Vsetínský kapitán Hrňa krotil spoluhráče: Nejsem na ledě, abych se mlátil

Každopádně Zlín podnět podal, na Hořanského za nájezd do brankáře Hufa a na Stříteského za sekyru vůči Adámkovi.

Viděl jsem obě situace a podle mě nejsou na to, aby se posílaly na disciplinárku. Takových sekyrek před bránou jsem viděl daleko více a horších. Jak Hořa projížděl kolem Hufína, snažil se mu vyhnout a proskočit. Lehce ho trefil ramenem. Nevím, co si udělal, jestli se bouchl do tyčky. Nešťastná náhoda. Věřím, že bude v pohodě. Viděl jsem horší zákroky na gólmany.

Dvakrát jste se s ním dostal do kontaktu také vy.

Když jsem do něj najel, tak předtím do mě vyloženě jejich bek žduchl. Když jsem na něj letěl, řval jsem na něj pozor, ať zkusí uhnout. Šel jsem špičkami dopředu a neměl jsem se jak vyhnout. Pak na mě naskákali. Tímto jim děkuji. Nemusím k fyzioterapeutovi, pěkně mně prokřupli celý krk. Podruhé jsem se snažil před gólmanem zabrzdit. Věděl jsem, že bych do něj vletěl. Hráč mě chytil do kravaty, což je jasný faul. Jen dobře pro nás, že to neunáší a zbytečně se vyfaulují.

Nebylo to až zbytečně vyhrocené?

Každý si za tím šel. Chtěli jsme uhájit první příčku, Zlín se chtěl dotáhnout. Takové zápasy nás budou čekat v play off. Pro nás je super, že jsme si to vyzkoušeli a dokážeme to zvládnout.

Rozhodčí vám nedovolili si podat ruce. Zažil jste to někdy?

Ne, ale už jsem to párkrát viděl v televizi. Říkali jsme jim, že co se stalo za 60 minut, se stalo, pojďme si podat ruce. Ale chápu je. Chrání tím hráče, sebe od dalšího konfliktu.

Ve nejste rváč, že?

Dvakrát jsem se dostal do potyčky, ale vždycky jsem ležel, takže k ničemu nedošlo. Nejsem na ledě, abych se mlátil. Občas musí člověk horkou hlavu zchladit a raději si nechá dát do držky a získá tak pro tým přesilovku.

Zlín odjel ze Vsetína hodně podrážděný. Co se bude dít, pokud byste se potkali v play off?

Můžou být rozezlení, ale stejně si budou oba týmy v dalším zápase dávat pozor na vyloučení. Přesilovky můžou rozhodnout v play off celou sérii.