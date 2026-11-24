První branku utkání vstřelil už po třinácti vteřinách hostující Vojtěch Lednický, Slavia se ale ještě v první třetině dokázala prosadit třikrát a odcházela do kabin s dvoubrankovým vedením.
Ve druhé třetině naopak třikrát skóroval Frýdek-Místek zásluhou autora dvou branek Oskara Haase a vyrovnání devatenáctiletého Robina Švančary.
V nájezdech neuspěl ani jeden slávistický exekutor, a tak si Frýdek-Místek odvezl z Prahy bod navíc. Slavii porazil i podruhé v sezoně.
00:27 Kružík (Průžek, Trunda)
05:58 Varvařovský (M. Beran, Knotek)
17:20 Průžek (Šťovíček, Holý)
25:37 Knotek (Havránek, M. Beran)
00:13 Lednický (Střondala)
21:29 Haas (Ižacký)
27:46 Haas (Střondala, Hrbas)
30:14 R. Švančara (Ižacký, Ročák)
65:00 Ostřížek
Pavelka (Ebenstreit) – Gaspar (A), Kočí, Hrdinka, Havránek, Eliáš, Holý (C) – Čermák, Gricius, Elias – Průžek, Trunda, Kružík – M. Beran, Knotek (A), Šťovíček – Židlický, Polák, Varvařovský.
Javorek (Dolejš) – Ročák, Hrbas (A), Aubrecht, Gutwald, Volas, Žůrek, M. Sedláček – Matiaško, Střondala (A), Lednický – Ižacký, Ostřížek (C), Haas – R. Švančara, Rybnikár, Gerych – Indrst, Macháček, Spěváček.
Rozhodčí: Bernat, Zavřel – Babulík, Rakušan
Počet diváků: 560