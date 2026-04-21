Žovinec o Kladnu: Snažil jsem se o extraligu, nevyšlo to. A Piráti? Půjdou nahoru

Ondřej Bičiště
  16:20
V nabitém kádru Rytířů letos odehrál formou střídavých startů 20 zápasů a dal šest gólů, přesto se hokejový obránce Dušan Žovinec stálého angažmá v Kladně ani v jiném extraligovém týmu nedočkal. „Snažil jsem se o to, ale nevyšlo to,“ mrzí třiatřicetiletého beka.
Za pukem spěchá Marek Ďaloga, pronásleduje ho Dušan Žovinec z Kladna. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Zůstává v první lize, dres ale mění, z Litoměřic se vrací po sedmi letech do Chomutova. „Rozhodlo, že zájem Pirátů byl opravdu velký. Dlouho jsem se nerozmýšlel. Když o vás někdo tak moc stojí, většinou to pak funguje dobře,“ líčil odchovanec Sparty v rozhovoru pro klubový web Pirátů.

V Chomutově už působil v sezoně 2019/20. Tehdy tu odehrál 58 zápasů, nastřílel pět gólů a přidal 17 asistencí. „Nějakou roli hrálo i to, že jsem tady už byl a znám to prostředí. Na druhou stranu, za těch sedm let je to už úplně jiný klub.“

Žovincovy paralelní světy: samé prohry v Kladně, samé výhry v Litoměřicích

Žovinec za tu dobu vystřídal angažmá v Porubě, ve Slavii a v Litoměřicích, na dálku sledoval dopad Pirátů na dno i jejich pohádkový restart – z krajské ligy se vyšplhali zpátky do druhé nejvyšší soutěže. „Měli to hodně těžké po tom, co se tady stalo. Určitě je fajn, že takový klub je minimálně v první lize, je tu krásná hala, skvělé zázemí. I ambice budou stoupat postupně nahoru,“ věří hráč, jenž v Maxa lize prošel už devíti kluby.

S Litoměřicemi sice slavil dvakrát postup do semifinále, ale Stadion je farma Sparty a na postup mezi elitu myslet ani nemůže. To Chomutov by o extraligu v budoucnu stál, byť letos se o patro níž zachránil až v posledním zápase sezony. Žovinec se v elitní soutěži ukázal zatím ve dvou týmech, ještě jako junior naskočil do pěti utkání za Spartu, v této sezoně pomohl Kladnu do předkola play off – ve dvaceti utkáních nastřílel šest gólů a přidal jednu asistenci.

Zlínský Lukáš Válek (ve žlutém) a Dušan Žovinec z Litoměřic se perou.

„V průměru dávám šest sedm gólů za sezonu, tak jsem si to letos vystřílel tam,“ usmál se 183 centimetrů vysoký bek. Za Stadion skóroval ve 32 utkáních třikrát. „V Kladně si to všechno sedlo, měl jsem tam štěstí na spoluhráče. Extraligu jsem si takhle víc zahrál poprvé v kariéře a moc jsem si to užil, byla to skvělá zkušenost.“

Produktivitu čekají od bývalého mládežnického reprezentanta i v Chomutově. „Já i trenéři určitě budeme rádi, když přispěju nějakými góly a body. Hlavní ale je, abychom stoupali jako klub,“ přeje si Žovinec.

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

Hronek, Klapka a Chmelař. První posily ze zámoří mají doplnit českou reprezentaci

Jaroslav Chmelař s pukem na holi.

Do přípravy hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Švýcarsku by se v příštím týdnu měli zapojit útočníci Adam Klapka z Calgary a Jaroslav Chmelař z New York Rangers. Na šampionátu by se měl...

21. dubna 2026  15:45

Kluci, relax! Lídr Vladař dokonale uklidnil tým a ještě přidal nulu. Ocenil ho i Gretzky

Český brankář Dan Vladař z Philadelphie slaví se spoluhráčem Noahem Catesem...

Asi byste vůbec nepoznali, že Dan Vladař právě v NHL prožívá úplně novou zkušenost. Nevystupuje jako nováček v play off, ale hokejovou Philadelphii táhne. „Je to lídr,“ usmíval se kouč pensylvánského...

21. dubna 2026  14:22

Pardubicím hrozí uzavření sektorů, Žabka musí za hozenou lahev platit pokutu

Třinecký trenér Boris Žabka.

Emotivní závěr druhého finále hokejové extraligy má dohru u disciplinární komise. Ta potrestala pořádající Pardubice za chování fanoušků a klubu podmínečně uzavřela dva sektory. Třinecký trenér Boris...

21. dubna 2026  10:28,  aktualizováno  12:41

Buď dorovnáme, nebo budeme stagnovat, ví šéf Zlína Pravda. Štve ho arogance APK

Zlínský klubový jednatel Jan Pravda

Po sezoně nabídnu majitelům svou rezignaci, říká generální manažer hokejistů Zlína Jan Pravda po postupu do finále. Nic na tom nemění ani úspěšné tažení v play off Maxa ligy, ve kterém Berani...

21. dubna 2026  12:30

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Olomoucký trenér Jan Tomajko

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hrát se bude v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj proběhne od 22. dubna do 2. května a půjde o 28. ročník šampionátu této věkové...

21. dubna 2026  10:29

Kempný se po roce vrací do extraligy. Hokejově mi Švédsko pomohlo, říká

Obránce Michal Kempný na tréninku českých hokejistů.

Hokejový obránce Michal Kempný se po roce ve Švédsku vrací zpět do extraligy. Mistr světa z roku 2024 byl sice v Brynäs maximálně spokojený a hokej si užíval výrazně více než o sezonu dříve ve...

21. dubna 2026  9:41

Experti nejen o baráži: Hráči simulují, hokej není fotbal! Rozhodčí na to nestačí

Potyčka během barážového klání mezi hokejisty Litvínova a Jihlavy.

I tato baráž o hokejovou extraligu ukazuje, jak těžké je projít mezi elitu pro prvoligový tým. Jihlava, kterou v letošním play off vyšťavilo 16 bitev, se v sérii s odpočatým Litvínovem drží, přesto...

21. dubna 2026  8:47

Bezchybný Vladař vychytal Pittsburgh, Dostál v play off čelil McDavidovi

Anthony Mantha se snaží dorazit puk za Daniela Vladaře.

Hokejový gólman Dan Vladař byl zvolen první hvězdou poté, co 27 zákroky výrazně pomohl Philadelphii k výhře 3:0 na ledě Pittsburghu. Flyers tak vedou v sérii prvního kola play off už 2:0 na zápasy....

21. dubna 2026  7:11,  aktualizováno  8:25

Posily z NHL na MS v hokeji: Kteří Češi by si mohli zahrát za národní tým?

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins.

Základní část skončila, probíhá play off. Ve vyřazovací fázi NHL hraje i několik českých hokejistů, kteří by v případě vyřazení svých týmů mohli posílit národní tým na mistrovství světa ve Švýcarsku....

21. dubna 2026  6:59

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

20. dubna 2026  22:46

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

20. dubna 2026  19:22

