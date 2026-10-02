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Hanzl o podivuhodné nemoci: Neudržel jsem hokejku. Pohodu hledá u Pirátů

Petr Bílek
  10:27
Chomutov, 11. 9. 2026. První hokejová liga, Piráti Chomutov - HC Slavia Praha....

Chomutov, 11. 9. 2026. První hokejová liga, Piráti Chomutov - HC Slavia Praha. Martin Hanzl, útočník Pirátů. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Chomutov, 11. 9. 2026. První hokejová liga, Piráti Chomutov - HC Slavia Praha....
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Chomutov, 11. 9. 2026. První hokejová liga, Piráti Chomutov - HC Slavia Praha....
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Jednou mrtvá ruka, že v ní neudržel ani hokejku, jindy mu poslušnost vypověděly nohy. Dvojnásobný hokejový reprezentant Martin Hanzl se dva roky pral se záhadnou nemocí, i proto teď křísí kariéru v prvoligovém Chomutově.

„Měl jsem den, kdy jsem přišel na zimák a nemohl jsem skoro vzít hokejku do ruky. Necítil jsem ruce, pak to skočilo do nohou. Takové přelétavé,“ vykresluje dvaatřicetiletý centr. „Prošel jsem nespočet doktorských prohlídek, všechno vyšlo dobře, až nedávno mi brali krev a po roce a půl zjistili, že jsem asi někdy prodělal boreliózu. Ale těžko říct, jestli to je ono.“

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Buď jak buď, musel se přeléčit. „Bylo to na palici. Před startem sezony jsem dobíral dlouhá antibiotika, takže jsem toho ani moc nenatrénoval. Cítil jsem se po nich unavenější. Snad je to krok správným směrem,“ modlí se ústecký rodák.

Konec zdravotního martyria přijal s úlevou. „Ty zvláštní tělesné projevy bych nikomu nepřál,“ oklepe se autor 85 extraligových gólů ještě teď. „Chci se herně zase vrátit ke svému standardu, cítit se dobře na ledě. Poslední rok byl skrz podivuhodné nemoci šílený. Snažím se dát do kupy a sport si zase užívat.“

Lapálie ovlivnily jeho působení ve Vítkovicích, předtím na elitní scéně hrál i v Českých Budějovicích a Litvínově. Touha po extralize ho žene dál. „Není příjemné ji opouštět, myslím, že bych měl na to v ní být. Po zdravotních problémech se ale do toho člověk těžko dostává.“

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov. Bývalý litvínovský útočník Martin Hanzl.

V posledním ročníku extraligy nastoupil do 44 zápasů a zapsal si jen 11 kanadských bodů (7+4). „Kvůli sezoně, jakou jsem měl, je složitější sehnat místo v nějakém týmu. Před začátkem sezony jsou všichni zdraví, nemají ještě obavy, kde budou v tabulce,“ chápe, že přestupové laso zatím nezasvištělo. „Extraliga je rok od roku těžší, vracejí se kvalitní hráči z nejlepších evropských lig i z NHL, úroveň jde nahoru.“

S Piráty je domluvený na celou sezonu s dovětkem, že může kdykoli odejít při zájmu odjinud. „Doufám, že v Chomutově budu hrát dobře. Vždycky se nějakému týmu nedaří a budou chtít kádr okysličit. Čekám na to,“ přiznává bez okolků.

Že by se mu ozval Litvínov, který s Piráty spolupracuje a kde získal titul jeho starší bratr Robin, toho času hráč švédského Malmö?

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„Jde to mimo mě. Už od doby, co jsem odešel z Českých Budějovic, jsem byl ochotný jít zpátky. V kontaktu jsme byli před koncem minulé sezony a z toho jsem usoudil, že zájem by být mohl. Myslel jsem si, že je ideální doba se vrátit, ale zatím to nepřišlo,“ komentuje případný comeback do černo-žlutých barev. Svoji náklonnost k nim projevil před rokem, když se objevil na předsezonní záchranářské akci fanoušků a legend.

Ale ani u Pirátů nezoufá, vede elitní útok a v devíti zápasech si zapsal 7 kanadských bodů (2+5), ačkoli mužstvo se rozjíždí ztěžka.

„Chomutov je pro mě nejblíž, lidi kolem klubu znám, pro mě asi nejlepší východisko. Funguje tu všechno skvěle, zázemí je na první ligu až nadstandardní,“ vysvětluje svou severočeskou volbu. V nižší soutěži je po deseti letech. Bude to nakonec jen epizodní návštěva?

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