„Je dost přísný, nikomu nic neodpustí, o to víc pak pod ním všichni fárají. Je extrémně férový, starý nebo mladý hráč, všem měří stejně. Je jen otázka času, kdy s ním Sparta půjde nahoru,“ nepochybuje vůdce Litoměřic, odkud Nedvěd do aktuálně desátého celku extraligy povýšil.
Stadion, tým z prvoligové špičky, je partnerským klubem Sparty, Kuťák už letos její dres jednou oblékl. A v kabině žádný problém nevypozoroval. „Spíš naopak. Připadalo mi, že z té kabiny není cítit problém, jak to vypadá zvenčí. Nikomu to není jedno. A na konci sezony to může být plně jiné,“ věří 29letý útočník.
Proč podle vás zatím Sparta nenaplňuje velká očekávání?
Myslím, že to nikdo pořádně neví. Hráči mohou být sebelepší, ale pořád to jsou jen lidi, tak to ve sportu chodí. Tolikrát se už stalo, že tým měl neúspěšný začátek a pak dokráčel do finále, nebo vyhrál titul.
Jenže na něj Sparta marně čeká už od roku 2007.
Sparta je pojem v celé Evropě, cokoliv jiného než finále či titul je pro ni neúspěch. Někdy ale nestačí ani hvězda vedle hvězdy. Určitě nikdo nedělá chyby naschvál, myslím si, že se to časem povede, Sparta by si to zasloužila už kvůli skvělým fanouškům, které má. Jistě se to brzy zlomí, karta se obrátí.
Pomůže tomu váš bývalý trenér Jaroslav Nedvěd?
Je to nový impulz pro tým, každý si chce u trenéra udělat oko, předvést se. Jasně, trenér to za hráče neodehraje, ale Sparta má kvalitní kádr a v březnu to určitě bude vypadat jinak.
Jak bude Nedvěd chybět Litoměřicím?
Zanechal tady nějakou stopu, nastavil trend tréninků. Byly ostré, náročné, ale o to víc má přirozený respekt. Dobře reagoval na různé situace, byl férový, to jsme si na něm cenili. Přejeme mu to, není to odvolání trenéra kvůli neúspěchu, ale naopak se posouvá dopředu. A ať tady bude kdokoliv po něm, síla týmu pochází zevnitř. Pohlídáme si, aby to šlo dál stejným trendem.
Cítíte teď větší šanci prosadit se i do Sparty, když ji vede váš bývalý kouč?
Je to určitě malá výhoda. Kdokoliv z Litoměřic bude hrát dobře, tak trenéři nás tam znají a mohou po nás sáhnout.
Vy jste naskočil zatím do zápasu s Kladnem, který Sparta prohrála 4:5. Jaký byl?
Spartě to zatím až tak nelepí, takže je vždy těžké s tím něco udělat v jednom zápase. Snažil jsem se klukům pomoct, ani tak na ledě, jako na střídačce. Žít tam, přinést pozitivní energii.
A věříte v další šanci?
Mým primárním zájmem jsou Litoměřice a kabina tady, ale jsme v podstatě organizace Sparty, každá příležitost je fajn. Všichni máme ambice se posouvat v životě i v hokeji a Sparta je obrovský pojem.
Litoměřice odstartovaly první ligu šňůrou sedmi výher, pamatujete něco podobného?
Možná už jednou něco takového bylo, ale určitě ne od prvního zápasu, je to něco unikátního, posbírat všechny body z prvního měsíce. Lépe se pak hraje. Teď přišly i nějaké prohry, ale nebylo to tím, že jsme nějak polevili. Když přijedete jako lídr, máte na zádech terč, soupeři se chtějí vytáhnout. Ale když budeme pořád hrát zodpovědně z obrany, důrazně a dobře bruslit, můžeme ty zápasy dál dotahovat do vítězného konce.
Jaké jsou ambice Litoměřic? Vyhrát první ligu, zahrát si baráž?
Jako farma Sparty nemůžeme myslet na postup, ale budeme chtít vyhrávat každý zápas a dotáhnout to co nejdál. A třeba přejít i přes prvoligové semifinále, ale to předbíhám.
V extralize máte odehraných 31 zápasů, je šance usadit se v ní dlouhodoběji?
Je mi 29 let, vyzkoušel jsem si to. Když to bude dávat smysl, tak bych byl hlupák, kdybych nechtěl hrát extraligu, ale Litoměřice mi přirostly k srdci, jsem tu čtvrtým rokem, nejdéle ze všech hráčů. Jsem tady šťastný, baví mě hokej, to prostředí, lidi kolem, diváci. Naplňuje mě to.
Co je za úspěchem Litoměřic?
Máme tu skvělé podmínky. Fyzio máme na neuvěřitelné úrovni, terapeuti nám pomáhají k tomu, abychom mohli hrát i s drobnějšími zraněními. Máme i výborného kondičního trenéra, proto si myslím, že jsme připravenější o trochu víc než soupeři. Kdo je z daleka, může přímo na stadionu před zápasem či po něm přespat, neřešit nějaké bydlení po kamarádech. Dostaneme tu oběd, večeři, máme první poslední. Podmínky jsou tady extraligové, to je velká část úspěchu. A pak samozřejmě parta.
Jak ji utužujete?
Třeba rituály za zavřenými dveřmi před každým zápasem. Kdokoliv je u nás nový, tak docela kouká, co se to děje. Vytvořili jsme si playlist, který je před každý zápasem stejný, a v jeho různých částech někteří hráči předvedou taneček. Roztleská se to, uvolní se atmosféra. I takové drobnosti pomáhají.