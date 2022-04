ONLINE: Hokejisté Vsetína bojují s Jihlavou ve druhém finále první ligy

„Myslím si, že Jihlava byla šťastnější, že jí to tam padalo z takových nevinných puků. Ale je to jejich šikovnost a dokázali to využít,“ hlásil po porážce 2:4 na zaplněném Lapači vsetínský kouč Roman Stantien.

Tým z Vysočiny na Valašsku ani jednou neprohrával, v závěru odolal tlaku domácích a sám rozhodl. „Ve třetí třetině to bylo umlácené, perfektně zvládnutá oslabení a po jednom se nám podařilo vstřelit vítězný gól. Můžeme kluky pochválit za bojovnost a obětavost,“ kývl jihlavský asistent Karel Nekvasil.

