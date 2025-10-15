Kubiesa dál září. Desátým gólem v sezoně pomohl Frýdku-Místku zdolat Sokolov

Rozhodla až třetí třetina, do které šly týmy za nerozhodného stavu 1:1. Náskok 3:1 zařídil domácím dvěma trefami obránce Teper, pak skórovali ještě Ostřížek a Střondala. Druhou porážku Sokolova ve dvou dnech zmírnil v závěru z trestného střílení Číp.
Kubiesa navázal na pondělní výkon proti Kolínu, kterému dal dvě branky. Devatenáctiletý talent si tak dál říká o další šanci v nejvyšší soutěži, v níž má zatím tři starty za třinecké Oceláře.
33:37 Kubiesa (Sikora, Kozlík)
41:09 Teper (Střondala)
46:52 Teper (Sikora, Kalkis)
47:54 Ostřížek (Svačina, Haman)
55:01 Střondala (Cedzo, Kofroň)
07:00 Dalecký (Osmík, Číp)
57:12 Číp
Dolejš (Schnattinger) – Haman, Hrbas, Teper (A), Kalkis, Byrtus, Urbanec, M. Pospíšil, Průšek – Svačina, Ostřížek (A), Klimek (C) – Kofroň, Střondala, Cedzo – Kubiesa, Sikora, Kozlík – Šilar, Matiaško, Gerych.
Habal (Stuchlík) – Klejna, Rohan (A), Šedivý, Pinkas, Dorot, Pulpán (C), Vogel, Nedelka – Číp, Dalecký, Kupčo – Váňa, T. Knotek, Šlechta – Csamango, Osmík, Krežolek – Zembol, Adámek, Varvařovský.
Rozhodčí: Zavřel, Rapák – Tvrdý, Frais
Počet diváků: 1627