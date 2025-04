Jihlava jde po třech letech do baráže o extraligu, šesté finále se Zlínem otočila

Jihlava ještě na začátku 47. minuty prohrávala, ale pak vyrovnal Edgars Kulda a jen o 59 sekund později se prosadil Tomáš Harkabus. V 55. minutě přidal třetí trefu Dukly Maxim Burkov a definitivně rozhodl zakončením do prázdné branky při power play svým druhým gólem Harkabus.

Baráž na čtyři vítězství proti nejhoršímu celku domácí nejvyšší soutěže po základní části začne ve středu na Hané. Před třemi lety Jihlava v souboji s Kladnem prohrála 1:4.

Jihlavští nastoupili bez kapitána a klubové legendy Čachotského, lídra bodování play off první ligy. Zlín byl zpočátku aktivnější, už po třech minutách si vynutil i přesilovku, ale závar v Beranově brankovišti gólem neskončil. Po ubráněném oslabení převzala iniciativu Dukla, také promarnila početní výhodu, a když v 16. minutě vychytal zlínský gólman Huf v šanci Havránka, zůstal stav bezbrankový.

Také do druhého dějství vstoupili o něco lépe Berani a ve 24. minutě oslavili i vedoucí gól. Poté, co svou šanci nevyužil Havránek, se hosté dostali do přečíslení čtyři na tři a zakončující Salonen vypálil přesně ve chvíli, kdy měl Beran zakrytý výhled projíždějícími hráči.

V polovině zápasu vystřelil v přesilovce bez přípravy Süss a nebyl daleko od navýšení náskoku, ale Beran jeho tvrdou ránu vytěsnil ramenem. Pak hrála dvě přesilovky krátce po sobě Jihlava. Hned v té první pálil dobře Harkabus, ale ani Huf se nenechal zahanbit a skvěle zakročil.

Pavel Sedláček ze Zlína a Jan Strejček (vpravo) z Jihlavy.

Po druhé přestávce dohrávali Jihlavští většinu přesilovky z konce druhé třetiny, jenže bez efektu. Ve 47. minutě už se domácí dočkali. Zlínští propadli při soubojích u postranního hrazení, Cachnín v přečíslení dvou na jednoho nabil Kuldovi a ten nezaváhal.

Uběhla necelá minuta, důrazný Harkabus doklepl zblízka volný puk v Hufově brankovišti za čáru a Jihlava byla na koni. Zlínští museli otevřít hru a hnali se za vyrovnáním. Jenže pak se dostali do dalšího přečíslení Štefančík a Burkov, jehož první pokus parádním zákrokem vykryl Huf, ale na dorážku už nedosáhl. Hosté to hned zkusili bez gólmana, čehož využil Harkabus.