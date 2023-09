Ovace ve stoje pro film o hokejových Pirátech. Autora oslovila fotbalová Slavia

„Oslovil mě ředitel úseku strategické komunikace Jakub Splavec, který má nápady na nějaké dokumenty, něco moderního. A že se mu moje práce líbí. Sejdeme se koncem září při derby se Spartou. Už jen to, že se s někým z vedení klubu setkám, je pro mě zážitek, protože jsem celoživotní slávista. Dějí se neuvěřitelné věci!“ žasne Bittner.

Už před rokem vytvořil dvacetiminutový dokument o postupu Pirátů Chomutov z krajské ligy. V minulé sezoně mapoval nakonec marnou snahu o útok na první ligu. Vznikl z toho celovečerní film Není sever jako sever, jehož název kopíruje pokřik chomutovského kotle hlavně při zápasech s ústeckým arcirivalem.

Na konci minulého týdne měl slavnostní premiéru, pak i další dvě promítání pro majitele permanentních vstupenek. Do chomutovského Kina Svět přišli fanoušci i v dresech a při závěrečných titulcích tleskali. V prvním případě dokonce ve stoje.

„Vůbec jsem před premiérou nebyl nervózní, přitom jsem poprvé v životě mluvil před dvě stě lidmi. Užil jsem si to,“ líčil Bittner. „Na lidi film působil dost emočně, buď slzeli, nebo měli na krajíčku. Já se dojímal na kontrolních projekcích, když jsem si představoval konkrétní lidi, jak se budou dojímat. Ze standing ovations měli radost asi všichni.“

Příběh chomutovského hokeje je silný. Bohatý klub se zabydlel na elitní scéně, kouč mistrů světa Vladimír Růžička ho dotáhl až do semifinále extraligy, dluhy však udělaly s rozletem šmitec. Po bankrotu a ozdravení se Piráti škrábou znovu na výsluní. A jejich snahu dvaapadesátiletý filmař zaznamenával i v zákulisí. Třeba, jak místopředseda oddílu Jiří Sochor dával výpověď třem hráčům. Natočil i hokejisty v civilním zaměstnání, fanouška, který týmu udil točený salám, nebo legendu a kapitána Viktora Hübla s dcerami na jejich krasobruslařském tréninku.

Právě Hübl se po premiéře poklonil Bittnerovi, že zvládl takový film sám. V Litvínově zažil natáčení také povedeného dokumentu Cheza je jen jedna, kde byl celý štáb, tedy kameraman, režisér, osvětlovač a zvukař. Bittner záběry pořizoval s fotoaparátem Sony, vizuálně je film hodně působivý.

A to samé jako Hübl vyzdvihl i Vilém Franěk, autorita v českém sportovním marketingu. „Co natočil Laco Bittner v jednom člověku, je naprosto neuvěřitelné. Moc doufám, že po tom sáhne některá z českých nebo světových streamovacích platforem,“ napsal na síti X. Bittner tvrdí: „Každopádně ten film někde bude.“

Před jeho uvedením zažil horké chvíle. Kvůli jedné úpravě vypnul název filmu a pak ho zapomněl zapnout, takže při kontrolní projekci chyběl. Narychlo musel zjednat nápravu, ovšem převod do kinoformátu trvá až dva dny, takže to stihl jen tak tak. „Asi by to byl první film na světě, který nemá název,“ usmál se Bittner.

V krátké době se na severu Čech dostaly na plátna kin dva sportovní dokumenty. První se věnoval basketbalovým Válečníkům Děčín a jejich emotivní cestě za ligovým stříbrem. I v tomto případě se končilo skandovaným potleskem a dokonce děkovačkou s týmem.