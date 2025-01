Z šampiona rozhodčím. Každý trenér i hráč by si měl zkusit pískat, říká Čech

Jednu chvíli vás bývalo vidět během extraligových utkání ve Zlíně v boxu časoměřičů. Co jste tam dělal?

Když jsem se dal na dráhu rozhodčího, chodil jsem tam vypomáhat jako trestoměřič. Tím si projde každý rozhodčí.

Není obvyklé, aby se z profesionálního hokejisty stal rozhodčí. Co vás k tomu vedlo?

Když jsme v roce 2017 postupovali se Vsetínem do první ligy, ptal se mě jeden rozhodčí, co budu dělat po kariéře. Navrhl mi, že bych mohl zkusit pískat. Poptal jsem se na pár věcí, zalíbilo se mi to. Ještě jsem pak hrál rok krajský přebor v Uherském Hradišti a dělal si zároveň rozhodcovský kurz a začal pískat zápasy žáků.