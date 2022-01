Oslavu narozenin pokazil havlíčkobrodskému Třetinovi debakl

„Když někomu po takovém výsledku řeknu, že jsme hráli dobře, tak se mi vysměje, ale ono to tak paradoxně opravdu bylo,“ pustil se do hodnocení odchovanec jihlavského hokeje, který ovšem svoji kariéru spojil především s Havlíčkovým Brodem.

Už první část souboje podle něj naznačovala, jak asi bude další průběh vypadat. „Hráli jsme aktivně, tlačili, ale oni ujeli a dali gól. Pak jsme měli my další šanci, nedali jsme, a oni za chvíli tu svoji proměnili,“ krčil rameny Třetina.

Sám se přitom cítil dobře. „Asi to musí posoudit někdo jiný, ale makal jsem, celkem mi to i bruslilo a nějaké šance jsem taky měl. Bohužel nám tentokrát nikomu nešla finální fáze,“ povzdechl si.

Navíc se mu nepozdával ani výkon hlavního sudího Tomáše Mejzlíka z Jihlavy. „Rozhodně nechci výsledek svádět na něj, ale některá jeho rozhodnutí byla prapodivná. Choval se jako mistr světa,“ poznamenal Třetina.

Bruslaři jsou ve skupině Jih zatím čtvrtí a stejné místo by rádi udrželi i na konci základní části. Zajistilo by jim totiž účast v play off.