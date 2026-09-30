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Dukle schází výsledky i klíčoví obránci. Zápasy si komplikujeme sami, ví Nekvasil

Jan Salichov
  11:30

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Jihlavský Marcel Štefančík se probíjí mezi Richardem Jarůškem a Vojtěchem Portem ze Zlína. | foto: Luboš Vácha

Nespokojenost, zranění opor a nepříznivá bilance. Hokejisté ambiciózní Dukly Jihlava neprožívají ideální vstup do nového ročníku Maxa ligy. Po osmi odehraných duelech nasbírali jedenáct bodů a v prvoligové tabulce jim patří až devátá příčka. Tým navíc přišel o klíčové obránce Jana Strejčka a Michala Plutnara. „Vypadli nám dva klíčoví beci na přesilovky a na trhu náhrada není,“ přiznává asistent trenéra Karel Nekvasil před dnešním soubojem s překvapivým lídrem tabulky z Pardubic.

Před sezonou vedení i trenéři mluvili o tom, že máte silnější tým jak loni. Vzhledem k vašim ambicím asi nemůžete být se startem soutěže spokojení. Nebo se mýlím?
Spokojení samozřejmě nejsme, představovali jsme si to úplně jinak. Ale bohužel jsme se do tohoto stavu dostali. Teď hraje všechno tak trochu proti nám. V zápasech se k nám nic neodrazí, je to složité. Musíme se s tím ale poprat a dostat se z toho.

Příprava na sezonu přitom vypadala velmi dobře. Je současná nepohoda spíše otázkou hlavy?
Určitě to o hlavě bude. Je tu spousta kluků, kteří s námi zažili dvě skvělé sezony, a hokej rozhodně hrát nezapomněli. Příprava z naší strany byla výborná, i když jsme třeba některé zápasy s extraligovými soupeři prohráli. Hráli jsme v nich dobře, ale současný stav z toho může pramenit.

Jihlavský Lukáš Lhoták padá v souboji se zlínským Tomem Ondračkou.

Museli jste v kabině už trochu zvýšit hlas, nebo se snažíte týmu zbytečně nenakládat?
Úplně v klidu v šatně samozřejmě nejsme. Na druhou stranu nechceme kluky dostat ještě níže, než v tuto chvíli jsou. Snažíme se to vybalancovat tak, aby věděli, že to není v pořádku, ale zároveň, abychom je nesráželi ještě níž.

V dalším kole vás čeká lídr tabulky – pardubické béčko. Jak tento duel vnímáte?
Hráli jsme s nimi dva přípravné zápasy – jeden jsme prohráli, druhý vyhráli. Je to tým složený z mladých kluků, kteří výborně bruslí a rychle otáčejí hru. Za mě je to překvapení, že se dostali až na první místo a drží se tam. Svým stylem hokeje si to ale zaslouží a nebude to pro nás vůbec nic jednoduchého.

Tabulka po osmi kolech ještě nemá velkou vypovídající hodnotu, ale nevznáší se nad devátým místem mírná nervozita?
Tragédie to není, ale všichni – od fanoušků přes vedení, trenéry až po hráče – se chceme pohybovat na úplně jiných příčkách. Na tabulku se samozřejmě podíváme, ale v šatně si to zbytečně nepřipomínáme. Není to místo, kde bychom chtěli být.

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Přemýšlíte v reakci na výsledky o doplnění hráčského kádru?
To řešíme vlastně už od května. Pořád máme na stole potřebu přivést centra a po odchodu Michala Plutnara a zranění Jana Strejčka bychom chtěli i špičkového obránce. Jenže na začátku sezony se kvalitní beci shánějí extrémně těžko, na trhu teď nikdo takový není. Byli bychom raději za Čecha, protože přivést cizince ze zahraničí je obrovské riziko. V tuto chvíli ale hráč podle našich představ k dispozici není.

Ztráta Michala Plutnara a Jana Strejčka je pro defenzívu zásah. Jak moc to komplikuje plány?
Je to velký problém a dvojnásobný v tom, že nám vypadli ve stejný den. Byli to dva klíčoví obránci na přesilové hry. Strejček je tu prověřený roky a Plutnar měl být jednou z největších letních posil. Ztratit je ze dne na den není jednoduché a hlavně to v tuto chvíli nemá okamžité řešení.

V obraně tak zůstalo hodně mladých hráčů. Dá se složení defenzívy rychle konsolidovat?
Musím se přiznat, že během přípravy se mi dvojice pro sezonu vůbec nekrystalizovaly. Až v zápase v Olomouci se nám rýsovala dvojice Plutnar – Bergmanis, jenže z ní jeden vypadl. Zraněný byl i Lukáš Mareš, takže ani osvědčená dvojice Dundáček – Mareš nemohla hrát spolu. Jednoduché to nebylo a stále není, musíme si s tím poradit.

Zlínský útočník Vojtěch Port ujíždí Tomáši Čachotskému z Jihlavy.

V minulém utkání nehrál útočník Lukáš Lhoták. Šlo o zdravotní pauzu?
Ne, o zdravotní problém nešlo. Byla to jen rotace sestavy z důvodu přetlaku v útočných řadách.

Útok je tedy v pořádku, ale prioritou zůstává defenziva?
Obrana musí být teď na prvním místě. V zápasech děláme obrovské chyby, které soupeřům nabízejí velké šance. A to není výtka jen pro obránce, chyby v bránění dělají i útočníci. Od defenzívy se odvíjí všechno – když útok nedostane podporu zezadu, hraje se dopředu velmi těžko.

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