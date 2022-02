Devět let bojoval Havířov v první hokejové lize. Teď padá

Takže?

„Nezachytili jsme začátek soutěže. Každý z hráčů ale ví nejlépe, jak hrál. Kádr jsme neměli na to, abychom byli na špici, ale ani na sestup. To stoprocentně ne. Za tím si budu stát,“ prohlásil Zdráhal.

Nepomohly změny v sestavě ani výměny trenérů, když sezonu začal Jiří Režnar, jehož nahradil Aleš Flašar a toho Tomáš Potěšil...

„Tomáš Potěšil přišel k týmu, který už byl ve velmi těžké situaci. Přesto ho zvedl,“ připomněl Zdráhal výhru v Přerově 2:0. „Jenže hned nato jsme hráli doma s Jihlavou. V padesáté minutě jsme vedli pět tři, ale prohráli 5:6. Ten zápas nás zlomil.“

Havířovští dalších šest duelů prohráli a získali v nich jen bod. „Na klucích bylo najednou vidět, že ztratili víru. Aspoň tak jsem to vnímal,“ podotkl Zdráhal.

Během sezony za Havířov nastoupilo sedm brankářů, 28 obránců a 16 útočníků. „Když se nedaří, děláte různé změny,“ řekl Pavel Zdráhal. „Nešlo to, nevěděli jsme, jak tým nakopnout. Dobrý výsledek jsme nepotvrdili.“

Zdráhala mrzí i to, že o pádu do druhé ligy je rozhodnuto tak brzy. „Výsledkově jsme úplný outsider, a to je obrovské zklamání,“ uvedl.

Havířov byl pověstný velkou podporou fanoušků. Leč ti sepisují petici, aby nynější vedení klubu odstoupilo. „Nechci to komentovat. Ale mrzí mě to, protože jako klub fungujeme. Máme velmi solidní zázemí, podmínky pro hráče jsou prvoligové,“ řekl Zdráhal.

Mnozí příznivci šéfům klubu vyčítají i nedostatek odchovanců v kádru. S tím však Zdráhal nesouhlasí.

„Máme je, ať už Marunu, Chrobočka, Bednáře, a je jich více... Někteří ale dostali lepší podmínky v jiných klubech. Neudrželi jsme je. A další hráči, co u nás hráli dobře, jako Bambula, Kotala, Stezka, se vyšvihli do extraligy a Prokeš do EBEL ligy. Nemohli jsme jim nabídnout to, co jinde, ale to nás neomlouvá.“

Co dál? „Chceme se co nejdříve, a to nejlépe hned za rok, vrátit zpátky,“ odpověděl Pavel Zdráhal.

„Musíme však zachovat profesionální smlouvy hráčům i kvalitu kádru. Na tom budeme pracovat. Máme podporu města, máme sponzory, na které jsme se mohli spolehnout. Věříme, že i přes tento neúspěch nás neopustí. Havířov do druhé ligy nepatří.“