pohodě. Jsem útočník, který má za úkol dohrávat souboje, brát soupeři co nejvíce sil. Tahle role mi vyhovuje. Na druhou stranu nemůžu sezonu končit s nulou v bodech. Letos jsme si v lajně sedli. V play off musíme pracovat ještě o level více.

Co pro vás znamená vítězství po základní části?

Třikrát jsme skončili druzí, zase jsme udělali krok vpřed. Víme, že v play off začneme každou sérii doma.

Oslavili jste to?

Bezprostředně po pondělním domácím utkání se Slavií ne. Nebylo co slavit. Na pozápasovém mítinku jsme to docela slízli. Dělali jsme zbytečné chyby, kterých se musíme v play off vyvarovat, protože by nás klidně mohly stát celou sérii. Každopádně za odměnu máme od vedení slíbený slavnostní oběd.

Je současný tým nejsilnější?

Takhle se to nedá hodnotit. To ukáže až play off. Ale za posledních pět let je ve Vsetíně vždy silné mužstvo.

Poslední dvě finále jste odehráli se Zlínem. Láká vás představa třetího, nebo po posledním vyhroceném derby byste se bez něj obešel?

V play off si soupeře nevybíráme. Musíme porazit každého, je jedno, kdo to bude.

Je klub připravený na postup do extraligy?

To je spíše otázka na vedení. Zázemí máme nastavené dobře, jsou tady nově dvě haly. Jak je to nahoře, to fakt nevím. Hlad po extralize tady ale je, a kdyby se povedlo postoupit, věřím, že bychom si s tím poradili.

Vybavíte si ještě dobu, kdy se hrála na Lapači extraliga?

Jasně. Chodili jsme s tátou na každý domácí zápas. I když se už tolik nedařilo, mám jen ty nejlepší vzpomínky. Zimák byl pořád plný, lidé fandili.