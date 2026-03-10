Hokejoví Rysi doufají, že jejich historický úspěch ocení i fandové a zaplní halu

„Nyní se série přesouvá k nám do domácího prostředí, kde jsme silní a věříme, že se uvidíme ještě v Jihlavě,“ prohlásil frýdecko-místecký trenér Miloš Holaň.
Frýdecko-místečtí Rysi, kteří jsou partnerským klubem Ocelářů Třinec, se doma představí ve čtvrtek od 17.00 a případně o den později v tomtéž čase.
„Fantastické publikum při nás stálo v základní části a i díky tomu jsme v úspěšnosti domácích zápasů byli na pátém místě v lize, což výrazně přispělo k celkovému šestému místu,“ připomněl Holaň. „Takže spoléháme na to, že nás fanoušci opět přijdou podpořit a budou naším šestým hráčem, jak to měla Jihlava ve své aréně.“
Co by příznivcům vzkázal jeden z nejzkušenějších hráčů mužstva útočník David Ostřížek? „Ať každý vezme tetu, strejdu, sestřenici i prababičku a doma halu konečně vyprodáme!“
Kapacita haly Polárka je 2 056 míst.
Frýdecko-místečtí hokejisté mají motivaci vzdorovat Jihlavě o to větší, že od postupu do první ligy v roce 2015 jsou teprve potřetí ve vyřazovací části soutěže. A v semifinále nikdy nebyli.
„Náš cíl, dojít co nejdále, se nemění, i když máme možná nejlepšího soupeře, víme, že Jihlava je favorit,“ konstatoval Miloš Holaň. „Play off je úplně o něčem jiném a každý by měl mít jen ty nejvyšší cíle. Ve vyřazovací části opravdu zapomenete na základní část. Hráči i my trenéři to máme nastavené tak, že začíná nová soutěž. Každý ze sebe vydá ještě o dvacet třicet procent více, tak to funguje. Hráči musejí jít do každého utkání nadoraz.“
Frýdecko-místečtí si nynější čtvrtfinálové souboje s Jihlavou pochvalují i vzhledem k tomu, že se dlouho zdálo, že budou opět bojovat jen o záchranu. Důvodem bylo i to, že zpočátku sezony týmu často chyběli hráčů kvůli nemocem a zraněním.
Mužstvu ale vyšel finiš, kdy z posledních devíti utkání základní části v sedmi získalo plný počet tří bodů a jen v jednom nebodovalo.
„Hodně nám pomohla soudržnost. Ukázali jsme, že jsme schopní neskutečně se semknout,“ prohlásil frýdecko-místecký rodák David Ostřížek, který má extraligové zkušenosti z Třince, Komety Brno a Olomouce.