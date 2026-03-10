Hokejoví Rysi doufají, že jejich historický úspěch ocení i fandové a zaplní halu

Autor:
  13:22
Historicky úspěch prožívají hokejisté Frýdku-Místku. Do play off šli z šestého místa, což je jejich nejlepší umístění za dosavadních jedenáct sezon v první lize. Nic na to nemění ani to, že úvodní dva čtvrtfinálové duely v Jihlavě ztratili 2:4 a 1:3.

Hokejisté Frýdku-Místku (červenobílá) se po dvou prohrách v Jihlavě pokusí vrátit čtvrtfinálovou sérii první ligy zpět do haly soupeře. | foto: Markéta Mikeschová, HC Frýdek-Místek

„Nyní se série přesouvá k nám do domácího prostředí, kde jsme silní a věříme, že se uvidíme ještě v Jihlavě,“ prohlásil frýdecko-místecký trenér Miloš Holaň.

Frýdecko-místečtí Rysi, kteří jsou partnerským klubem Ocelářů Třinec, se doma představí ve čtvrtek od 17.00 a případně o den později v tomtéž čase.

„Fantastické publikum při nás stálo v základní části a i díky tomu jsme v úspěšnosti domácích zápasů byli na pátém místě v lize, což výrazně přispělo k celkovému šestému místu,“ připomněl Holaň. „Takže spoléháme na to, že nás fanoušci opět přijdou podpořit a budou naším šestým hráčem, jak to měla Jihlava ve své aréně.“

Co by příznivcům vzkázal jeden z nejzkušenějších hráčů mužstva útočník David Ostřížek? „Ať každý vezme tetu, strejdu, sestřenici i prababičku a doma halu konečně vyprodáme!“

Kapacita haly Polárka je 2 056 míst.

Frýdecko-místečtí hokejisté mají motivaci vzdorovat Jihlavě o to větší, že od postupu do první ligy v roce 2015 jsou teprve potřetí ve vyřazovací části soutěže. A v semifinále nikdy nebyli.

Hokejisté Frýdku-Místku (červenobílá) se po dvou prohrách v Jihlavě pokusí vrátit čtvrtfinálovou sérii první ligy zpět do haly soupeře.

„Náš cíl, dojít co nejdále, se nemění, i když máme možná nejlepšího soupeře, víme, že Jihlava je favorit,“ konstatoval Miloš Holaň. „Play off je úplně o něčem jiném a každý by měl mít jen ty nejvyšší cíle. Ve vyřazovací části opravdu zapomenete na základní část. Hráči i my trenéři to máme nastavené tak, že začíná nová soutěž. Každý ze sebe vydá ještě o dvacet třicet procent více, tak to funguje. Hráči musejí jít do každého utkání nadoraz.“

Frýdecko-místečtí si nynější čtvrtfinálové souboje s Jihlavou pochvalují i vzhledem k tomu, že se dlouho zdálo, že budou opět bojovat jen o záchranu. Důvodem bylo i to, že zpočátku sezony týmu často chyběli hráčů kvůli nemocem a zraněním.

Mužstvu ale vyšel finiš, kdy z posledních devíti utkání základní části v sedmi získalo plný počet tří bodů a jen v jednom nebodovalo.

„Hodně nám pomohla soudržnost. Ukázali jsme, že jsme schopní neskutečně se semknout,“ prohlásil frýdecko-místecký rodák David Ostřížek, který má extraligové zkušenosti z Třince, Komety Brno a Olomouce.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Třinec vs. OlomoucHokej - Předkolo - 10. 3. 2026:Třinec vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
10. 3. 17:00
  • 1.50
  • 4.73
  • 6.00
Kometa vs. Č. BudějoviceHokej - Předkolo - 10. 3. 2026:Kometa vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
10. 3. 18:00
  • 1.88
  • 4.30
  • 3.57
K. Vary vs. VítkoviceHokej - Předkolo - 10. 3. 2026:K. Vary vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
10. 3. 18:00
  • 1.95
  • 4.20
  • 3.41
Sparta vs. KladnoHokej - Předkolo - 10. 3. 2026:Sparta vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
10. 3. 18:45
  • 1.63
  • 4.49
  • 4.48
Carolina vs. PittsburghHokej - - 11. 3. 2026:Carolina vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
11. 3. 00:00
  • 1.82
  • 4.39
  • 3.76
NY Rangers vs. CalgaryHokej - - 11. 3. 2026:NY Rangers vs. Calgary //www.idnes.cz/sport
11. 3. 00:00
  • 2.28
  • 4.07
  • 2.78
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Extraliga chystá nabité předkolo. S mistry, Třincem i Spartou. Jak vypadají dvojice?

Momentka z utkání Sparta - Kladno.

Další půlrok je pryč a s ním i základní část hokejové extraligy. Páteční závěrečné 52. kolo oproti tomu předešlému mnoho nezměnilo, definitivně ale určilo posledního čtvrtfinalistu a hlavně rozhodlo...

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

Hokejoví Rysi doufají, že jejich historický úspěch ocení i fandové a zaplní halu

Hokejisté Frýdku-Místku (červenobílá) se po dvou prohrách v Jihlavě pokusí...

Historicky úspěch prožívají hokejisté Frýdku-Místku. Do play off šli z šestého místa, což je jejich nejlepší umístění za dosavadních jedenáct sezon v první lize. Nic na to nemění ani to, že úvodní...

10. března 2026  13:22

Návrat jako hrom. Kladno v play off ožilo a z klubu zní: Budeme ještě hladovější!

Kladenští hokejisté se radují z vyrovnávací trefy proti Spartě.

Dlouhých 13 let čekali. A návrat do play off si užili vítězný. Euforie kladenských hokejistů vyvrcholila triumfem (2:1P) v prvním zápase extraligového předkola na ledě rivala ze Sparty. „Musíme na...

10. března 2026  13:01

Kladno odehraje druhý zápas na Spartě bez Marcela. Pyká za faul na Řepíka

Kladno, 6. 3. 2026. Rytíři Kladno - Verva Litvínov, 52. kolo hokejové...

Kladenský hokejista Marcel Marcel dostal trest na jeden zápas za faul na útočníka Michala Řepíka ze Sparty v úvodním utkání předkola play off. Disciplinární komise extraligy navíc udělila...

10. března 2026  12:53

Faško-Rudáš podepsal v Liberci novou smlouvu. Zůstane další dva roky

Liberecký útočník Martin Faško-Rudáš skóruje na ledě Mladé Boleslavi.

Hokejový útočník Martin Faško-Rudáš bude i nadále působit v extraligovém Liberci. Slovenský reprezentant podepsal na severu Čech novou dvouletou smlouvu s opcí.

10. března 2026  10:35

Vladař čelil debaklu Philadelphie, na výhru nedosáhl ani Vaněček

Alexis Lafreniere z NY Rangers překonává Daniela Vladaře v brance Philadelphie.

V pondělních zápasech hokejové NHL nastoupili dva čeští brankáři. Dan Vladař z Philadelphie nezabránil debaklu 2:6 s Rangers a výhru neslavil ani Vítek Vaněček z Utahu, jenž podlehl Chicagu 2:3 po...

10. března 2026  6:21,  aktualizováno  6:43

Kometu táhli beci. Ščotka ocenil gólovou nahrávku i fanoušky: Tlak jsme cítili

Hokejisté Komety Brno slaví úvodní gól v utkání s Českými Budějovicemi.

Rozhodl ve správnou chvíli. Po skončení přesilovky si sjel do mezikruží, dostal přihrávku od Andreje Kollára a poslal puk do sítě. Hokejisté Komety i díky gólu Jana Ščotky zvládli první duel předkola...

10. března 2026  6:20

Inspirujme se Amerikou! Moták o nápadu na změny v mládeži i kariérním posunu

Premium
Trenér Zdeněk Moták na střídačce Třince.

Z jedné lukrativní adresy přechází na druhou. Koncem roku opustil Zdeněk Moták extraligový Třinec a přijal místo trenéra juniorské reprezentace. Zároveň ale přijímá malinko nevděčnou roli. Dvacítka...

10. března 2026

Sparta hlásí SOS, na startu play off nemá opory. Trenér ale věří: Do série zasáhnou

Momentka z úvodního zápasu předkola mezi Spartou a Kladnem.

Když se zveřejnila sestava, většina příznivců musela být překvapena. Na soupisce sparťanských hokejistů totiž chyběli Devin Shore a Michael Špaček, dva klíčoví hráči. Před úvodním duelem předkola...

9. března 2026  22:44

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

9. března 2026  17:41,  aktualizováno  22:15

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. O titul bojuje dvanáct týmů, osm z nich zahajuje svou cestu v předkole od 9. března, nejlepší čtveřice postoupila...

9. března 2026  21:42

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Jeden gól z milionu. Flynn kuriózně rozhodl: S Olomoucí to bude pokaždé boj

Třinecký útočník Oscar Flynn se před vlastní brankou přetlačuje s olomouckým...

Trefil se po deseti zápasech, poprvé od 16. ledna. Dal jediný gól v utkání, velmi kuriózní. Oscar Flynn ukončil střelecké trápení a pomohl třineckým hokejistům k úspěšnému vstupu do předkola...

9. března 2026  21:28

Jihlavu a Kolín dělí výhra od semifinále. Zlín vyloupil Slavii, sérii srovnal i Vsetín

Hromadná potyčka mezi hokejisty Vsetína a Litoměřic ve čtvrtfinále play off...

Jihlavě a Kolínu schází jediné vítězství od postupu do semifinále první ligy. Kolín přitom rozhodl druhý zápas série s Třebíčí gólem na 2:1 pouhou sekundu před koncem. Naopak hokejisté Vsetína a...

9. března 2026  21:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.