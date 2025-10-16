Nedvěd Spartu pozvedne, v kabině problém není, tvrdí litoměřický kapitán

Je Jaroslav Nedvěd ten pravý trenér pro hokejovou Spartu? Filip Kuťák, kapitán prvoligových Litoměřic, věří, že trápícího se extraligového favorita pozvedne.
„Je dost přísný, nikomu nic neodpustí, o to víc pak pod ním všichni fárají. Je extrémně férový, starý nebo mladý hráč, všem měří stejně. Je jen otázka času, kdy s ním Sparta půjde nahoru,“ nepochybuje vůdce Litoměřic, odkud Nedvěd do aktuálně desátého celku extraligy povýšil.

Stadion, tým z prvoligové špičky, je partnerským klubem Sparty, Kuťák už letos její dres jednou oblékl. A v kabině žádný problém nevypozoroval. „Spíš naopak. Připadalo mi, že z té kabiny není cítit problém, jak to vypadá zvenčí. Nikomu to není jedno. A na konci sezony to může být plně jiné,“ věří 29letý útočník.

Proč podle vás zatím Sparta nenaplňuje velká očekávání?
Myslím, že to nikdo pořádně neví. Hráči mohou být sebelepší, ale pořád to jsou jen lidi, tak to ve sportu chodí. Tolikrát se už stalo, že tým měl neúspěšný začátek a pak dokráčel do finále, nebo vyhrál titul.

Jenže na něj Sparta marně čeká už od roku 2007.
Sparta je pojem v celé Evropě, cokoliv jiného než finále či titul je pro ni neúspěch. Někdy ale nestačí ani hvězda vedle hvězdy. Určitě nikdo nedělá chyby naschvál, myslím si, že se to časem povede, Sparta by si to zasloužila už kvůli skvělým fanouškům, které má. Jistě se to brzy zlomí, karta se obrátí.

Pomůže tomu váš bývalý trenér Jaroslav Nedvěd?
Je to nový impulz pro tým, každý si chce u trenéra udělat oko, předvést se. Jasně, trenér to za hráče neodehraje, ale Sparta má kvalitní kádr a v březnu to určitě bude vypadat jinak.

Jak bude Nedvěd chybět Litoměřicím?
Zanechal tady nějakou stopu, nastavil trend tréninků. Byly ostré, náročné, ale o to víc má přirozený respekt. Dobře reagoval na různé situace, byl férový, to jsme si na něm cenili. Přejeme mu to, není to odvolání trenéra kvůli neúspěchu, ale naopak se posouvá dopředu. A ať tady bude kdokoliv po něm, síla týmu pochází zevnitř. Pohlídáme si, aby to šlo dál stejným trendem.

Cítíte teď větší šanci prosadit se i do Sparty, když ji vede váš bývalý kouč?
Je to určitě malá výhoda. Kdokoliv z Litoměřic bude hrát dobře, tak trenéři nás tam znají a mohou po nás sáhnout.

Vy jste naskočil zatím do zápasu s Kladnem, který Sparta prohrála 4:5. Jaký byl?
Spartě to zatím až tak nelepí, takže je vždy těžké s tím něco udělat v jednom zápase. Snažil jsem se klukům pomoct, ani tak na ledě, jako na střídačce. Žít tam, přinést pozitivní energii.

A věříte v další šanci?
Mým primárním zájmem jsou Litoměřice a kabina tady, ale jsme v podstatě organizace Sparty, každá příležitost je fajn. Všichni máme ambice se posouvat v životě i v hokeji a Sparta je obrovský pojem.

Litoměřice odstartovaly první ligu šňůrou sedmi výher, pamatujete něco podobného?
Možná už jednou něco takového bylo, ale určitě ne od prvního zápasu, je to něco unikátního, posbírat všechny body z prvního měsíce. Lépe se pak hraje. Teď přišly i nějaké prohry, ale nebylo to tím, že jsme nějak polevili. Když přijedete jako lídr, máte na zádech terč, soupeři se chtějí vytáhnout. Ale když budeme pořád hrát zodpovědně z obrany, důrazně a dobře bruslit, můžeme ty zápasy dál dotahovat do vítězného konce.

Jaké jsou ambice Litoměřic? Vyhrát první ligu, zahrát si baráž?
Jako farma Sparty nemůžeme myslet na postup, ale budeme chtít vyhrávat každý zápas a dotáhnout to co nejdál. A třeba přejít i přes prvoligové semifinále, ale to předbíhám.

V extralize máte odehraných 31 zápasů, je šance usadit se v ní dlouhodoběji?
Je mi 29 let, vyzkoušel jsem si to. Když to bude dávat smysl, tak bych byl hlupák, kdybych nechtěl hrát extraligu, ale Litoměřice mi přirostly k srdci, jsem tu čtvrtým rokem, nejdéle ze všech hráčů. Jsem tady šťastný, baví mě hokej, to prostředí, lidi kolem, diváci. Naplňuje mě to.

Co je za úspěchem Litoměřic?
Máme tu skvělé podmínky. Fyzio máme na neuvěřitelné úrovni, terapeuti nám pomáhají k tomu, abychom mohli hrát i s drobnějšími zraněními. Máme i výborného kondičního trenéra, proto si myslím, že jsme připravenější o trochu víc než soupeři. Kdo je z daleka, může přímo na stadionu před zápasem či po něm přespat, neřešit nějaké bydlení po kamarádech. Dostaneme tu oběd, večeři, máme první poslední. Podmínky jsou tady extraligové, to je velká část úspěchu. A pak samozřejmě parta.

Jak ji utužujete?
Třeba rituály za zavřenými dveřmi před každým zápasem. Kdokoliv je u nás nový, tak docela kouká, co se to děje. Vytvořili jsme si playlist, který je před každý zápasem stejný, a v jeho různých částech někteří hráči předvedou taneček. Roztleská se to, uvolní se atmosféra. I takové drobnosti pomáhají.

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Hradec ovládl derby, Budějovice podlehly Spartě. Třinec jde do čela, Litvínov v krizi

Základní část hokejové extraligy se přehoupla do druhé čtvrtiny. Čtrnácté kolo přineslo vítězství Sparty nad Českými Budějovicemi 4:2 i skalp Hradce nad Pardubicemi. Mountfield v derby vyhrál 2:1 po...

Vaz v čudu, o olympiádu přijdu, ví Nosek. Rulíkův verdikt ho vytočil i kvůli rodině

Ještě v červnu byl na sportovním vrcholu. S hokejisty Floridy tehdy křepčil po zisku Stanley Cupu, v NHL se konečně dočkal vysněného triumfu. Jenže během léta si přivodil zranění a chybět bude...

Sparta mění trenéra. Gross končí, klub nově přebírá Nedvěd, vrací se i Martinec

Hokejová Sparta reaguje na mizernou formu, která vyvrcholila čtyřmi extraligovými prohrami v řadě. Rozhodla se odvolat trenéra Pavla Grosse i s jeho asistenty Antonínem Stavjaňou a Otakarem Vejvodou....

Pastrňák třemi body režíroval výhru, Tomášek se prosadil v premiéře

Snový vstup do nové sezony hokejové NHL prožil David Pastrňák. Hvězdný český útočník Bostonu u výhry 3:1 na ledě Washingtonu zaznamenal gól a dvě asistence, jednou přihrával i centr Pavel Zacha. V...

Nedvěd Spartu pozvedne, v kabině problém není, tvrdí litoměřický kapitán

Je Jaroslav Nedvěd ten pravý trenér pro hokejovou Spartu? Filip Kuťák, kapitán prvoligových Litoměřic, věří, že trápícího se extraligového favorita pozvedne.

16. října 2025  16:07

Šancí hodně, k postupu chyběl jen gól. Miškář: Celou sezonu nás trápí přesilovky

Stačilo vstřelit jeden gól a šli by dál. Jenomže ve švýcarském Lausanne ho hokejisté hradeckého Mountfieldu nevstřelili a po porážce 2:3 v prodloužení se s účastí v letošní Lize mistrů loučí po...

16. října 2025  15:26

Komplikace při stavbě olympijské haly. Dělá nám to starosti, přiznal šéf NHL

Obavy vyjádřil už před dvěma lety. „Stále mají před sebou spoustu práce, je to znepokojující,“ prohlásil Gary Bettman. O čem šéf NHL tehdy hovořil? O stavu Santa Giulia Areny pro šestnáct tisíc lidí,...

16. října 2025  13:16

Modlíme se za vás! Chicago věnovalo výhru kapitánovi, jeho dcera jde na operaci srdce

Měli o motivaci navíc. Možná i proto po ledě létali a St. Louis zcela převálcovali. Drtivé vítězství 8:3 věnovali absentujícímu kapitánovi a jeho rodině. Nick Foligno, populární postava napříč NHL,...

16. října 2025  13:05

První Češi v NHL: Ale my nejsme Češi! hájili se bratři Šťastní. Byli to frajeři

Premium

Jejich nástup na zámořskou scénu znamenal přelom v dějinách National Hockey League. Emigrace bratří Šťastných v srpnu 1980 a jejich působení v Quebec Nordiques rozčísly ustálené pořádky...

16. října 2025

I Liga mistrů je příležitost, říká brankář Kavan po postupu. Kometa má jiné priority

Český mistr nebude chybět ve vyřazovací fázi Ligy mistrů. Brňané, zdecimovaní zraněními, vyrukovali už podruhé téměř kompletně se sestavou mladíků. A výprask od Ilvesu Tampere nahradili...

16. října 2025  10:23

Kulich podpořil kanonádu Buffala, Vejmelka byl mezi hvězdami zápasu

Středeční zápasy hokejové NHL přinesly dva osmigólové triumfy. Buffalo rozneslo 8:4 Ottawu i díky brance Jiřího Kulicha a St. Louis doma překvapivě vybuchlo 3:8 s Chicagem. Skvělý výkon podal brankář...

16. října 2025  7:13,  aktualizováno  8:20

Olesen už poznal, co dokáže. V květnu vyřadil Kanadu, na podzim válí v Česku

Premium

Do čtvrtfinále mistrovství světa se procpali tak tak ze čtvrtého místa ve skupině. Proti nim stáli hokejisté Kanady, tým napěchovaný slovutnými jmény z NHL. MacKinnon, Crosby či Binnington... Květen...

16. října 2025

Hradec končí v Lize mistrů. Brno po výhře postupuje, vyzve Luleu. Spartu čeká Zug

Základní část hokejové Ligy mistrů je minulostí. Do play off půjdou české týmy s bilancí dvou postupujících celků a jednoho vypadnuvšího. Černý Petr zbyl na Hradec Králové, který ve středu prohrál na...

15. října 2025  19:30,  aktualizováno  23:42

Vítkovice rozprášily Litvínov. Debakl 8:2 doprovodily novým střeleckým rekordem

Další trudný výsledek zaznamenali hokejisté Litvínova. Na ledě Vítkovic si ve středu v předehrávce 16. kola připsali osmou porážku v řadě, ne ovšem ledajakou. Severočeši prohráli vysoko 2:8, jde o...

15. října 2025  17:15,  aktualizováno  20:57

Slavia poskočila do čela první ligy, Vsetín prohrál s posledním béčkem Pardubic

První hokejová liga má nového lídra. Po dvanácti kolech se na čelo vyhoupla Slaviia, která ve středu vyhrála na ledě Chomutova 0:4. Pražané tak předskočili Litoměřice, jež padly na kluzišti nováčka...

15. října 2025  20:50

Brankář Lukeš míří z Kladna na hostování do Liberce, nahradí zraněného Hamalčíka

Hokejový gólman Štěpán Lukeš odchází z Kladna do Liberce, kde bude hostovat do konce sezony. Vedení Bílých Tygrů tím reaguje na zranění své brankářské dvojky Petra Hamalčíka, který musí podstoupit...

15. října 2025  17:42

