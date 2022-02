Havířovský hokej po pádu z první ligy stále řeší změnu vedení

„Jsme připraveni odejít. Momentálně ale pořád jednáme a nic není definitivní,“ řekl prezident AZ Havířov Jaroslav Mrowiec.

O převzetí bývalého extraligového klubu mají zájem někdejší generální manažer Martin Potočný, který byl mimo jiné s Mrowiecem u záchrany havířovského hokeje v roce 2010, a šéf hokejistů Wolves Český Těšín Petr Malíř.

„Chci havířovskému hokeji pomoci, ale už je dávno rozhodnuto, kdo ho nově povede,“ řekl Martin Potočný s tím, že má informace, že stávající šéfové jsou domluveni s Petrem Malířem.

Opravdu? „Když už pan Malíř vydal tiskovou zprávu...“ odpověděl Potočný.

V ní stojí: „O vstupu do jeho vedení (AZ Havířov) jednají aktuálně zájemci, kteří by rádi navrátili havířovskému hokeji ztracenou úroveň a prestiž. Novými členy nejužšího vedení klubu mají zájem se stát Petr Malíř, Matúš Szilágyi a Rostislav Silný.“

Petr Malíř zájem o klub potvrdil. „Vše k tomu směřuje, ale stále se domlouváme,“ řekl. Dodal, že stávající členové spolku by z něj měli vystoupit. Předpokládá, že se klubu ujme v první polovině dubna.

Spolu s tím nadále chystá stavbu nového zimního stadionu místo základní školy v Mánesově ulici, na jejíž demolici už má povolení. Podle něj Havířov druhou ledovou plochu potřebuje.

Malíř odmítá, že by možní noví šéfové odstupujícím členům spolku za odchod platili. „Maximálně zaplatíme členský poplatek. Nic jiného ani není možné,“ upozornil.

Proč chce do klubu jít? „Jsem jeho odchovancem, hrál jsem za něj a vždy jsem si přál vrátit se. Chtěl bych tam nechat svou vizitku,“ uvedl.

„Požadovali jsme, aby odstoupilo vedení, ale zároveň máme obrovskou pachuť z budoucnosti,“ řekl Martin Potočný. „Zpočátku klub fungoval jako velká rodina, ale od roku 2012 docházelo k různým odchodům a rodina se rozklížila. Teď byla velká naděje, že se znovu spojí, ale mám z toho velké obavy.“

Osud klubu není lhostejný ani Janě Karasové, která kdysi pracovala v jeho vedení. „Nechala jsem tam kus života a něco prožila,“ připomněla. „Můžete sedět, nadávat a křičet, anebo nějakým způsobem pomoct, a proto jsme do toho šli.“

S Martinem Potočným usilovali o to, aby AZ Havířov byl otevřený spolek. „Aby jeho členy bylo zhruba dvacet lidí - fanoušci, hráči, trenéři, sponzoři, zástupci rodičů, aby se nemohlo stát, že vedení bude neodvolatelné,“ řekla Karasová, která je přesvědčená, že neupadá jen áčko, které letos sestoupilo do druhé ligy.

„To je to nejmenší. Nejsou děti, upadá dorost, juniorka. Plně placeni jsou pouze dva trenéři, ostatní mají jen částečné úvazky. Na to, že ročně jde do klubu patnáct milionů korun od města, by to s mládeží mělo vypadat jinak.“

Naproti tomu generální manažer Patrik Rimmel tvrdí, že klub funguje naprosto normálně.