Chtěli jsme konečně pořádný pártybus, žertuje brodský Ludvík

Hokej

Zvětšit fotografii (ilustrační snímek) | foto: Luboš Vácha

dnes 9:09

Role hosta jim v letošním druholigovém play off nesvědčila. Až do úterního večera. Hokejisté Havlíčkova Brodu konečně uspěli i na ledě soupeře a po výhře 3:2 po samostatných nájezdech ve Valašském Meziříčí mohli slavit postup do finále.