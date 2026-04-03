Zlín zvítězil na jihlavském ledě, ve finále první hokejové ligy je vyrovnáno

Série se nyní přesune do Zlína, kde se v pondělí a úterý odehraje třetí a čtvrtý zápas finále, jehož celkový vítěz vyzve v baráži poslední tým extraligy Litvínov.
Domácí celek nastoupil ve stejné sestavě jako při čtvrtečním vítězství, zlínští Berani udělali jednu zásadní změnu a do branky šel od začátku na úkor Daniela Hufa šestatřicetiletý zkušený Marek Čiliak.
Ve čtvrté minutě musel sice likvidovat šanci Cachnína, ale brzy poté přihlížel, jak jeho spoluhráči využili první přesilovou hru. O vedoucí gól Zlína se postarala kombinace veteránů, na jejímž konci byl střílející Richard Jarůšek a bezmocný gólman Adam Beran.
Jihlava se z vedení hostů brzo otřepala a dočkala se vyrovnání. Dundáčkovu střelu od modré lehce tečoval Dlapa a Čiliak na změnu směru nedokázal zareagovat.
V rychlé partii se oba týmy snažily strhnout vedení na svoji stranu. Podařilo se to až šest vteřin před koncem první třetiny ukrajinskému útočníkovi ve zlínských službách Sadovikovovi, který zblízka překonal Berana a využil nedůslednosti jihlavské obrany.
Hosté získali herní převahu a diktovali tempo utkání. Ve 26. minutě se navíc po kontaktu s Jarůškem zranil gólman Dukly Beran. Žukov se v brance ani neohřál a už po 25 vteřinách lovil puk ze sítě, když jej překonal Válek.
Černý vstup do zápasu po náhradního jihlavského gólmana pak dokonal po další minutě Köhler, když po ideální přihráce Sedláčka překonal Žukova a navýšil vedení Beranů na tři góly.
Do branky Dukly se pak se zašitým obočím vrátil Beran, ale krvácení v obličeji jej znovu poslalo na střídačku a Žukova zpět mezi tyče. Obrana Dukly mu pak pomohla svojí obětavostí ubránit i dvojnásobné oslabení v délce jedné minuty, Žukovovi pak pomohla i tyč po teči Jarůška. To vše svědčilo o herní převaze Zlína, který aktivitou směrem dopředu v pohodě hájil tříbrankový náskok.
Dukla musela ve třetí třetině nejen zlepšit obranu a vyvarovat se v ní laciných chyb, ale také zlepšit kombinaci a přidat na důrazu směrem dopředu.
Prvním krůčkem byla akce ve 42. minutě, kdy Menšík našel volného Štefančíka, který pátou trefou v play off vykřesal jiskřičku naděje pro domácí tým.
Její plamínek ale brzy výrazně utlumil obránce Riedl svým prvním gólem v play off, když z úhlu našel skulinku mezi Žukovem a tyčí jeho svatyně.
Zkušenému týmu hostí přinesla pátá trefa klid na hokejky, Berani si hlídali střední pásmo, ale i tak museli čelit narůstajícímu náporu Dukly, která už čtyři minuty před koncem zkusila hru bez brankáře. Čiliaka jednou prostřelil Dundáček, ale navíc se Jihlava nezmohla, čtyři vteřiny před koncem uzavřel gólový účet střelou do prázdné branky Říčka. Berani zdolali Duklu podruhé ze šesti utkání v této sezoně.
09:20 Dlapa (Dundáček, Čachotský)
41:40 Štefančík (Menšík)
57:18 Dundáček (Michnáč)
05:27 Jarůšek (Rachůnek, Holík)
19:54 Sadovikov (Válek, A. Salonen)
26:24 Válek (Paukku, Heš)
27:32 Köhler (Sedláček)
43:22 Riedl
59:55 Říčka
A. Beran (26.–29., 30. Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Chvátal, Strejček (A), Dlapa – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Harkabus (A), T. Havránek, Burkov – Lhoták, Menšík, Štefančík – Jiránek, Pořízek, Michnáč.
Čiliak (Huf) – Veber, Zavřel, Štibingr, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Čáp – Jarůšek, Holík (C), Rachůnek – Válek, Sadovikov, Šlahař – Paukku, Heš, Říčka – Köhler, Gago, Sedláček (A) – Kverka.
Rozhodčí: Horák, Kostourek – Jindra, Maňák
Počet diváků: 5750
Stav série: 1:1