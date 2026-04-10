Finále první ligy vrcholí. Kdo se přiblíží baráži? Jihlava a Zlín se utkají o mečbol

Před duelem v Jihlavě visí ve vzduchu otázka, který z týmů dokáže lépe zareagovat na narůstající únavu a zdravotní potíže klíčových opor.
Domácí Dukla pod vedením Viktora Ujčíka sice ovládla lichá utkání v sérii, ale v posledním zápase na ledě Zlína doplatila na individuální chyby a polevení v koncentraci.
„Čtvrtý zápas nás samozřejmě trošku mrzí, protože jsme vedli 2:1 a byli jsme lepší. Ale nedokázali jsme to využít, pak jsme dostali zbytečné góly a o zápas jsme přišli,“ ohlíží se za úterní porážkou kouč Ujčík.
Jihlava se hodlá v pátek večer opřít o agresivní napadání a výhodu specifického kluziště v nové Horácké aréně. Zlínský útočník Pavel Sedláček potvrzuje, že jihlavský led nabízí soupeřům méně komfortu než široké plochy: „Na délku je to asi stejné, ale je o dost užší, takže je to více o soubojích než u nás.“
Právě důraz a schopnost hrát tvrdě do těla byly faktory, které Zlínu pomohly v úterý večer vyrovnat sérii poté, co v první třetině herně propadl. „Musíme jim hrát do těla, dobře napadat, abychom si vytvářeli šance. Jen tak můžeme být úspěšní,“ dodává Sedláček, který vítězství 5:3 jistil pátým gólem.
Kromě otazníků v brankovišti, které vyvolalo zranění jedničky Adama Berana, zasáhla Duklu další citelná rána v sestavě. Útočník Richard Cachnín utrpěl po zásahu pukem zlomeninu lícní kosti, která si vyžádala chirurgický zákrok.
„S největší pravděpodobností má po sezoně, protože ho čeká operace. Přece jen dostat takovou ránu do obličeje není nic příjemného,“ potvrzuje Ujčík. Jihlava tak přišla o jednoho ze svých největších bojovníků, což může být v takto fyzicky náročné sérii rozhodující faktor.
Zkušenost proti dravosti
Naopak Zlín čerpá síly ze své schopnosti otáčet zápasy a z psychické odolnosti zkušených hráčů, kteří už mají za sebou těžké extraligové bitvy. Přestože Berani odehráli v play off o pět utkání více než Jihlava, únavu si k tělu nepřipouštějí.
„Kde bereme síly? Vůbec netuším. Myslím, že je to všechno o hlavě. Když se dobře nastaví, nohy pak také jedou lépe,“ říká s úsměvem Sedláček.
Podle Ujčíka je právě zkušenost zlínského kádru velkou devízou hostů, kterou musí Jihlava přebít nasazením. „Sezona se pro ně zdála úplně ztracená, teď hrají finále. Hráči si to užívají. Je znát sebevědomí, které je podepřené tím, že mají spoustu zkušených hráčů – kluků, kteří hráli extraligu a hráli ji kvalitně,“ uvědomuje si sílu soupeře jihlavský lodivod.
Páteční utkání v supermoderní Horácké aréně tak slibuje pokračování strhující bitvy, kde půjde o všechno. Dukla se pokusí využít bouřlivé domácí prostředí k zisku klíčového mečbolu, zatímco Zlín bude chtít potvrdit, že se v sérii definitivně nadechl k obratu.
„My samozřejmě chceme vyhrát, chceme hrát baráž a uděláme pro to všechno. Ale stojí nám v cestě Zlín, který chce to samé,“ uzavírá Ujčík před dost možná rozhodujícím střetnutím, které dnes rozvibruje tribuny jihlavské arény.
Finále zdobí válka nervů v brankovišti
Zatímco loňské finále Maxa ligy mezi stejnými soupeři bylo v podstatě gólmanským minisoubojem jihlavského Adama Berana se zlínským Danielem Hufem, kteří odchytali kompletní porci minut, letos je situace diametrálně odlišná.
Do vyrovnané série už zasáhli všichni čtyři brankáři ze soupisek a právě výkony mužů v maskách se stávají jazýčkem na vahách.
Klíčovou otázkou pro pátý duel v Horácké aréně je zdravotní stav Adama Berana. Hrdina loňského jihlavského tažení do baráže odstoupil v průběhu druhého střetnutí kvůli krvavému poranění obočí. „Beran trénuje, ve středu i ve čtvrtek byl na ledě. On sám musí říct, jestli se cítí být stoprocentně připravený do zápasu,“ vysvětluje trenér Viktor Ujčík.
Dukla Beranův klid a jistotu nutně potřebuje. Jeho záskok, Maxim Žukov, totiž zatím marně hledá formu, která z něj před dvěma lety dělala nejoceňovanějšího gólmana první ligy. V obou prohraných zápasech, do kterých naskočil, měl úspěšnost zákroků hluboko pod 80 %, což je ve finále kritické číslo.
„V pondělí nás Max podržel, v úterý jsme mu chybami nepomohli,“ zastal se ho sice asistent Karel Nekvasil, ale soupeř cítí šanci. „V úterý mu to napadalo, snad jsme ho nějak zlomili,“ doufá zlínský Pavel Sedláček.
Ani na zlínské straně ale není situace zcela čitelná, přestože trenér Peter Oremus odmítá spekulace o gólmanské krizi.
Poté, co Daniel Huf v prvním zápase inkasoval čtyři branky a přepustil místo Marku Čiliakovi, se spekulovalo, zda se role jedničky nevymění. Oremus však sází na loajalitu a zásluhy. „Hufíno je výborný brankář. Podržel tým ve spoustě zápasů, dostal ho z posledního místa až do finále. Jednoznačně za ním i Čiliakem stojím,“ prohlásil rezolutně zlínský kouč Oremus.
Zatímco Zlín se snaží udržet svou jedničku v psychické pohodě, Jihlava bojuje s časem a biologií. Pokud se v pátém zápase v brance Dukly neobjeví Beran, budou muset domácí beci podat životní výkon v defenzivě, aby Žukova ochránili před narostlým sebevědomím zlínských střelců.