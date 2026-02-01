Nevídané! Ustřelená bambule skončila v síti a hosté slavili gól, zmátla i Antoše

„V prvním okamžiku jsem byl naštvaný, že kvůli kulichu padl gól, takže jsem si ho strhl a říkám klukům: Odvezte to!“ líčil humornou scénku chomutovský brankář Pavel Jekel, jehož Piráti sobotní zápas zvládli 4:2 a vzdalují se poslednímu místu.
K nevšednímu momentu v nevšedním zápase pod hvězdami došlo ve druhé třetině. Při přesilovce Litoměřice vyhrály buly a obránce Jiří Suhrada vyslal projektil na chomutovskou branku. A trefil s přesností Viléma Tella přímo bambuli na kulichu, který Jekelovi přilepili k helmě oboustrannou lepící páskou. Bambuli puk urval, chomáč vletěl do branky, kotouč se od břevna odrazil k nohám rozhodčího.
„Asi měl v kulichu druhý puk, aby mu nepadal,“ uvažoval Antoš, neboť situace přehledná nebyla a z dálky ne dobře viditelná. Po zápase uznávaný expert a bývalý útočník vysvětloval: „Litoměřická střídačka vyskočila, v reálu to vypadalo jako puk.“
Rozhodčí spěchali k videu, jeden z nich pak přijel k udivenému litoměřickému trenérovi Danielu Tvrzníkovi a začal: „Nebudete tomu věřit…“ Pak popsal, co bláznivého se přihodilo.
A druhý kouč hostů Tobiáš Slavíček skutečně nemohl uvěřit. „Všichni jsme si mysleli, že to je kotouč, co je v bráně. Nikomu z nás to nedocvaklo, než nám situaci vysvětlil rozhodčí. Spadla nám brada.“
A to všem. „Trošku nás to vystrašilo, nakonec přijeli kluci, že byla bambule v bráně. Že asi gól neplatí,“ líčil jeden z chomutovských koučů Viktor Hübl. „Jestli nás zachránila bambule, dobrý!“
|
Vsetínu stačil v derby jediný gól, Chomutov porazil pod širým nebem Litoměřice
Ani střílející Suhrada nevěděl, co si myslet. „Bylo to hrozně pofidérní, nepřehledné. Kluci říkali, že je gól, ale čekali jsme na rozhodčího. Je úsměvné, že gólman si zrovna vezme čepici.“
Jekel vysvětlil, že slušivý kulich byl spíš estetický než funkční doplněk. „Potřeba nebyl, nasadili jsme si ho kvůli show, kvůli vzhledu. Domluvili jsme se s litoměřickým klubem, že ho budeme mít oba, anebo nikdo,“ vysvětlil. „Kam bambule zmizela, nevím, snad mi ji někdo dá. Nebo nového kulicha na památku.“
I třicetiletý gólman patřil mezi zmatené. „Napoprvé jsem puk v síti nezpozoroval. Otočil jsem se podruhé, viděl jsem bambuli a myslel jsem si, že někdo kotouč vytáhl. Kuriózní situace,“ cukaly koutky rodákovi z Brna.
Pikantní je, že pár sekund nato ho Suhrada v přesilovce už skutečně prostřelil.
Jekel si užil třetí open air zápas ve své kariéře. „První v Brně za druholigovou Techniku, to jsem chytal. Druhý za Kometu v Bratislavě proti Třinci, to jsem seděl. Z každého jsem si odnesl něco,“ zubil se.
Z toho v Povrlech historku, na kterou bude vzpomínat do konce života. Hned se stala virální. „Bude to něco jako loni, když se mi při zápase zasekla hokejka v mantinelu. Můj synáček mě tehdy měsíc dokola prosil: A táto, ukážeš mi to s tou hokejkou?“
A táto, ukážeš mi to s tou bambulí?