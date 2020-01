Hokejový Havlíčkův Brod ujišťuje fanoušky: Hráčům nic nedlužíme

S návštěvností to celkově není v Havlíčkově Brodě už nějakou dobu žádná velká sláva, ovšem zápasy s regionálními soupeři byly vždy výjimkou. Jenže na utkání středečního druholigového kola s moravskobudějovickými žihadly se přišlo podívat jen něco málo přes tři stovky diváků. Rozprášený byl tentokrát zcela i fanouškovský kotel.



Přitom domácí Bruslařský klub je v letošní sezoně stále druhým nejlepším týmem skupiny Východ. A to i přesto, že prosincové zápasy mu zrovna moc nevycházely.

„Musím přiznat, že jsem si myslel, že fanoušci stávkují právě kvůli posledním výsledkům,“ svěřil se jeden z členů výkonného výboru klubu David Kozlík. „I když je potřeba zmínit, že nám v těch zápasech chyběli tři hráči základní sestavy - Kulhánek, Plachý a Kadlec. Všichni jsou dlouhodobě zraněni,“ dodal.

Jenže fanouškům ani tak nešlo o výsledky. Na facebookovém profilu klubu se už nějakou dobu probírá hlavně finanční situace BK.

„Zaznělo, že sezona je zajištěna... Nyní to ale vypadá, že už nebudeme mít ani na autobus do Žďáru. Kluci už nechtějí hrát. Jak to tedy všechno je? Konečně mluvte pravdu.“

A ve stejném duchu se mluvilo i na veřejné besedě, která následovala bezprostředně po vyhraném duelu s Moravskými Budějovicemi.

„Ptali jsme se fanoušků, proč vyvěsili transparent se zněním: Vedení, vás to baví? Nás ne. A dozvěděli jsme se, že se k nim dostala informace, že dlužíme klukům tři měsíce výplaty a navíc tým nemá dost hokejek a další potřebnou výstroj. Což je ale nesmysl,“ hlásil Kozlík.

Podle něj jsou podobné „zaručené zprávy“ účelovou lží. „Nedlužíme nikomu ani korunu. Nikdy se klukům nezpozdila výplata. S jednou výjimkou, kdy jim přišly peníze o dva dny později. A materiálu má každý dle potřeby,“ ujišťoval. „Asi tuším, kdo tyhle nesmysly roznáší, ale jmenovat nebudu, protože zatím nemám důkazy.“

Šetřit se musí

Havlíčkův Brod se před sezonou netajil tím, že by znovu chtěl patřit mezi nejlepší týmy soutěže a zabojovat případně i o vysněný postup do Chance ligy.

„Na tom se nic nemění, vždyť jsme v tabulce druzí,“ argumentoval Kozlík. „Je pravda, že chceme, aby hrálo čím dál víc našich mladých odchovanců, protože se nám to v budoucnu vrátí. Teď tím šetříme, a my musíme šetřit. Ale taky jsem fanouškům řekl jasně, že i kdybychom měli milion navíc, šli bychom stejnou cestou,“ ujišťoval.

V dalších dvou soutěžních kolech pocestuje Havlíčkův Brod na led soupeře, v sobotu do Šumperku a ve středu potom do Žďáru nad Sázavou. Doma se představí znovu až 22. ledna a Kozlík věří, že fanoušci už budou tým podporovat minimálně stejně jako na začátku sezony.