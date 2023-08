Hokej mě naučil být „svině“. Rád bych někdy vedl Spartu, říká legendární Ptáček

Čtyřnásobný mistr, který odehrál 1210 extraligových zápasů, vypráví o své posedlosti kondicí, o mládežnickém hokeji, o Spartě i tom, že se nechce vzdát srandamačů. „V přeboru si na mně chtěli honit triko, ale zapomněli, že hokej mě naučil být i v uvozovkách svině,“ směje se.

Proč už nejsme v hokeji tak úspěšní jako v minulosti?

To se řeší na všech úrovních, od nejvyšších míst na svazu až po nejzapadlejší hospodu. Je to asi ode všeho kousek. Protože jsem kondicí v uvozovkách postižený, jsem přesvědčený, že v ní bychom mohli přidat. Určitě chybí hokejovost. Vždycky jsme byli chytřejší, vyčůranější. A asi je to i tím, že kluci míň chodí mydlit za barák všechny sporty.