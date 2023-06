Suchá příprava hokejistů Jihlavy půjde do finiše. Kluci makají, těší kouče

Jak jste zatím s průběhem suché přípravy spokojený?

Myslím si, že je to taková letní klasika. (usmívá se) Člověk potřebuje nabrat nějakou fyzičku a sílu na sezonu. Kluci makají, za což jsme samozřejmě rádi. A naštěstí se nám vyhýbají zranění. I když... Úplně bez nich se to asi neobejde. Vždycky když se hrají nějaké hry, se bebínka sem tam objeví.

Takže nic vážného?

U Adama Dvořáka to bylo horší, při fotbalu si přetrhl přední křížový vaz. Bez kontaktu, nešťastná věc. Ale jinak jde spíše o menší věci.

Hokejisté Jihlavy slaví svou branku v barážovém střetnutí s Kladnem. (rok 2018)

Do přípravy jste zařadili i několik juniorů. Říkají si o místo v kádru áčka?

Jsou to kluci, kteří by mohli být v juniorce jen na „over age“ výjimku. Ročník 2003. Nebo tam máme i mladého Jungu (Jonáš Jungwirth – pozn. red.), který je 2004. Stoprocentně dostanou šanci se probojovat do A-týmu. A pak už to budeme jen ladit tak, aby to bylo ku prospěchu. Aby kluci měli dobré vytížení. Mohli hrát za juniorku, mohli hrát za nás, a hlavně aby zvládali školu. Na to tady dost dbáme.

Hodně mladou budete mít i gólmanskou dvojici. Po odchodu Adama Wolfa se na pozici dvojky posunul Filip Maláč.

Ada Wolf měl nějaké zdravotní problémy. Před poslední sezonou jsme si nevytyčili, kdo bude jednička, kdo dvojka. Bery (Adam Beran – pozn. red.) dostal šanci a chopil se jí. Vykrystalizoval se jako jednička. Adu jsme ze zdravotních důvodů nemohli využít ani na konci sezony, poté mu končila smlouva, tak jsme si podali ruku a řekli si, že to dál nemá smysl. Šanci dostal Filip Maláč, který odchytal skvěle celou sezonu za naši juniorku. A my chceme kluky tímto způsobem naším klubem posouvat. Využít je v dorostu, juniorce, v áčku. A případně jim pak udělat odrazový můstek do extraligy.

Do ní se po jediné sezoně v Jihlavě vrací Patrik Miškář, který si řekl o místo v Hradci Králové. Bude vám chybět?

Každopádně. Je to skvělý útočník, což u nás potvrzoval. Byl pilířem našeho týmu. Ale máme to nastavené jednoznačně, musíme trošku přijmout to, že jsme tým Chance ligy. Samozřejmě, chceme být na špici, nebo se prát o možnost postupu, ale respektujeme, že když hráč dostane nabídku a šanci hrát extraligu, tak mu rozhodně nebudeme stát v cestě. Tedy když se s ním a týmem dokážeme domluvit tak, aby na tom nebyl nikdo škodný.

Dalšími ztrátami jsou odchody dvou zkušených útočníků Filipa Semana a Josefa Skořepy.

Bez Semiše jsme de facto odehráli už celou minulou sezonu. Protože zranění, které utrpěl na začátku, bylo takové, že už se nemohl zpátky vrátit. Jak do sestavy, tak do týmu. Samozřejmě nás to mrzí, byl to kluk, na kterého jsme spoléhali. Hlavně v koncovkách zápasů, v závěru sezony je zkušenost hodně znát a je platná. Bohužel jsme se bez něj museli obejít. Pepa Skořepa za nás sezonu odehrál, ale dcera s manželkou byly celou tu dobu v Nymburce a pro něj bylo hrozně komplikované za nimi dojíždět. Nakonec tedy upřednostnil rodinu. Odvedl v Jihlavě za všechny ty roky skvělé služby a my mu za ně děkujeme. Ale dál už to budeme muset zvládnout bez něj.

Jihlavští hokejisté a jejich trenér Viktor Ujčík slaví gól. (rok 2018)

Naopak novými tvářemi jsou tři hráči, kteří přichází ze Šumperka. Jak je vnímáte?

Všimli jsme si jich a vytipovali si je už během sezony. Myslím si, že by nám měli pomoct. Bartes (David Bartoš) je zkušený centr, který už několik sezon prokazuje, že hokej hrát umí. A je i charakterově dobrý kluk, na což my taky klademe hodně velký důraz při výběru. Šimon Jelínek patří mezi mladé nadějné kluky, kteří jsou šikovní a rychlí. Takový typ útočníka, co by měl v dřívějším hokeji problém se prosadit, protože je menší a lehčí. Ale naštěstí už hokej jde dopředu, už se tihle kluci i chrání, aby ukázali svoji zkušenost, protože to je to, co lidi na hokeji baví.

A zbylý do trojice?

Štěpán „Dudy“ Dudycha je mladý, progresivní obránce, který se nebojí vlítnout do souboje. Myslím si, že všichni tři budou znamenat pro náš A-tým posílení.