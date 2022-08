Do brány bych nevlezl, shodly se fotbalové legendy Šmicer a Berger

Hvězdnou páteční exhibici si zahrál i Martin Lojek, vůbec první odchovanec žďárského hokeje, který nastoupil v NHL. Mimo jiné má také bronz z juniorského šampionátu a extraligový titul s Třincem. V posledních sezonách už tvrdí obranu místních druholigových Plamenů.

„K exhibici mám jedině pozitiva. Byl plný zimák, lidi si to užili a my taky. Sice náš tým prohrál, ale pro lidi to byl zážitek, vidět takové hvězdy na ledě,“ hodnotil obránce, který v den zápasu oslavil 37. narozeniny. Ze žďárského áčka byl s Martinem Plevou jediný, kdo v ostře sledovaném mači za Nečasův tým nastoupil.

Že by urostlý bek na ledě potkal někoho většího, než je on sám, se mu běžně nepřihodí. „To se mi snad ještě nestalo, dnes to byla s Honzou Kollerem asi premiéra. Párkrát jsme byli v souboji, jde z něj strach,“ culil se Lojek.

Zatímco žďárský obránce měří 195 centimetrů, historicky nejlepší střelec české i československé fotbalové reprezentace je ještě o sedm centimetrů vyšší.