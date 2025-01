Brankář, který dal trestné střílení. Ale Martinův příbuzný nejsem, smál se Nečas

„Jsem v Brodě maximálně spokojený. Nemám si na co stěžovat,“ svěřil se rodák z Poličky, který v mládežnických kategoriích oblékal dres Pardubic.

Hokejovou show letošní druholigové soutěže hostil Hodonín a vy jste odchytal její druhou polovinu v barvách Východu. Máte rád podobné exhibiční zápasy?

Musím říct, že jsem si to užil maximálně. Padaly góly, přišlo docela dost lidí a viděl jsem se po delší době s klukama, se kterými jsem se potkával loni ve skupině Západ, když jsem chytal za Letňany.

Bral jste nominaci jako zpestření sezony, nebo spíš jako ocenění vaší letošní práce v Brodě?

Máte pravdu, že je to pro mě určitá motivace. Znamení, že to, co dělám, má smysl. Já vím, je to sice jen druhá liga, ale ta se každým rokem zlepšuje. Chodí do ní hrát spousta zkušených hráčů z extraligy, tudíž jde její úroveň nahoru.

Vy jste na sebe strhl pozornost jednak tím, že v nájezdech jste nepustil ani jeden z pěti pokusů a převzal jste cenu pro nejlepšího brankáře. Navíc jste se sám zapsal do střelecké listiny, když jste zhruba deset minut před koncem proměnil trestné střílení...

Věřil jsem si. Už před zápasem jsem říkal, že pokud by bylo potřeba, jsem připravený. Na vánočním tréninku v Brodě jsem si nájezd vyzkoušel a taky jsem uspěl, takže ve chvíli, kdy jsem viděl, že na mě trenér mává, šel jsem na to. (směje se)

Havlíčkobrodský brankář Vojtěch Nečas.

Do brány jste se stavěl hned od začátku svojí kariéry?

První rok jsem strávil v poli, ale pak mě začala víc lákat brána. Nicméně jsem vedle hokeje hrával i hokejbal a tam jsem byl vyloženě v útoku.

Kluci se většinou začnou stavět do brány ve chvíli, kdy mají nějaký vzor, když se v někom zhlédnou. Byl to i váš případ?

Je pravda, že mým prvním vzorem byl kamarád Luboš Poul, který chytával u nás v Poličce. To kvůli němu jsem chtěl jít do brány. No a později se k němu přidal ještě Carey Price z Montrealu a taky Adam Svoboda, který mě trénoval v Pardubicích.

Ten už vás ovšem nyní pochválit nemůže, protože v roce 2019 zemřel...

A už tady bohužel není ani Luboš Poul, každopádně oba mi moc pomohli a už navždy budou jejich monogramy součástí mé masky.

A jak je to s vaším bydlištěm, jste doma v Poličce, v Pardubicích nebo v Brodě?

Narodil jsem se v Poličce a bydlím tam doteď. Mám sice domluveno, že když je potřeba, tak můžu přespat v Brodě, ale většinou stejně dojíždím. Není to daleko.

Chytáte ve druhé lize, ovšem součástí vaší dosavadní vizitky jsou také dva starty v extralize. Předpokládám, že byste se do nejvyšší soutěže jednou rád vrátil, nebo se pletu?

Samozřejmě, že ne. Extraligu jsem si vyzkoušel v Pardubicích, a máte pravdu, že jednou bych se do ní chtěl vrátit. Je to takový můj vnitřní hnací motor. Hokej dělám odmalička a vždycky jsem si přál se jím živit. Dělám to, co mě nejvíc baví.

Příjmení Nečas je na Vysočině hokejově dost známé...

Však se mě taky občas někdo zeptá, jestli náhodou nejsme s Martinem příbuzní. Ale to nejsme. Každopádně Martinovi moc fandím, je to fantastický hokejista. A snad ani já nebudu příjmení Nečas dělat ostudu.

O brankářích se říká, že jsou to zvláštní povahy. Že nikdo příčetný by nenastavoval hlavu letícímu puku. Máte pocit, že jste trochu mimo tým?

A víte, že jo? (směje se) Máme své rituály a říkají o nás, že jsme divní. Na druhou stranu, kolektiv v Brodě je skvělý, kluci nás berou a já jsem tady opravdu moc spokojený.