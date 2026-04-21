Žovinec o Kladnu: Snažil jsem se o extraligu, nevyšlo to. A Piráti? Půjdou nahoru

Zůstává v první lize, dres ale mění, z Litoměřic se vrací po sedmi letech do Chomutova. „Rozhodlo, že zájem Pirátů byl opravdu velký. Dlouho jsem se nerozmýšlel. Když o vás někdo tak moc stojí, většinou to pak funguje dobře,“ líčil odchovanec Sparty v rozhovoru pro klubový web Pirátů.
V Chomutově už působil v sezoně 2019/20. Tehdy tu odehrál 58 zápasů, nastřílel pět gólů a přidal 17 asistencí. „Nějakou roli hrálo i to, že jsem tady už byl a znám to prostředí. Na druhou stranu, za těch sedm let je to už úplně jiný klub.“
|
Žovincovy paralelní světy: samé prohry v Kladně, samé výhry v Litoměřicích
Žovinec za tu dobu vystřídal angažmá v Porubě, ve Slavii a v Litoměřicích, na dálku sledoval dopad Pirátů na dno i jejich pohádkový restart – z krajské ligy se vyšplhali zpátky do druhé nejvyšší soutěže. „Měli to hodně těžké po tom, co se tady stalo. Určitě je fajn, že takový klub je minimálně v první lize, je tu krásná hala, skvělé zázemí. I ambice budou stoupat postupně nahoru,“ věří hráč, jenž v Maxa lize prošel už devíti kluby.
S Litoměřicemi sice slavil dvakrát postup do semifinále, ale Stadion je farma Sparty a na postup mezi elitu myslet ani nemůže. To Chomutov by o extraligu v budoucnu stál, byť letos se o patro níž zachránil až v posledním zápase sezony. Žovinec se v elitní soutěži ukázal zatím ve dvou týmech, ještě jako junior naskočil do pěti utkání za Spartu, v této sezoně pomohl Kladnu do předkola play off – ve dvaceti utkáních nastřílel šest gólů a přidal jednu asistenci.
„V průměru dávám šest sedm gólů za sezonu, tak jsem si to letos vystřílel tam,“ usmál se 183 centimetrů vysoký bek. Za Stadion skóroval ve 32 utkáních třikrát. „V Kladně si to všechno sedlo, měl jsem tam štěstí na spoluhráče. Extraligu jsem si takhle víc zahrál poprvé v kariéře a moc jsem si to užil, byla to skvělá zkušenost.“
Produktivitu čekají od bývalého mládežnického reprezentanta i v Chomutově. „Já i trenéři určitě budeme rádi, když přispěju nějakými góly a body. Hlavní ale je, abychom stoupali jako klub,“ přeje si Žovinec.