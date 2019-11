Šance na osmičku pořád je, věří uzdravený Szathmáry

Čtyřiadvacetiletý hokejový obránce Horácké Slavie Třebíč Šimon Szathmáry se do zápasového kolotoče vrátil po dvou a půl měsících. Pondělní utkání v Sokolově, v němž třebíčský tým vyhrál těsně 4:3, byl jeho teprve druhý v novém soutěžním ročníku.



„Už mi to hrozně moc chybělo,“ svěřil se vnuk legendárního beka Dukly Jihlava a reprezentace Jana Suchého. „Jsem rád, že se mi zranění docela dobře doléčilo a že jsem se stihl vrátit poměrně rychle,“ dodal havlíčkobrodský rodák, který v loňské prvoligové sezoně posbíral v třebíčském dresu v celkem 41 zápasech na obránce úctyhodných 31 kanadských bodů (8 gólů + 23 asistencí).

Co konkrétně vás vyřadilo na tak dlouhou dobu ze hry? Šlo o svalové problémy?

Měl jsem luxaci ramenního klíčku. Nebylo to tedy úplně banální zranění.

Poranil jste se během letního tréninku?

Ne, v přípravném zápase se Šumperkem.

Jaké byly vaše první myšlenky, když jste se od lékařů dozvěděl diagnózu?

Věděl jsem, že to znamená rekonvalescenci minimálně na dva nebo dva a půl měsíce, že tudíž přijdu o část sezony. A to mě samozřejmě nepotěšilo. Zvlášť, když se to stalo v přípravě, navíc s druholigovým týmem.

Když to malinko zlehčím, tak vy asi letos nebudete ten úplně největší fanoušek Šumperku, mám pravdu?

(směje se) Zahrát bych si proti nim zas nějakou dobu nemusel.

Takže postup do první ligy jim přát nebudete?

Asi ne. (usmívá se)

Našel jste si během svého dlouhého herního výpadku nějakou jinou zábavu?

Hlavně jsem se snažil si to celé moc nepřipouštět, protože jinak bych se z toho asi zbláznil. Byl jsem hodně s přítelkyní, která měla volno. Věděl jsem, že se musím nějak zaměstnat, i když prvních čtrnáct dnů to popravdě řečeno moc nešlo.

Jak dlouho jste trénoval naplno, než jste minulou sobotu znovu vyjel na led? Předpokládám, že to asi nebylo rovnou po kontrole u lékaře...

Ne, to ne. Naplno jsem trénoval asi jen týden nebo dva. Takže skoro od nuly.

Návrat se vám povedl, oba zápasy Horácká Slavia vyhrála a navíc v Sokolově jste se do statistik zapsal dvěma asistencemi. Cítíte se dobře?

Jo, zatím jo. Snažím se hrát jednoduše, protože nevím, co mi fyzička dovolí. Přece jenom je to teď trochu jiný.

Dá se říct, že si podvědomě šetříte rameno, že ještě nejdete do všech soubojů úplně na sto procent?

Přiznám se, že to v hlavě trochu mám, ale jen mimo led, v zápase na to nemyslím. Chodím do soubojů víceméně tak jako předtím.

Vašim spoluhráčům se vstup do nové sezony zrovna dvakrát nepovedl. Současná dvanáctá příčka v tabulce není asi to, co byste si všichni představovali. Jak jste zápasy svých kolegů prožíval?

To je na tom vždycky špatný, když jenom sedíte na tribuně a jediné, co můžete, je to, že klukům držíte palce.

Nicméně v posledních třech kolech už tým zase bodoval naplno, takže předpokládám, že nálada v kabině se asi výrazně zvedla. Je to tak?

Jo, teď máme, nechci říkat zrovna šňůru, ale zatím spíš šňůrku, povedených zápasů. Takže dobrý.

Co bude potřeba udělat, aby to takhle dobré zůstalo co možná nejdéle?

Nesmíme povolit, musíme makat dál. Šance na osmičku je pořád dost velká, jen ji teď nesmíme ztratit nějakými hloupými zápasy a výsledky.

V dalším kole vás doma čeká souboj s Prostějovem, tedy aktuálně jedenáctým týmem tabulky Chance ligy...

Jo, to pro nás bude hodně důležitý zápas, hrát se bude o moc důležité body.

Máte nějaký recept na to, jak dotáhnout utkání do potřebného vítězného konce?

Budeme muset hrát jednoduše, využívat příležitosti a prostě to nějak urvat. Hrajeme doma, což je naše výhoda. Věřím, že to dopadne dobře.

Když se ještě na skok vrátím k nucenému volnu, které máte za sebou, už se přítelkyně smířila s tím, že teď už na ni zase budete mít podstatně méně času?

(směje se) Počítala s tím.