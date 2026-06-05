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Grof a spol. zůstali u Pirátů: Tým nám věřil. Záchranářské nervy už zažít nechci

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
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  11:58
Přišel, viděl, zachránil. Jakub Grof se svými trenérskými soukmenovci udržel pro hokejový Chomutov první ligu a na střídačce Pirátů i díky tomu spolu s Richardem Lobem a Viktorem Hüblem zůstal. „Sedli jsme si lidsky, což práci usnadňuje,“ těší bývalého obránce.
Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games. Zápas první ligy Piráti Chomutov - Stadion Litoměřice. Jakub Grof, trenér Pirátů. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Hokejový útočník Tomáš Koblížek z Chomutova se po posledním zápase první ligy s...
Hokejový útočník Tomáš Koblížek (vpravo) z Chomutova se po posledním zápase...
Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....
Hokejový útočník Tomáš Koblížek se po posledním zápase první ligy s Jihlavou na...
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Zkraje roku nastoupil nový triumvirát na střídačku po odvolaném Martinu Pešoutovi, ale radovat se mohl až po posledním, vítězném zápase s Jihlavou o všechno.

„Nechceme zažít stejné nervy. Rád bych řekl, že příští sezona bude dobrá, ale to samozřejmě nikdo neví,“ chápe pětačtyřicetiletý kouč. „Uděláme maximum, abychom tým nachystali, a udělali jsme maximum, abychom ho dobře složili. Jak charakterem, tak podle pozic, aby kluci přesně věděli, jaká bude jejich role v týmu a na ledě. A jsme s tím spokojení, stejně tak s jejich pílí. Hezky se na kluky dívá, jak v letní přípravě pracují.“

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Kádr se proměnil a Grof si cení, že se do mužstva začlenili odchovanci. „Máme jich devět, tomu konceptu jednoznačně věřím,“ sází karlovarský rodák na patriotismus. „O některé hráče jsme měli zájem, aby zůstali, ale nedohodli jsme se, což je běžná situace.“

Hlavně zůstal americký střelec od pánaboha Cole Coskey, lídr a tvář Pirátů. „Není to žádné pochlebování, ale CC je opravdu fajn kluk, výborný člověk. A hokejově je taky důležité, že pokračuje,“ cení si Grof a blahořečí celý tým a jeho soudržnost. „Kluci v kabině fungují báječně, což jsme sledovali už na konci minulé sezony. Jak se k těžké situaci po kontumaci zápasu v Třebíči postavili, to bylo skvělé. Vzali si to za své, nikdo se na nic nevykašlal.“

Dvanáct hráčů Piráty opustilo včetně budoucího řídícího letového provozu Tomáše Koblížka, poloviční počet je zatím posílil. Mezi nejvýraznější patří centr Roman Přikryl a Dušan Žovinec, zamýšlená jednička mezi beky. A také kanadský forvard Evan Boucher, který naposledy působil ve Finsku. „Přijel na letní přípravu, což není obvyklé, pracuje skvěle, do týmu zapadl. Stejně jako jsem mluvil o Coskeym, tak se nám jeví i Evan. Zatím naprostá spokojenost!“

Chomutov, 28.2. 2026, Piráti Chomutov - Jihlava, utkání první hokejové ligy, poslední kolo, Piráti se zachránili. Fanoušci Pirátů.

Grof předtím vedl Tábor a krátce působil i jako asistent v Karlových Varech. V Chomutově si přál zůstat. „S kolegy jsme věřili, že po závěru sezony a záchraně týmu se domluvíme na pokračování. Vedení po nás chtělo nějaký koncept, jak bychom to chtěli dělat dál. A majitelům se náš plán zalíbil,“ těší extraligového finalistu s Karlovými Vary ze sezony 2007/08.

V trenérském štábu mu kromě kromě Loba s Hüblem budou sekundovat ještě kouč brankářů Miroslav Hanuljak, kondiční trenér Petr Švehla a na dálku i videokouč. „Vedení jsme představili naši vizi od A do Z, od práce s videem přes skills tréninky a celkový pohled na kondiční přípravu. Šéfy to zaujalo, díky tomu jsme se domluvili na další sezonu.“

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I v té povede Chomutov rovnocenná trenérská trojice. „Přijde mi to jako optimální počet. Vidíme to u národních týmů, kde je trenérů ještě víc. Práce kolem mužstva je spousta: přesilovky, oslabení, obrana, útok. Ríša (Lobo) střídá útočníky, já beky, Vanta (Hübl) má přesilovky, oslabení. Ve výsledku veškerou práci děláme dohromady.“

I díky tomu Piráti ustáli hektický finiš minulé sezony, v níž první ligu zachránili za minutu dvanáct. „Bylo důležité, že jsme v závěru udrželi klid. Po naší administrativní chybě se nám vypařily tři body, což bylo nepříjemné, ale i to se zvládlo. Nejdůležitější pro nás bylo, že nám tým prostě věřil.“

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