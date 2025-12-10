Tím závěrečným by měl být vytoužený návrat do nejvyšší soutěže.
Pravda, pro prvoligové kluby vinou současné baráže momentálně jen stěží proveditelný. Proti systému se vymezují i Pražané, kteří podpořili iniciativu Stop baráži!, jež poslední týdny rezonuje hokejovým prostředím.
„Vždy jsem byl a budu pro přímý postup a sestup napříč všemi soutěžemi ve všech věkových kategoriích. Současná baráž, kdy má extraligový tým možnost připravovat se 40 dní na sérii, je nesmyslná. Díky rozdílným vstupním podmínkám je výkonnost jednoho a druhého týmu obrovsky zkreslená,“ vysvětluje slávistický majitel Stanislav Tichý.
Jeho klubu se zatím barážová série netýkala, postupně v ní ale ztroskotaly jiné ambiciózní celky – Zlín, Vsetín, Jihlava.
Byl jsem přesvědčený, že bychom měli hrát ve vyšších patrech tabulky už v loňské sezoně, kdy jsme navýšili rozpočet na A-tým. To se bohužel nepodařilo.