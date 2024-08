Vůbec nemám nohy, oddychoval Lukeš. Po pauze opět nastoupil za Chomutov

„Cítím se unaveně, vůbec nemám nohy! Byl to pro mě frkot,“ vyhrkl do klubové kamery jedenačtyřicetiletý Lukeš po nedělní přípravě s reprezentací Kazachstánu. Do zápasového dresu se oblékl poprvé od 31. ledna, odkdy marodil.

Přišel tak o postupové play off, jeho část strávil na nemocničním lůžku, nejspíš kvůli potížím s obratlem. Vynechal i úvodní přípravné zápasy, až vyšetření před utkáním s Kazachstánem ho pustilo znovu do boje.

„Doktor mi říkal, že nemůžu do soubojů, aby implantáty zarostly dobře. Teď jsem byl na rentgenu a říkal, že je to oukej. A dal mi zelenou,“ líčil rodák z Kadaně.

Hned se zařadil po bok o pět let staršího Hübla, s nímž se tlustým písmem podepsali pod historický titul Litvínova z roku 2015. Víc než půlroční pauza se autorovi 255 extraligových branek zajídala. „Když je hokejista zraněný, chce hrát. Byla to strašně dlouhá doba, nemohl jsem nic, ani cvičit,“ štvalo oporu Pirátů. „Až když jsme šli v létě na led, začal jsem něco dělat.“

Do formy se Lukeš chce dostat postupně a hlavně díky utkáním. „Po prvním zápase jsem se cítil na padesát procent. Mám zkušenost, že po zranění mě do toho nedostanou tréninky, ale právě zápasy. Mají jiné tempo, chci jich hrát co nejvíc.“

Start prožil ostrý, vždyť Kazachstán patří do elitní divize mistrovství světa a chystá se na olympijskou kvalifikaci. „I kdybychom hráli proti týmu z první ligy, bylo by to stejné. Ale pro mladé bylo dobře, že si zahráli s tak kvalitním mančaftem.“

V úterý proti Třebíči si už Lukeš zapsal dvě asistence. Loni stihl 30 zápasů a v nich 40 bodů. Parťák Hübl vyčaroval 90 bodů v 59 druholigových startech. Potom zvěstoval: „Já po oslavách zjistil, že zase tak unavený a domlácený nejsem. Nastavil jsem si hlavu, že sezonu odehraju celou, dovolí-li to zdraví.“

A bude to i s parťákem Lukešem.