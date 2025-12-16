Vánoční dárek pro fanoušky Slovanu, legendární Růžička nastupuje na střídačku

„Jeho angažováním chceme dát najevo, že se stále nevzdáváme deklarovaného sportovního cíle. Tím je záchrana druholigové příslušnosti,“ řekl na klubovém webu Jaroslav Linet, krizový manažer ústeckého Slovanu.
Ústí schválilo pro Slovan tři miliony. Růžička se možná postaví na střídačku
Že se Růžička možná postaví při zápasech za hráče, avizoval Linet už před reprezentační přestávkou. Podle něj trenér, který českou reprezentaci dotáhl ke světovým titulům v letech 2005 a 2010, řešil nabídky z Česka, Slovenska a Německa. „Pokud se to neuzavře v reprezentačním okně, věříme, že dokončí sezonu v Ústí,“ prozradil manažer.
A přesně k tomu došlo.
Dvaašedesátiletý odchovanec Litvínova a bývalý znamenitý útočník, který získal titul mistra světa i jako hráč v roce 1985, v krajském městě působil od října nezištně jako sportovní konzultant. Jeho posun na střídačku je stálým řešením do konce letošní sezony. Naposledy trénoval na podzim 2024 druholigový Most, ale po 16 kolech skončil. Jak kvůli výsledkům, tak zdravotnímu stavu.
Ústeckým příznivcům se jako trenér představil už na pravidelném setkání vedení s nejvěrnějšími fanoušky. Kromě Lineta a Růžičky byl přítomen i další olympijský vítěz Jan Čaloun, který ústecký klub také zachraňuje.
Obnovená premiéra na ústecké střídačce čeká Růžičku ve středu, kdy jeho noví svěřenci přivítají Kralupy nad Vltavou.
Slovan se nachází ve svízelné situaci, vyřešit ji bude i pro trenérskou veličinu fuška. Tým, který funguje v amatérském režimu za skromných podmínek, je po 22 kolech soutěže poslední se dvěma výhrami a šesti body, zdrtila ho série 14 porážek. Na předposlední Kadaň, a tedy na záchranu, ztrácí bodů osm. Právě na jejím ledě naposledy prohrál 1:9. Mužstvo na stadionu soupeře podpořili i ústečtí fanoušci, kteří si zaplatili na cestu motoráček.
Cesta k záchraně tak hladká nebude.