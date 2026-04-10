Zlínští hokejisté vyhráli v Jihlavě a jsou jediný krok od baráže o extraligu

Zlínští hokejisté vyhráli pátý zápas finále první ligy na ledě Jihlavy 3:1, v sérii hrané na čtyři vítězství se ujali vedení 3:2 a v neděli mohou v domácím prostředí slavit postup do baráže o extraligu.
Gól v jihlavské brance oslavují zlínští hokejisté Václav Veber (vpravo) a Jakub Šlahař. | foto: Luboš Vácha

Dukla byla po celý zápas střelecky aktivnější, brankáře Daniela Hufa ale dokázal překonat pouze v přesilovce Marcel Štefančík. Vítězný gól Zlína vstřelil v 54. minutě Jakub Šlahař. Výhru zpečetil při power play domácího týmu Petr Holík.

Do jihlavské sestavy se vrátil po dvou zápasech brankář Beran, jednička Dukly ale v úvodu moc práce neměla. Domácí měli výraznou převahu a hned několik zákroků si připsal Beranův protějšek Huf. Nekapituloval ani při pětiminutovém vyloučení Paukkua, přesilovku domácích ale zkrátil faul Burkova.

Ve 13. minutě se Zlín dostal z ojedinělé akce do vedení poté, co Veber tečoval Čápovu střelu od modré čáry. Čápa navíc bezprostředně po gólové přihrávce fauloval Kulda a stejně jako Paukku putoval předčasně do kabin s vyšším trestem. Berani ale dlouhou přesilovku sehráli ještě hůře než Jihlava.

Ve 26. minutě byl blízko vyrovnání Menšík, Huf ale jeho nájezd zastavil. Krátce po polovině základní hrací doby již domácí vyrovnali. V přesilovce se prosadil střelou na bližší tyč Štefančík. Slovenský útočník si připsal šestý gól v play off. Největší šanci hostů ve druhé části měl Holík, Štefančík jej ale stihl faulovat ještě před zakončením.

Ústřední postavou utkání byl i nadále Huf. V závěru druhé třetiny jej v přesilovce prověřil Štefančík, ve třetí části tečovanou střelou Michnáč a poté i Jiránek. Podruhé ale jako první kapituloval Huf, jehož pohotově překonal po Válkově přihrávce zpoza branky Šlahař. Jihlava již podruhé vyrovnat nedokázala, naopak při hře bez brankáře se prosadil Holík.

Finále 10. 4. 2026 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : RI Okna Berani Zlín 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Góly:
30:11 Štefančík (Dundáček, Michnáč)
12:42 Veber (Čáp, Válek)
53:20 Šlahař (Válek, Kverka)
59:47 Holík
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Dlapa, Chvátal, Strejček (A), Bukač – Čachotský (C), Kulda, Burkov – Harkabus (A), Kuprijanov, Michnáč – Lhoták, Menšík, Štefančík – Jiránek, Pořízek, T. Havránek.
Huf (Čiliak) – Veber, Zavřel, Štibingr, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Čáp – Jarůšek, Holík (C), Rachůnek – Válek, Kverka, Šlahař – Heš, Sadovikov, Paukku – Köhler, Gago, Sedláček (A) – Mužík.

Rozhodčí: Pražák, Jaroš – Kokrment, Malý

Počet diváků: 5750

Stav série: 2:3

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Sparta svalila Dynamo a vyrovnala sérii. Karlovy Vary slaví první výhru nad Třincem

Radost hokejistů Sparty po vyhraném čtvrtém semifinále s Pardubicemi.

Středeční program hokejové extraligy přinesl čtvrté zápasy semifinále. Sparta dokázala srovnat sérii s Pardubicemi (2:2 na zápasy), v domácím prostředí Pražané zvítězili 4:2. Karlovy Vary na svém...

Nejtěsnější souboj v NHL: kdo získá Norris Trophy pro nejlepšího obránce?

Coloradský obránce Cale Makar s pukem před Tomem Wilsonem z Washingtonu

Základní část hokejové NHL se pomalu chýlí ke konci a pohled na seznam současných kandidátů na Norrisovu trofej vyvolává v expertech i fanoušcích bouřlivé debaty. V éře technicky vybavených a...

10. dubna 2026  20:31

Zlínští hokejisté vyhráli v Jihlavě a jsou jediný krok od baráže o extraligu

Gól v jihlavské brance oslavují zlínští hokejisté Václav Veber (vpravo) a Jakub...

Zlínští hokejisté vyhráli pátý zápas finále první ligy na ledě Jihlavy 3:1, v sérii hrané na čtyři vítězství se ujali vedení 3:2 a v neděli mohou v domácím prostředí slavit postup do baráže o...

10. dubna 2026  20:07

Montreal slaví. Caufield dosáhl magické padesátky, Slafkovský napodobil Hossu

Cole Caufield (vlevo) v objetí se spoluhráčem Nickem Suzukim po vstřelení 50....

Dlouhých šestatřicet let žádný střelec v barvách nejúspěšnějšího klubu NHL tuhle metu nepokořil. Až v pátečním duelu proti Tampa Bay rozjásal Montreal Cole Caufield svým padesátým gólem v sezoně. O...

10. dubna 2026

Hokejovou reprezentaci na kempu před MS posílí Kubalík a Tomášek

Trenér Radim Rulík udílí pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Hokejová reprezentace pokračuje v Karlových Varech v přípravě před mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Kouč Radim Rulík měl na startu úvodního tréninkového kempu k dispozici všech 23 nominovaných hráčů,...

7. dubna 2026  19:54,  aktualizováno  10. 4. 15:39

Zadák Seppälä pyká za faul na Kondelíka, Spartě bude v pátém semifinále chybět

Obránce Sparty Niko Seppälä

Obránce Sparty Niko Seppälä dostal od disciplinární komise hokejové extraligy trest na jeden zápas a pokutu za faul na Jáchyma Kondelíka ve čtvrtém semifinále. Finský bek tak vynechá sobotní duel na...

10. dubna 2026  14:47

Slováci mají před MS problém. Omluvenky přibývají, průšvihář je v nejistotě v Rusku

Trenér Vladimír Országh na střídačce slovenských hokejistů během utkání o bronz...

Stejně jako Češi zahájili úvodní fázi přípravy na květnový světový šampionát. A už na startu musejí slovenští hokejisté řešit komplikace se skládáním týmu. Trenér Vladimír Országh počítá několik...

10. dubna 2026  13:40

Jandač pokračuje v Plzni, potvrdil Straka. Končí Zámorský i Holešinský

Plzeňský trenér Josef Jandač během utkání se Spartou.

Hokejový trenér Josef Jandač přidá v Plzni další sezonu! Sedmapadesátiletý kouč, který Škodu dovedl ke druhé příčce po základní části a s týmem následně vypadl v sedmizápasové sérii se Spartou ve...

10. dubna 2026  13:18

386 střel v play off. Že víc útočíme? Zas tak bych to nepřeháněl, říká kouč Žabka

Karlovarský brankář Dominik Frodl čelí šanci třineckých hokejistů.

V předkole play off hokejové extraligy přestříleli Oceláři ve třech utkáních Olomouc 119:57, ve čtvrtfinále v pěti zápasech Hradec Králové 177:141 a v dosavadních čtyřech semifinálových Karlovy Vary...

10. dubna 2026  13:12

Po stopách Zachy. Šestnáctiletý obránce Kachlíř podepsal první smlouvu s Libercem

Liberecký obránce Lukáš Kachlíř

Šestnáctiletý hokejový obránce Lukáš Kachlíř podepsal smlouvu s extraligovým Libercem. Talentovaný bek, který si v aktuální sezoně připsal za Bílé Tygry třináct startů v nejvyšší soutěži, podepsal s...

10. dubna 2026  11:32

Finále první ligy vrcholí. Kdo se přiblíží baráži? Jihlava a Zlín se utkají o mečbol

Momentka ze třetího zápasu finálové série 1. hokejové ligy mezi Zlínem a...

Je tu bod zlomu. Finále první hokejové ligy mezi Jihlavou a Zlínem graduje. Po nesmírně dramatickém průběhu je série vyrovnaná 2:2 na zápasy, takže výhra v pátém duelu výrazně přiblíží jeden z týmů...

10. dubna 2026  11:03

Bumerang Eberle: Ze Sparty mám krásné zážitky, třeba Spenglerův pohár

Jan Eberle na tréninku Litoměřic.

Jako bumerang se vrací do extraligy. Hokejový mazák Jan Eberle poslední dvě sezony strávil v prvoligových Litoměřicích, ale vždy po něm byla poptávka o patro výš. Loňskou výpomoc Vítkovicím vyměnil...

10. dubna 2026  8:42

