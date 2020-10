Nadějný bek Toronta září v Přerově. Nejlepší volba, chválí si Král

„Kdybych šel do Komety, mateřského klubu, nic moc bych před nucenou pauzou neodehrál ani neodtrénoval. V Přerově mi všichni vycházejí vstříc - pomáhají mi, abych se připravil na odlet do Kanady,“ vysvětluje.

Přerov zažívá nevídané. Nikdy u Zubrů nehostoval hráč s kontraktem v organizaci NHL. „Přišel s tím, že chce hrát u nás, čehož si obrovsky vážíme. Je to velká výhoda,“ cení si asistent trenéra Jakub Grof, jenž má na starosti beky.

V případě Krále to znamená i komunikaci s koučem nadějných obránců Toronta. „Volají si. A taky dostal videa ze zápasů, co jsem odehrál, zpětná vazba tam je,“ těší Krále, že ho v Mekce hokeje sledují.

A než i první ligu stopnul covid, museli být spokojení. V sedmi zápasech zaznamenal dvě branky a osm asistencí. Produktivnějšího beka v Chance lize nenajdete. „Doufal jsem, že se mi bude takhle dařit. Kvůli tomu jsem do Přerova šel, chtěli to po mně i trenéři. Odjakživa jsem byl útočný typ beka a věřil jsem, že bych jím mohl být také mezi chlapy,“ pochvaloval si rodák z Blanska na klubovém webu.

Na ledě trávil v průměru přes dvacet pět minut. Na podobné vytížení je zvyklý z juniorky. V minulé sezoně zářil v zámoří v nižší soutěži WHL. Za Spokane Chiefs nasbíral v 53 zápasech 48 kanadských bodů (12+37).

„Je to pro mě lepší, než kdybych hrál jenom nějakých patnáct minut. To bych se vůbec nedokázal dostat do tempa,“ užíval si Král zápřah. „Nemůžu si stěžovat, trenéři mě hodně využívají. Snad se mi daří jejich důvěru splácet. Snažím se pomáhat týmu, doufám, že jsou všichni spokojení,“ doplnil někdejší mládežnický reprezentant.

Grof přikývne: „Filip má velké kvality. Je to opravdu šikovný hokejista. Jde na něm krásně vidět, jak se hokejem baví. Jeho příchod nám pomohl. Mít v týmu tak zajímavého mladého hráče je vždycky výhoda a přínos. Je příjemné jej sledovat. Věříme, že u nás překlene důležité období svého hokejového života. Dokud se soutěž nezastavila, hodně hrál. Doufáme, že mu to do budoucna pomůže.“

V Přerově jde Královi k duhu také spolupráce se zkušeném zadákem Josefem Hrabalem. „Pepa nehraje na to, že jsem mladší. Hodně se spolu bavíme, kolikrát si ještě večer napíšeme: Jdeme spát a zítra se pobavíme,“ podotýká Král.

Filip Král

Rychle se zařadil k lídrům týmu. „Být lídrem je pro mě výzva. Hraju také o to, abych si udělal jméno. Když se pak do Česka vrátím - doufám, že to bude až na konci kariéry - už mě tu budou znát. Beru to jako motivaci,“ usměje se.

„Není důvod si nic nalhávat, rozdílový hráč to je. V obraně nám zvýšil kvalitu. Nelze si nevšimnout, že když je na ledě, je dost vidět,“ doplňuje Grof.

Zpátky za oceán by měl Král vyrazit už v listopadu. Teď se připravuje, jak bezpečnostní nařízení dovolí. „Doma trénuji s činkami a na rotopedu. Jedu podle plánu.“ Zatím se tak vyvíjí i jeho kariéra. Byť s nečekanou zastávkou na Hané.