Z reproduktorů zní oslavný hit skupiny Queen We Are The Champions, hlouček dojatých hokejistů v modrých dresech se raduje uprostřed ledové plochy. A po střechu napěchovaný stadion nepřestává tleskat. Tak vypadaly v Táboře ve čtvrtek večer oslavy postupu do druhé nejvyšší hokejové soutěže. Kohouti budou slavit ještě dlouho, ale vedení klubu už se teď musí začít chystat na novou, prvoligovou sezonu.