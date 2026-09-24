Trable Pirátů, zase jsou dole. Derby? Ostudné, štval Hübla a spol. výprask

Chomutov je po šesti kolech předposlední s jednou výhrou a pěti prohrami. Těšil se, že ho nakopne první úspěch v Jihlavě, tedy na ledě loňského krále soutěže, jenže porážka v severočeském derby je pro ně hodně ledovou sprchou.
„Naše nejhorší utkání,“ čertil se Hübl, jeden z trenérského tria Pirátů a zároveň výkonný manažer. „Plán, s kterým jsme do utkání šli, jsme absolutně neplnili. V šatně jsme si řekli, že to byl ostudný zápas pro nás všechny.“
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Když český šampion Hübl vypočítával v derby o vládce severu nedostatky, byl to pořádně dlouhý seznam. „Měli jsme hodně ztrát, špatnou hru na modrých čarách, malý důraz v útočném slotu i před naší brankou, dostali jsme tři góly z dorážek,“ vyčítal mužstvu.
A také to, že ustoupilo ze stylu, který trenéři ordinují. „První zápasy nebyly špatné. Byly vyrovnané, jen jsme malinko nešli štěstí naproti. V Jihlavě už ano, bylo cítit, že chceme udělat první body. Hráli jsme týmově, ale v Litoměřicích zase ne. Domácí mají mladý a bruslivý tým, my se tím chceme prezentovat taky, jenže oni nás přehráli.“
Do pohody se musí dostat i vůdci, kanonýr Cole Coskey má zatím jen jeden gól, exreprezentant Martin Hanzl skóroval dvakrát; s pěti kanadskými body je ovšem zatím nejproduktivnějším pirátem.
„Potřebujeme góly lídrů a speciálních týmů, ve kterých se nám zatím tolik nedařilo. Ve vyrovnaných zápasech si tím můžeme pomoct,“ chápe Hübl. „S lídry mluvíme pořád, že i když se nedaří bodově, musí odvést práci pro tým. Pak se jim to vrátí v gólech a bodech.“
Trenérský triumvirát Lobo, Grof, Hübl loni nastoupil až na konec sezony, teď si tým formuje od léta. „Něco jsme si nastavili, fungovalo to, tréninky jsou v tempu. Kluci jsou dobře připravení, viděli jsme posuny ve hře, bohužel výsledkově to tak není. Prostě musíme tvrdě makat a pracovat i na hlavách,“ apeluje legenda extraligy.
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Sobotní domácí zápas s posledním Havířovem bude klíčový, Piráti mají jen bod náskok. Případná výhra je může nastartovat, případná porážka ještě víc potopit.
„Musíme do zápasu vstoupit jinak a jinak ho i odehrát. Ukázat si na rovinu, že takhle to nejde,“ naznačil Hübl, že před další bitvou bylo a bude v Chomutově horko. „Na trejdy je brzy, ale jestli se to nezlepší, vždy se řeší hráči a trenéři.“
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„Výsledkově super derby, herní projev až na pár pasáží ve druhé třetině taky dobrý. Měli jsme to pod kontrolou,“ hodnotil litoměřický útočník Vasyl Špilka, jenž k vítězství pomohl dvěma asistencemi. „Sice druhými, ale každý bod se počítá.“
Favorizované Litoměřice měly z Pirátů respekt, hlavně kvůli jejich předešlé hře na ledě Jihlavy. „Hráli tam skvěle, proto jsem rád, že jsme derby zvládli. Rozhodl výborný výkon našeho brankáře, který nás v důležitých momentech podržel. A konečně také produktivita,“ vyzdvihl kouč Stadionu Patrik Martinec. Ocenil i důraz, góly padaly hlavně z dorážek. „Na tom pracujeme od prvního dne, ukazujeme si na videu, že před bránou leží peníze,“ nabádá hráče. „Snažíme se kluky tlačit, aby chodili do předbrankového prostoru, kde to bolí, ale pak jsou za to občas odměněni gólem.“
Jako farma Sparty Litoměřice nemají ustálenou sestavu a bude to nejspíš platit celou sezonu. Martinec si ale nestěžuje. „Jsme zvyklí, že se sestava točí, po dnešku odjíždí 4 kluci na Spartu. A já jsem rád za každého, kdo se dostane do extraligy,“ vidí kouč smysl ve spolupráci s každoročním aspirantem na extraligový titul. Martince mrzí, že zatím nemůže využít kapitána Filipa Kuťáka. „Hrál jen první zápas a ani ho nedohrál. Chybí nám strašně moc, na ledě i v kabině. Snad bude brzy zpátky!“