Hrňa už bude hrát hokej leda v okolí domova, Vsetínu slíbil podporu na tribuně

„Chtěl jsem končit s pohárem nad hlavou jako loni,“ povídal Hrňa, když oznamoval to, co věděl už dávno předtím. „S vedením jsme o žádném prodlužování smlouvy nejednali,“ přiznal pětinásobný extraligový šampion s Třincem.

V 36 letech se už necítíte?

Mám malé děti. Chci je vidět vyrůstat, lyžovat, chci s nimi být doma. Neříkám, že úplně končím s hokejem, ale přece jen každodenní cestování, hodinu a čtvrt v autě do Vsetína a zpátky, je náročné. Budu přemýšlet přes léto, čistit hlavu. Na stole jsou obě možnosti, jestli pokračovat někde kolem domova, nebo ukončit hráčskou kariéru.

Zůstanete případně u hokeje?

Určitě bych nešel do trenéřiny, to bych byl ještě častěji pryč od rodiny.

A další varianty jsou jaké?

Zatím jsem nad tím nepřemýšlel, ani jsem s nikým nejednal, i když nějaké telefonáty proběhly. Ale nechtěl jsem to řešit během sezony, udělat nějaké unáhlené rozhodnutí. Potřebuji si poskládat myšlenky.

Do Vsetína jste se vrátil po 13 letech na dvě sezony. Jak na ně budete vzpomínat?

Byly to asi poslední dva roky mého hokeje. Jsem strašně rád, že jsem tady mohl být, že jsem byl u loňského titulu. Úspěch jsme bohužel nezopakovali. Takhle jsem končit nechtěl. Vsetínu budu už jen fandit. A když budu tady, budu se snažit také tvořit atmosféru na tribuně.

Erik Hrňa (uprostřed), ještě v dresu Třince, slaví vítězný gól třetího utkání s Mladou Boleslaví.

Zpět k sérii s Jihlavou, se kterou jste prohráli 3:4 na zápasy. Proč to nevyšlo?

Některé zápasy byly perfektní, další jsme odehráli špatně. Hlavně efektivitou v koncovce, v přesilovkách, kterými jsme si nepomohli. Ve dvou utkáních jsme vůbec nedali gól. Chtěl bych pogratulovat Jihlavě. Odehrála perfektní sérii, hráli velice obětavě, dělali nám to strašně složité. Snažili jsme se dostávat puky na bránu, ale těch, co zablokovali, bylo mraky. A když něco prošlo, tak výborný gólman (Adam Beran), který měl v semifinále životní formu, to zavřel.

Po šestém zápase, ve kterém jste odvrátili venku mečbol, měla být výhoda na vaší straně, ne?

Chtěli jsme na to navázat, ale ne se bezhlavě tlačit do útoku, abychom jim nedávali brejky jako v předešlých zápasech. Chtěli jsme hrát ze zabezpečené obrany, jenže zase jsme prohrávali. Dali jsme kontaktní gól, ve třetí třetině jsme měli enormní tlak, ale bohužel jsme nic nedostali do brány.

S Jihlavou hrál Vsetín v play off popáté v řadě. Loňské semifinále, které jste vyhráli 4:1, označil trenér Jiří Weintritt za předčasné finále. V čem byla letos změna?

Výsledek loňské série neodpovídal dění na ledě. Byli jsme šťastnější my, zápasy jsme uhrávali o gól, také jsme to zvládli bojovností. Letos jsme vyhořeli v koncovce.

A po sedmi letech končíte sezonu bez mistrovského poháru.

Každá cesta jednou končí. Člověk naskočí na novou. Klukům jsem řekl v kabině, že se nemají za co stydět. Základní část byla parádní. Loni jsme došli do baráže, letos se to bohužel nepovedlo. Teď jsme zklamaní, chtěli si ve finále zopakovat derby proti Zlínu. Aby se lidé bavili na stadionu. Před klubem je další práce před příští sezonou. Vyčistí se hlavy. Obmění se mančaft. V týmu je hodně mladých. Popřál jsem jim hodně štěstí do další sezony. Věřím, že zase budou na špici.

A vy si po předchozích maratonských sezonách konečně ulevíte.

Sezony byly dlouhé. Tělo pak může občas vypnout. Přece jen za pět týdnů letní přípravy nejde tak natrénovat dlouhodobá kondice. Letní příprava je strašně rychlá. Vypnu a pořádně si odpočinu. Pak uvidím, co bude dál.